Cel mai popular concert de muzică contemporană la Festivalul Enescu 2021 îi prezintă pe basistul  Avishai Cohen și dirijorul John Axelrod, împreună cu alți mari muzicieni

Celebrul basist Avishai Cohen interpretează astăzi pentru prima oară la Festivalul Internațional George Enescu, alături de Orchestra Simfonică București și de muzicieni faimoși la nivel internațional, precum dirijorul John Axelrod și pianistul Elchin Shirinov. Concertul, care a fost singurul epuizat din seria Muzica Secolului XXI, va prezenta muzică contemporană semnată de Avishai Cohen, Gabriela Montero, José María și Fazil Say.

La Ateneu Român, va concerta Orchestra La Cetra Baroque, alături de La Cetra Vokalensamble, sub bagheta dirijorului Andrea Marcon. Programul este dedicat muzicii de scenă din perioada barocului. Vom asculta Opera La Concordia de’ pianeti (Armonia Planetelor) de Antonio Caldara. Antonio Caldara, compozitor venețian al barocului târziu, a compus opera în anul 1723 în onoarea Împărătesei Elisabeta a Boemiei, în vremea când era Capelmaestru al curții Împăratului Charles al VI-lea al Austriei. Libretul a fost scris de contele Pietro Pariati, iar acțiunea cuprinde laudele pe care le aduc planetele Împărătesei, despre frumusețea, înțelepciunea și virtuțile sale.

La Sala Palatului va concerta Orchestra Tonhalle din Zurich, condusă de maestrul Paavo Jarvi. Programul cuprinde lucrări din creația lui Enescu, Beethoven și Schumann. Concertul se deschide cu Simfonia I op. 13 în Mi bemol Major de George Enescu, o lucrare enesciană ce are amprenta simfonismului romantic. Compusă în anul 1905 și dedicată colegului său de la Conservatorul din Paris Alfredo Cassela, Simfonia I îmbină stilul componistic brahmsian, căpătat în timpul studiilor la Viena, cu influența școlii franceze. Premiera a avut loc în 1096 la Theatre du Chatelet în cadrul Concertelor Colonne, Eduard Colonne fiind un mare iubitor și susținător al muzicii noi a secololui XX.

În continuarea programului vom asculta Concertul nr. 1 op. 15 în Do Major pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, în interpretarea pianistului Rudolf Buchbinder. Beethoven a dedicat concertul Contesei Anna Louise Barbara Keglevic și a lucrat la el între anii 1796 și 1797. Premiera a avut loc la Praga cu Beethoven solist. Geniu muzical inegalabil, Beethoven a compus lucrări în toate genurile epocii, iar creației pianistice i-a acordat o deosebită atenție. Lucrarea de față este un prototip al stilului clasicismului vienez, o muzică grațioasă, echilibrată structural și plină de seninătate. Un plus pe care Beethoven îl aduce clasicismului constă în spectaculoase contraste tematice, de caracter și de nuanțe. De asemenea, tematismul muzical surprinde momente de melancolie și dramatism chiar culminații impetuase, specifice revoluționarului compozitor, aflat la confluența dintre epoci.

Simfonia a III-a în Mi bemol Major op. 97 de Schumann încheie programul serii în spiritul romantismului german. Compusă între anii 1850 și 1851, Simfonia Renană a fost inspirată de călătoria compozitorului în Țara Rinului, și ilustrează muzical, peisajele frumosului ținut. Simfonia cuprinde doi pilonii caracteristici aflați în conflic. Primul este reprezentat de stilul conservator, iar cel de al doilea reprezintă inventivitatea exuberantă a melodiei și ritmului. O lucrare marcantă în repertoriul simfonic, Simfonia a III-a de Schumann aduce frumusețea și magia romantismului pe scena Festivalului.

La Sala Auditorium a MNAR de la ora 10.30 a avut loc un recital cameral susținut de Norbert Anger violoncel, și Sina Kloke pian. Programul cuprinde lucrări din creația lui Debussy, Șostakovici și Enescu.

AGENDA ZILEI

SERIA ENESCU ȘI CONTEMPORANII

ORA ÎNCEPERII: 10.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 10.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA AUDITORIUM a MNAR

Recital NORBERT ANGER violoncel, SINA KLOKE pian

Program:

Debussy Sonata în re minor pentru violoncel și pian

Șostakovici Sonata în re minor pentru violoncel și pian op. 40

Enescu Sonata nr. 2 în do major pentru violoncel și pian op. 26

Violoncelistul german Norbert Anger s-a impus ca unul dintre cei mai versatili instrumentiști din generația sa. Interpretările sale sunt definite de profunzimea expresiei muzicale și impresionează prin „virtuozitatea, tehnica puternică, precizia impecabilă și tonul bogat al violoncelului” (Michael Gmasz, Radio Klassik). Născut în 1987 în Freital, lângă Dresda, Norbert a primit pentru prima dată pregătire muzicală la Liceul Saxon de Stat pentru Muzică Carl Maria von Weber înainte de a-și finaliza educația muzicală sub îndrumarea profesorului Wolfgang Emanuel Schmidt de la Universitatea de Arte din Berlin. De asemenea, a dobândit inspirație muzicală valoroasă de la Sir Colin Davis, David Geringas și Heinrich Schiff.

În sezonul 2020/21, Sina Kloke își va continua ascensiunea ca una dintre cele mai promițătoare pianiste de pe scena muzicii clasice internaționale. Născută la Detmold (Germania), Sina Kloke a studiat cu Matti Raekallio (Școala Juilliard), Arbo Valdma (Conservatorul de muzică Köln) și Pavel Gililov (Conservatorul de muzică Köln). Muzicieni de renume precum Karl-Heinz Kämmerling, Elisabeth Leonskaja, Dimitri Bashkirov, Emanuel Axe și Paul Badura-Skoda au influențat substanțial dezvoltarea ei artistică. Sina Kloke a primit premii de la „Asociația de muzică germană“, de editorul Schott, Concursul internațional de pian și coarde New York, Concursul internațional de pian din München, International Concerto Competition Hastings/Marea Britanie, Metropolitan International Piano Competition, iar cel mai recent este premiul pentru solist al Orchestrei de Cameră din New York.

SERIA MUZICA SECOLULUI XXI

ORA ÎNCEPERII: 13.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 13.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala Radio

ORCHESTRA SIMFONICĂ BUCUREȘTI

JOHN AXELROD dirijor

Avishai Cohen An Evening with Avishai Cohen Two Roses cu Orchestra Simfonică București

AVISHAI COHEN contrabas și voce

ELCHIN SHIRINOV pian

RONI KASPI tobe

Gabriela Montero Concertul latin pentru pian și orchestră

GABRIELA MONTERO pian

José María Gallardo del Rey Diamantes Para Aranjuez

JOSÉ MARÍA GALLARDO DEL REY chitară

ROBERTO VOZMEDIANO cajón

Fazil Say Simfonia Istanbul

Cu un repertoriu extraordinar de divers, un program inovator și un stil carismatic de interpretare, John Axelrod este recunoscut drept unul dintre cei mai importanți dirijori de astăzi și este căutat de orchestre din întreaga regiune lume. În 2019, Maestrul Axelrod a fost anunțat ca dirijor principal invitat al Orchestrei Simfonice a orașului Kyoto, consolidând în continuare profilul global. În 2014, Maestrul Axelrod a devenit director artistic și muzical al Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Contractul său a fost prelungit în unanimitate în sezonul 2019-2020. Din iulie 2017-2018, într-un moment unic în istoria orchestrei, a fost numit și Director General (CEO). Alte poziții importante includ dirijor principal invitat al Orchestrei Sinfonice di Milano „Giuseppe” Verdi (LaVerdi) în Italia, din sezonul 2001-2017, director muzical al l’Orchestre National des Pays de la Loire în Franța din 2009-2013, director muzical și dirijor șef al Simfoniei Lucerne Orchestra și Teatrul din Elveția din 2004-2009, director muzical al “Hollywood in Viena” din Austria, din 2009-2011, cu Orchestra Radio ORF din Viena, iar în 2001-2009, dirijor principal al Sinfonietta Cracovia, în Cracovia, Polonia.

În ultimele două decenii, basistul, cântărețul, compozitorul, vizionarul și inovatorul de jazz, Avishai Cohen, și-a câștigat reputația ca fiind unul dintre cei mai mari basiști ​​ai timpului său. Compozițiile și aranjamentele sale originale reflectă un univers muzical expansiv și îmbrățișează un amestec vital de tradiții, culturi, limbi și stiluri, din cântece populare ebraice, folk în ladino, alături de jazz contemporan vibrant și original.

Elchin Shirinov nu a urmat niciodată o școala de muzică. A fost instruit de mari talente muzicale, inclusiv de către Vagif Sadikhov, Aaron Goldberg, Kevin Hays, Jean Michel Pilc și Yakov Okun. În anii formatori, Elchin a fost influențat de o serie de mari muzicieni, în special Art Tatum, Charlie Parker, Bud Powell, Thelonious Monk, John Coltrane, Bill Evans, Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock și Brad Mehldau, prin studiul intens al muzicii lor.

Interpretările vizionare ale Gabrielei Montero și darurile compoziționale unice i-au adus aprecierea criticilor și o mulțime de spectatori care o urmăresc devotat pe scena mondială. Anthony Tommasini a remarcat în The New York Times că „felul de a cânta a lui Montero are de toate: brio ritmic perfect, nuanțe subtile, putere de oțel… lirism plin de suflet… expresivitate nesentimentală”.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

LA CETRA BAROQUE ORCHESTRA BASEL

LA CETRA VOKALENSEMBLE

ANDREA MARCON dirijor

Program:

Antonio Caldara La Concordia de’ pianeti

MAGDALENA KOŽENÁ Venere (mezzosoprană)

MARGRIET BUCHBERGER Diana (soprană)

CHRISTOPHE DUMAUX Giove (contratenor)

VADIM VOLKOV Apollo (contratenor)

SONIA PRINA Marte (contralto)

ANTHONY GREGORY Mercurio (tenor)

LUCA TITTOTO Saturno (bas)

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA TONHALLE DIN ZÜRICH

PAAVO JÄRVI dirijor

RUDOLF BUCHBINDER pian

Program:

Enescu Simfonia nr. 1 în mi bemol major op. 13

Beethoven Concertul nr. 1 în do major pentru pian și orchestră op. 15

Schumann Simfonia nr. 3 în mi bemol major op. 97, Renana

După aniversarea de 150 de ani de la înființarea Tonhalle Society Zurich ce a avut loc în ultimele două sezoane, în care au fost prezentate, de asemenea, numeroase premiere mondiale și spectacole pe scenă, Orchestra Tonhalle din Zurich va începe un nou capitol al istoriei orchestrei începând cu sezonul 2019/20 împreună cu noul Dirijor Principal și Director Muzical Paavo Järvi. David Zinman a condus Orchestra Tonhalle din Zurich până în sezonul 2013/14 și este acum Dirijor Laureat; Lionel Bringuier a fost Dirijor Principal până în sezonul 2017/18. Un turneu de succes în Asia cu Paavo Järvi în toamna anului 2018 a fost urmat de înregistrări live pentru primul CD, cu lucrări orchestrale de Olivier Messiaen. Înregistrările tuturor simfoniilor de Ceaikovski sunt planificate pentru sezonul 2019/20, completând cele peste 40 de producții pe CD ale orchestrei. Acestea includ înregistrări complete ale tuturor simfoniilor de Beethoven, Mahler, Brahms și Schubert, precum și seturile aniversare și cu lucrări de Ravel.

Paavo Järvi, dirijor câștigător al Premiului Grammy, ediția din Estonia, este considerat „un muzician al muzicienilor”. Acesta se bucură de parteneriate strânse cu cele mai bune orchestre din lume, este Dirijor Principal al Tonhalle Orchestre-Zürich și al Orchestrei Simfonice NHK, Tokyo. Pe lângă pozițiile permanente, Järvi este deseori solicitat ca dirijor invitat, conduce adesea reprezentații alături de Philharmonia Orchestra din Londra, Münchner Philharmoniker sau Orchestre de Paris.

Rudolf Buchbinder este unul dintre artiștii legendari ai timpului nostru. Felul în care cântă la pian este o fuziune de neegalat între autoritatea unei cariere care se întinde pe mai bine de șaizeci de ani ș spiritul și spontaneitatea interpretării sale. Interpretările sale ale lucrărilor de Ludwig van Beethoven sunt considerate a fi exemplare. A interpretat cele treizeci și două de sonate pentru pian de șaizeci de ori în cicluri în întreaga lume și a dezvoltat povestea interpretării lor de-a lungul deceniilor. A fost primul pianist care a cântat toate sonatele Beethoven la Festivalul de la Salzburg în timpul unei ediții de festival. O înregistrare live este disponibilă pe DVD.

SERIA FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski

ENESCIANA – SPECTACOL DE BALET

Regia și coregrafia: HORAȚIU CHERECHEȘ

ORA ÎNCEPERII: 11.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 11.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: Ateneul Popular „Mr. Gheorghe Pastia” – Focșani

Eveniment „Jazzul românesc între orient și occident” – Focșani

RAMONA HORVATH pian

NICOLAS RAGEAU contrabas

Workshop-ul „Jazzul romanesc intre orient si occident”.

În perioada 14 – 22 septembrie 2021, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Radio România Cluj, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, Vibrate Festival Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Asociația Culturală „Paul Constantinescu” din Ploiești, Libris Brașov, Classic for Teens Festival Focșani, Hubart Agency Focșani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Asociația ABCDown din Focșani, Muzeul Municipiului București și Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, organizează turneul național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, turneu susținut de pianista de jazz Ramona HORVATH și contrabasistul francez Nicolas RAGEAU. Turneul național este desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu” și co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național. Evenimentul se va realiza cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Mai multe informații despre turneului național Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel pot fi găsite pe www.jazzimpressions.ro

BUCUREȘTIUL CREATIV

ORA ÎNCEPERII: 11.00

ORA SOSIRII PRESEI: 10.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Teatrul Odeon

POVESTEA UNUI PRINȚ CIOPLIT ÎN LEMN

Béla Bartók (păpușă) – Selina Colceru

Ioșka – Filip Ristovski

Sol – Alexandru Unguru

Sică – Alexandra Laura Badea

Rică – Irina Sârbu

Lola – Mona Ciuta

Violonista – Monica Buștean

Pianista – Raluca Ouatu

Scenariul – Cristina Sârbu

Regia – Mona Ciuta

Scenografie și costume – Valeria Cristia, Sânziana Tarța

Sică și Rică, apoi și pisica Lola, ajung într-un spațiu cultural nou pe care încearcă să-l cunoască și să și-l apropie. Învață câteva cuvinte în limba maghiară, joacă jocuri de copii cu Béla și cu prietenul acestuia, macedoneanul Ioșka, ascultă cu interes povești despre culegeri de folclor cu ajutorul unui instrument-minune, pe nume fonograf și au ocazia să cânte chiar la instrumente populare pană atunci necunoscute lor ca drâmba sau tulnicul. Înainte de a se reîntoarce la București, cei trei prieteni îl ajută pe Béla să prezinte, în fața copiilor din sala de spectacol, Povestea prințului cioplit în lemn, un balet inspirat de un basm în care se vorbește despre un prinț îndrăgostit de o prințesă, pe care un spirit rău încearcă să îl împiedice să se apropie de aleasa inimii lui.

*Eveniment susținut de Institutul Maghiar de Cultură și Ministerul Maghiar al Culturii.

ORA ÎNCEPERII: 11.00

ORA SOSIRII PRESEI: 10.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala „George Enescu“ a Universităţii Naţionale de Muzică București

Muzeul Național George Enescu în Festival

Creații camerale de muzică românească

ANSAMBLUL PROFIL

Conducerea muzicală: Dan Dediu

Emil Vișenescu – clarinet

Diana Moș – vioară

Mircea Marian – violoncel

Adriana Maier – pian

Sorin Rotaru – percuție

Ștefan Niculescu Duplum pentru clarinet și pian

George Balint Rhoe pentru clarinet, vioară și pian

Aurel Stroe Fantasia quasi una sonata pentru violoncel și pian

Diana Rotaru Red Hot pentru clarinet, vioară, violoncel și pian

Dan Dediu Viscous Sun pentru clarinet, vioară, violoncel și pian

Adrian Iorgulescu Talcioc pentru clarinet, vioară, violoncel, pian și percuție (p.a.a.)

Parteneri: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România; Universitatea Națională de Muzică București

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.