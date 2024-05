ANALIA SELIS: „TANGO AUTÉNTICO” –  concert în cadrul turneului național aniversar, 20 de ani de carieră artistică și 10 ani de tango  

Evenimentul face parte din turneul național „TANGO AUTÉNTICO”, pe care Analia în prezintă între 10 mai și 8 iunie 2024 în 15 orașe din țară. Într-un frumos parcurs artistic construit între țara sa natală (Argentina) și țara de adopție (România), turneul marchează 20 de ani de carieră artistică în România și 10 ani de când Analia Selis și-a dedicat întreaga activitate tangoului, dăruind publicului o serie de proiecte concepute în jurul celui mai pasional gen muzical.

În 2022, Comitetul Interministerial Argentinian i-a acordat distincția de „Country Brand Ambassador”, ca rezultat al contribuției sale la construirea identității naționale argentiniene în străinătate. Turneele naționale „Vă place tango?”, „Tango Simfonic”, „ArgEnTango”, „Symphonic Piazzolla”, „Interbelic Simfonic” – sunt toate o mărturie a pasiunii și dăruirii Analiei Selis pentru muzica de tango.

Repertoriul concertului de la Sala Radio este conceput în mod special în jurul tango-ului interbelic românesc, cu piese ca „Pe boltă când apare luna”, „Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă”, „Mână birjar”, „Dacă nu te cunoșteam” ș.a.

„De la muzica țării mele natale, Argentina, către cea a țării mele de adopție, România, drumul meu continuă în pași de tango.

În proiectele mele din anii trecuți, dedicate tango-ului argentinian, am început să includ și piese românești. Și astfel am avut bucuria imensă a descoperirii tango-ului interbelic românesc. Muzică, texte și povești ale unei epoci elegante. Am simțit că această muzică are o forță extraordinară și că trebuie pusă în valoare în toată splendoarea sa. Am ales deci să duc mai departe tango-ul interbelic românesc, în toate concertele mele, fie prin câteva piese în repertoriul serii, fie prin concerte dedicate integral genului.

Turneul Tango Auténtico aduce publicului român tango argentinian alături de tango interbelic românesc, cu un aer nou, într-o viziune autentică asupra celui mai pasional gen muzical. Este cadoul pe care vreau să îl ofer ţării şi oamenilor care m-au adoptat.”

– declară ANALIA SELIS despre proiectul său

Stabilită din anul 2003 în România, după studii muzicale urmate în țara sa natală (Argentina) și la Longy School of Music - Boston (S.U.A), ANALIA SELIS a fost inițial apreciată ca interpretă de pop latino-american și a devenit cunoscută publicului român după obținerea premiul al III-lea la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” (2004). Din 2014, Analia a ales o nouă cale de exprimare artistică: tango-ul, genul muzical fascinant și pasional născut în Argentina.

Într-un frumos parcurs artistic construit așadar între țara în care s-a născut și țara ei de adopție, Analia Selis a dăruit publicului român proiecte de calitate, în care cele mai cunoscute tango-uri semnate de mari compozitori ca Astor Piazzolla, Carlos Gardel sau Sebastian Piana sau fost interpretate în mod tradiţional, aşa cum se cânta pe vremuri în Argentina, ţara unde, la graniţa cu Uruguay-ul, s-a născut undeva la finalul sec. XIX acest tip de muzică şi dans.

Ca urmare a succeselor sale, Analia a fost invitată să concerteze cu mari orchestre din Elveția (Biel Solothurn Symphony Orchestra), Cehia (Hradec Králové Philharmonic Orchestra), Lituania (Klaipėda Symphony Orchestra), Argentina (National University of Tucumán Symphony Orchestra) sau alături de ansambluri ca Gaudeamus Quartet, Contempo Quartet ș.a. De asemenea, a urcat pe scena unor importante festivaluri muzicale: Festivalul Internațional „George Enescu” (România), Radio Song Festival (Beijing, China), Kammermusiktage Barth Festival (Germania), Das Einzigartige Crossover Festival (Elveția), Festivalul și Concursul Internațional de Violoncel de la Klaipėda (Lituania), Concentus Moraviae Festival (Cehia) ș.a.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online, pe site-urile celor două posturi de radio, și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Toate biletele cumpărate anterior datei de 7 mai 2024 (prin platformele entertix și myticket) rămân valabile. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.orchestreradio.ro - secțiunea Bilete.