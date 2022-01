Gala extraordinară a Orchestrei Operei Naționale București la Expo 2020 Dubai

Orchestra Operei Naționale București sub conducerea muzicală a maestrului Tiberiu Soare semnează primul mare eveniment românesc de anvergură al anului la Expo 2020 Dubai, pe 17 ianuarie 2022, de la ora 18.00, pe scena Dubai Millennium Amphitheatre.

Primul concert al Noului An prezentat de ORCHESTRA NAȚIONALA RADIO aduce pe scena Sălii Radio un repertoriu românesc 100%, într-un concert conceput special cu prilejul Zilei Culturii Naționale.

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunte două recitaluri extraordinare ale actorului Emil Boroghină, dedicate Zilei Culturii Naționale.

Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, ora 19:00, în Sala de concerte a Accademia di Romania in Roma (Piazza Josè de San Martin 1), cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2022, Accademia di Romania in Roma și Conservatorul de Muzică „Santa Cecilia” din Roma, în parteneriat cu cluster-ul EUNIC Roma, organizează o nouă întâlnire muzicală în cadrul stagiunii 2021-2022 a proiectului EUROPA IN MUSICA.