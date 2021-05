Capodopere de Mozart și Schubert, într-un nou concert cu public dirijat de Christian Badea în 3 și 4 iunie

Filarmonica „George Enescu” continuă concertele cu public, în care capacitatea sălii Ateneului Român este ocupată în proporție de 50%. Pentru concertul simfonic cu public de joi, 3 și vineri, 4 iunie 2021, în care Orchestra simfonică a Filarmonicii va fi condusă de maestrul Christian Badea, biletele se pun în vânzare online pe site-ul instituției, începând de luni, 24 mai 2021, ora 12.00.

Dirijor principal al filarmonicii bucureștene, maestrul Christian Badea va conduce un program care include capodopere semnate de Mozart și Schubert, avându-l ca solist pe tânărul pianist român Cristian Sandrin, care debutează în calitate de solist al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”. Programul concertului din 3 și 4 iunie este alcătuit, în prima parte, din Uvertura operei Don Giovanni și Concertul nr. 25, în do major, pentru pian și orchestră, KV503 de Wolfgang Amadeus Mozart. În partea a doua a serii va fi interpretată Simfonia nr. 5, în si bemol major, D 485 de Franz Schubert.

„La primul meu concert cu public în carne și oase din acest an, sunt cuprins de un sentiment profund de bucurie, pentru că voi cânta unul dintre concertele mele favorite de Mozart, în debut cu Filarmonica George Enescu, sub bagheta maestrului Badea. Este un adevărat privilegiu să fiu invitat ca solist în această perioadă dificilă pentru toți muzicienii, mai ales pentru cei tineri. În ultimul an, am cântat numeroase recitaluri virtuale în fața camerelor de filmat, a cameramanilor și a inginerilor de sunet. Mi-au lipsit foșnetul sălii, bucuria aplauzelor - chiar și telefonul mobil care sună în mijlocul concertului! -, dar mai ales sentimentul că împărtășesc o experiență unică cu alte persoane în spațiu și timp. Sunt încântat că lucrurile încep să revină la normalitate!”, a declarat pianistul Cristian Sandrin.

CHRISTIAN BADEA

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul nașterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic și BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast și variat. În mai 2015, Christian Badea a dirijat la Ateneul Român actul al III-lea din „Parsifal“, după care, în deschiderea următoarei stagiuni a pus în scenă, în dublă calitate, de dirijor și regizor, actul I din opera lui Richard Wagner. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A inițiat ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) și „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din București, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

Cristian Sandrin

Crescut într-o familie cu tradiție muzicală - tatăl său fiind pianistul și profesorul Sandu Sandrin - Cristian Sandrin a început studiul pianului cu Marina Dragomirescu și mai târziu cu Cristian Dumitrescu, absolvind Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București. La Londra a urmat Royal Academy of Music cu First Class Honours, finalizând studiile cu Advanced Diploma la prestigioasa instituție britanică, la clasele profesorilor Diana Ketler și Christopher Elton. În 2017, a primit o bursă fellowship de la Philharmonia Orchestra. În septembrie 2017, a susținut recitalul său de debut la Wigmore Hall, în trecut apărând în concerte pe alte scene londoneze, cum ar fi: St-Martin-in-the-Fields, St James Piccadily, Templul Masonic din Londra și Queen Elisabeth Hall. Între 2018 si 2020, a fost invitat să susțină recitaluri și concerte cu orchestra în turnee de concerte în toate colțurile insulelor britanice, în cadrul programului artistic oferit de Countess of Munster Recital Scheme. Printre alte scene importante europene pe care a fost invitat, se numără Salle Cortot din Paris, Teatrul La Fenice din Venetia, Palazzo Montepulciano din Italia, Leipzig Hochschule, Salla Manuel de Falla din Madrid, Sala Filarmonicii din Sofia și nu în ultimul rând scena prestigiosului Ateneu Român. Recent, a fost invitat să participe la Festivalul Internațional de Pian din Naarden, Olanda, festivalul Eifel Musicale din Germania și Festivalul KamerArt din România. Muzica de cameră ocupă un loc foarte important în cariera tânărului pianist, recent lansându-și propriul ansamblu cameral Æon Ensemble. Cristian Sandrin a fost bursier al Festivalului SoNoRo în repetate rânduri, colaborând de-a lungul timpului cu Andrei Ioniță, Lydia Hillerudh, Margarita și Kristine Balanas, Răzvan Popovici, Răzvan Suma, Diana Ketler, Marisol Lee, Moriarty Winds Ensemble și cvartetul Fitzroy. Numeroase premii naționale și internaționale figurează în palmaresul tânărului pianist. În prezent, pregătește lansarea CD-ului său de debut cu piese pentru pian compuse de George Enescu, Maurice Ravel și Cyril Scott.