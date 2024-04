Jurnalul.ro › Cultură › Medieval Maps and the Perception of Border Zones and Boundaries. Conferință la Muzeul Hărților Medieval Maps and the Perception of Border Zones and Boundaries. Conferință la Muzeul Hărților

Muzeul Hărților vă invită pe 29 aprilie 2024, ora 18:00, la conferința „Medieval Maps and the Perception of Border Zones and Boundaries” („Hărțile medievale și percepția asupra zonelor de graniță și a frontierelor”), susținută în limba engleză de profesor universitar doctor Ingrid Baumgärtner, de la Universitatea din Kassel (Germania).