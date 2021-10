Celebrul violonist francez DAVID GRIMAL invitat la SALA RADIO, în deschiderea stagiunii ORCHESTREI DE CAMERĂ RADIO

În vremuri atât de imprevizibile ca cele pe care le trăim, Orchestrele și Corurile Radio România dăruiesc în continuare publicului concerte deosebite, menite să aducă bucurie atât melomanilor ce pot trece pragul Sălii Radio, cât și celor care urmăresc în direct, pe calea undelor, evenimentele transmise pe posturile Radio România. În contextul unor eforturi considerabile depuse pentru a păstra la un nivel înalt calitatea concertelor de la Sala Radio, primul concert prezentat în noua stagiune (2021-2022) de ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO este un eveniment cu totul special!

Miercuri, 20 octombrie (19.00), invitatul special al serii - în dublă ipostază, de solist și dirijor – este celebrul violonist francez DAVID GRIMAL. Născut în 1973, a absolvit Conservatorul din Paris și cariera sa a însemnat în ultimii 20 de ani concerte susținute ca solist alături de cele mai apreciate orchestre ale lumii, ca Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Berliner Symphoniker, Russian National Orchestra, New Japan Philharmonic, English Chamber Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg ș.a. A fost invitat să concerteze în importante săli din întreaga lume, precum Suntory Hall - Tokyo, Philharmonie de Paris, Musikverein - Viena, Concertgebouw - Amsterdam, Berlin Konzerthaus, Wigmore Hall - Londra, Lincoln Center - New York, Conservatorul Ceaikovski – Moscova, Théâtre des Champs Élysées – Paris etc.

Mulți compozitori contemporani i-au dedicat creațiile lor. Unul dintre proiectele de suflet ale lui David Grimal este ansamblul Les Dissonances – al cărui fondator și director artistic este. Les Dissonances este considerată singura orchestră simfonică din lume care interpretează repertoriul standard fără dirijor.

David Grimal este și un apreciat pedagog – predă astăzi la Hochschule für Musik - Saarbrücken (Germania) - și este invitat frecvent să facă parte din jurii de concursuri internaționale. Are onoarea de a interpreta pe o vioară Stradivarius din 1710 – denumită „Ex-Roederer”.

Concertul prezentat de DAVID GRIMAL și de ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO este dedicat integral lui BEETHOVEN. Veți asculta Concertul pentru vioară şi orchestră în Re major și SIMFONIA a 7-a. Beethoven nu a lăsat absolut nici o referire literară sau picturală ce poate fi asociată cu această simfonie a sa. Wagner spunea că finalul lucrării este o apoteoză în care pare că Beethoven însuși dansează cu întreaga natură.