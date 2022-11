Cristian Mandeal şi Orchestra Naţională Simfonică a României Concert in memoriam lui Radu Lupu la Ateneul Român, pe 6 decembrie

Cristian Mandeal mărturisea : “Concertul Orchestrei Naționale Simfonice a României din 6 Decembrie 2022 este dedicat memoriei lui Radu Lupu, cel mai mare pianist român de după Dinu Lipatti. Monumentală figură a artei pianistice contemporane, Radu Lupu reprezintă un ideal de neatins, un etalon muzical universal imposibil de depășit, un unicat creator de legende pe întreg mapamondul, în recitaluri de neuitat sau în compania celor mai importante orchestre și celor mai distinși dirijori. În afara periodicelor sale apariții în concertele de la Ateneu sau în cele din cadrul marelui nostru festival, atașat sufletește de țara în care s-a născut, și-a dăruit cu generozitate arta în folosul promovării imaginii culturii românești sub forma unui veritabil garant, participând ca solist al Filarmonicii George Enescu la varii turnee internaționale de mare prestigiu în țări ca Japonia, Italia, Germania, Elveția sau Olanda, sala Concertgebow. Datorită stării sănătății sale, a rămas neîndeplinit ultimul său proiect de a ne susține ca solist alături de Orchestra Română de Tineret la concertul dat în noua sală a Filarmonicii din Paris la 30 noiembrie 2018, cu ocazia centenarului Marii Uniri. Ar fi coincis exact cu ziua aniversării sale de 73 de ani ! Acum, după mai bine de jumătate de an de la trecerea sa în nemurire, ne simțim datori și profund onorați să dedicăm acest concert memoriei sale, sub forma unui program susținut de Orchestra Națională Simfonică a României , succesoarea de drept a tuturor celor trei orchestre de tineret din care provine, încercând astfel să creăm o punte către viitor. Este omagiul nostru, admiratori și prieteni de suflet, și prin noi al țării întregi, adus celui mai strălucit artist al artei interpretative instrumentale, veritabil giuvaer al panopliei spiritualității românești.”

BIOGRAFII

CRISTIAN MANDEAL

În cei peste 40 de ani de activitate dirijorală neîntreruptă, Cristian Mandeal şi-a exercitat profesia atât în străinătate, cât mai ales în România.

A studiat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” timp de 10 ani (1965 – 1975) pianul principal, dirijatul (Constantin Bugeanu) şi compoziţia (Ştefan Niculescu), completându-şi ulterior studiile la Berlin (Herbert von Karajan, 1980) şi München (Sergiu Celibidache, 1990). A început prin a fi corepetitor la Opera Română Bucureşti (1974 – 1977), devenind apoi dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureş (1977 – 1980), Cluj (1980 – 1987) şi Bucureşti (1987 – 2009). A fost Director Artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia 2001 şi 2003.

Ca Dirijor Principal şi Director General al Filarmonicii „George Enescu” (1991 – 2009) a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte, lăsând în urmă o instituţie – etalon pentru România. În acest răstimp a fost restaurată şi modernizată clădirea Ateneului Român (1991 – 2003). S-au realizat din venituri proprii dotări complexe în infrastructură şi în orchestră în valoare de sute de mii de Euro. Repertoriul a fost constant îmbogăţit şi înnoit. Personalul artistic s-a bucurat de respect şi recunoaştere naţională şi internaţională, beneficiind timp de patru ani de o lege salarială specială. Au avut loc peste 30 de turnee atât în Europa, cât şi în Asia. S-a realizat o discografie relevantă pe CD şi DVD, printre care integralele Enescu şi Brahms. Au avut loc o mare serie de concerte-eveniment de răsunet naţional şi internaţional şi o constantă participare la toate ediţiile Festivalului Enescu, atât prin implicarea tuturor formaţiilor muzicale ale instituţiei, cât şi prin participări individuale ale artiştilor de prim rang. A fost reînfiinţată Orchestra de Cameră a Filarmonicii, formaţie de elită a orchestrei simfonice.

În străinătate, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte ca invitat a zeci de orchestre, pe 4 continente, în 35 de ţări şi 31 de capitale. A participat la multe festivaluri internaţionale de prestigiu în compania celor mai reputaţi solişti ai contemporaneităţii.

A fost Director Artistic al Northern Israelian Orchestra – Haifa (1999 – 2002) şi la Orchestra Naţională Bască – San Sebastian (2001 – 2008), Dirijor Permanent la Orchestra Haydn din Bolzano e Trento (2000 – 2003), Dirijor Oaspete Principal al Orchestrei Hallé Manchester (2003 – 2008) – primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Belgrad (stagiunea 2006 – 2007) şi al Filarmonicii din Copenhaga (2006 – prezent).

Cristian Mandeal a dirijat peste 60 de prime audiţii absolute. În special ale compozitorilor români, dar şi străini, o parte dintre acestea fiindu-i dedicate. Este un promotor neobosit al lui George Enescu, programându-i muzica pe toate meridianele. Printre altele a realizat opera Oedipe în primă audiţie britanică (Festivalul de la Edinburgh 2002) şi italiană (Teatro Lirico di Cagliari 2005). Din 2008 este Preşedintele Societăţii George Enescu din Londra.

A realizat sute de minute de imprimări de Radio şi a înregistrat pe LP, CD şi DVD pentru Electrecord, BMG Ariola, AIX Record (SUA), Claves, Bis şi Nimbus. A realizat 3 CD-uri aniversare ale Filarmonicii „George Enescu” la 125, 135 şi 140 de ani.

Este membru, dar şi preşedinte în juriile unor concursuri internaţionale de dirijat.

Cristian Mandeal a primit numeroase premii şi distincţii româneşti şi străine. Este cetăţean de onoare al oraşului Braşov şi Doctor Honoris Causa al Academiei din Cluj.

Un punct de mare interes în ultima perioadă de activitate a lui Cristian Mandeal îl reprezintă colaborarea cu Orchestra Română de Tineret pe care o cultivă, educă şi dirijează constant începând din 2008.

Alături de sutele de tineri muzicieni care au facut parte de-a lungul timpului din Orchestra Română de Tineret, Cristian Mandeal a marcat pentru prima data prezența unei orchestre simfonice din România pe mari scene ale Europei precum, Filarmonica din Berlin, Konzerthaus din Berlin, Musikverein și Konzerthaus din Viena, Marea Sală Pierre Boulez a Filarmonicii din Paris, sala Bozar din Bruxelles, Accademia di Santa Cecilia din Roma, Elb Philharmonie din Hamburg, și multe altele.

Din vara anului 2022, Cristian Mandeal este director artistic al Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română

Orchestra Naţională Simfonică a României

Înfiinţarea Orchestrei Naţionale Simfonice a României a reprezentat o încununare a programului Orchestrelor Naţionale de Tineret ale României, membrii săi fiind la ora actuală posesori ai unei bogate experienţe de concert, în marea lor majoritate trecând prin toate etapele de pregătire, începând de la 14 ani cu Orchestra Junior, continuând cu Romanian Simfonietta şi binecunoscuta Orchestră Română de Tineret.

Orchestra Naţională Simfonică a României are deja o bogată activitate concertistică, susţinând concerte în ţară la Bucureşti, Cluj şi Timişoara şi în spaţiul european la Ruse, Linz, Salzburg, Chişinău, Geneva, Paris, Lyon, Rouen, Nantes şi Bruxelles, acumulând o bogată experienţă nu doar în interpretarea repertoriului clasic, ci şi în alte stiluri muzicale, precum pop, rock-simfonic, jazz sau muzică de film, colaborând cu nume de primă mărime ale scenelor internaţionale precum Pinchas Zukerman, Cristian Măcelaru, David Garrett, Sarah Chang, Cristian Mandeal sau Vladimir Cosma.

În anul 2019, a susţinut un amplu turneu în Satele Unite, unde a concertat alaturi de Winton Marsalis şi Jazz at Lincoln Center Orchestra.

De asemenea, Orchestra Naţională Simfonică a României a reuşit performanţa de a se afla în topul preferinţelor unor artişti de renume internaţional şi a unor importante case de discuri, fiind deja prezentă pe două proiecte discografice, respectiv cu un dublu CD alături de celebrul Vladimir Cosma în dubla postură de compozitor şi dirijor, la casa de discuri Larghetto şi alături de celebrul percuţionist Bogdan Băcanu şi grupul de marimbafoane Wave, la casa de discuri Genuine, formulă în care au susţinut şi un număr de concerte electrizante la Bucureşti şi Timişoara. Prezenţele discografice continuă, astfel că în 2019 celebra casă de discuri Sony a lansat un CD unde Orchestra Naţională Simfonică a României dirijată de Cristian Mandeal evoluează alături de fenomenalul tânăr percuţionist Cristoph Sietzen.

Orchestra Naţională Simfonică a României se înfăţişează astăzi publicului ca un loc de întâlnire pentru cei mai valoroşi membri din toate generaţiile Orchestrelor Naţionale de Tineret ale României, care prin mentalitatea lor profesională şi înalta ţinută artistică dublată de o considerabilă experienţă internaţională, reuşesc să-şi asume rolul de ambasadori ai culturii române.