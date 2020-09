A murit muzicianul care a inventat stilul reggae

Jamaicanul Frederick Nathaniel „Toots” Hibbert, pionier al muzicii reggae și primul care a folosit termenul, a murit la vârsta de 77 de ani, anunță BBC.

Toots Hibbert a fost solistul trupei de reggae și ska Toots & the Maytals de la începutul anilor 1960.

Hibbert a încetat din viață în Kingston, Jamaica, înconjurat de familia sa, a anunțat grupul.

Detaliile morții sale nu sunt cunoscute, dar fusese testat pentru coronavirus în ultimele două săptămâni și a fost internat la terapie intensivă.

Lui Hibbert i se atribuie popularizarea muzicii reggae și chiar denumirea genului - single-ul său „Do the Reggay” din 1968 este prima piesă care a folosit termenul.

Alte piese populare includ Pressure Drop, Sweet and Dandy și 54-46 That's My Number.

Moartea sa vine cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea Got to Be Tough, primul album al trupei din mai bine de un deceniu.

Descris drept „cel mai mare cântăreț viu de reggae din lume” într-un profil din revista Rolling Stone de luna trecută, stilul său vocal a fost comparat cu cel al lui Otis Redding. Revista îl listează drept unul dintre cei mai mari 100 de cântăreți din toate timpurile.

Grupul de reggae și pop UB40 au spus că muzica lui Hibbert „ne-a influențat și ne-a inspirat să iubim muzica reggae încă de la o vârstă fragedă”, în timp ce artistul britanic Ghostpoet a scris: „O altă legendă se întoarce pe pământ. Ce impact a avut în timpul său aici”.

Iar Ziggy Marley - fiul legendei reggae Bob Marley - a scris pe Twitter că Hibbert a fost „ca un tată pentru mine”.

(sursa: Mediafax)