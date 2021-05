Vineri şi sâmbătă, două miniserii debutează la două TVR 1 şi TVR 2

La TVR 1, în 7 mai: producţia BBC „Misterele adevăratului Sherlock Holmes: Doctorul Bell şi domnul Doyle”, iar la TVR 2, în 8 mai: producţia americană „La răsărit de Eden”

Astăzi, 7 mai, de la 21.10, la TVR 1 debutează miniseria produsă de BBC: „Misterele adevăratului Sherlock Holmes: Doctorul Bell şi domnul Doyle”. Pe parcursul a cinci săptămâni, veţi urmări un thriller palpitant, cu accente gotice despre omul care a slujit ca model scriitorului Sir Arthur Conan Doyle pentru eroul Sherlock Holmes.

Producătorii BBC au găsit o variantă inteligentă de a aborda cu totul altfel subiectul Sherlock Holmes - care stă la baza filmului, fără ca personajul fictiv să apară, în această miniserie de televiziune. Scenariul este cu atât mai surprinzător cu cât el îmbină realitatea cu ficţiunea. Personajul central al întregii naraţiuni este autorul care i-a dat viaţă lui Sherlock Holmes, scriitorul Sir Arthur Conan Doyle.

Acţiunea se desfăşoară în Edinburgh, la sfârşitul secolului 19. Tânărul Arthur Conan Doyle şi mentorul său, doctorul Joseph Bell, expert în medicină legală, îşi unesc forţele pentru a rezolva cele mai misterioase cazuri de crimă .

MISTERELE ADEVĂRATULUI SHERLOCK HOLMES: DOCTORUL BELL ŞI DOMNUL DOYLE (DR. BELL AND MR. DOYLE: THE DARK BEGINNINGS OF SHERLOCK HOLMES – Regatul Unit, 2000). Regia: Paul Seed. Cu: Ian Richardson, Robin Laing, Charles Dance, Dolly Wells

Sâmbătă, 8 mai, de la ora 20.10, la TVR 2 debutează miniseria „La răsărit de Eden” -considerată cea mai fidelă ecranizare a romanului omonim de John Steinbeck,.

Având în distribuţie pe Timothy Bottoms, Jane Seymour şi Bruce Boxleitner în rolurile principale, miniseria a obţinut un palmares impresionant, cele mai importante trofee fiind două premii Globul de Aur: pentru cea mai bună mini-serie de televiziune şi cea mai bună actriţă într-o mini-serie (Jane Seymour), precum şi Premiul Emmy pentru cea mai bună scenografie.

Povestea biblică a fraţilor Cain şi Abel se repetă de-a lungul a două generaţii din familia Trask, între sfârşitul Războiului Civil American şi Primul Război Mondial. Idealistul Adam şi rebelul Charles moştenesc ferma tatălui lor şi încearcă s-o administreze împreună, în ciuda neînţelegerilor care sapă o prăpastie între ei. Apariţia în vieţile lor a lui Cathy Ames, o femeie superbă, manipulatoare şi capabilă de fapte cumplite, marchează destinele celor doi fraţi Trask. Adam şi Charles, şi apoi descendenţii lor, Aron şi Caleb, par victimele unui lung şir de alegeri greşite şi ale neputinţei de a distinge între bine şi rău (aici găsiţi mai multe detalii).

LA RĂSĂRIT DE EDEN (EAST OF EDEN – SUA, 1981)

Regia: Harvey Hart

Cu: Timothy Bottoms, Jane Seymour, Bruce Boxleitner, Karen Allen, Soon-Tek Oh