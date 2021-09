Muzica clasică, muzica contemporană și jazzul se întâlnesc într-o bogăție de evenimente la Festivalul Enescu

Violoncelista Alisa Weilerstein, dirijorii Paavo Jarvi, Tito Ceccherini și Tiberiu Soare, violonista Carolin Widmann, Orchestra Tonhalle din Zurich, Orchestra de Cameră Radio sunt doar câțiva dintre artiștii care țin capul de afiș al concertelor de astăzi din cadrul Festivalului Enescu, cu un program cu lucrări clasice și de muzică contemporană. La acestea, se adaugă un spectacol pentru copii – Copilăria lui Enescu – la Teatrul Odeon; un concert cu interpretările vocale ale Rapsodiilor enesciene și ale unor lucrări clasice, susținut de Teodora Enache-Brody la Opera Națională; Forumul Compozitorilor de la București și un concert de jazz, cu reinterpretări din muzica clasică, la Focșani.

La Ateneul Român, va concerta Orchestra de Cameră Radio, condusă de dirijorul Tiberiu Soare. Programul cuprinde lucrări de Haydn și Ceaikovski, iar solistă va fi violoncelista Alisa Weilerstein. Serenada pentru orchestra de coarde op. 48 în Do major de Piotr Ilici Ceaikovski deschide concertul cu suflul romantismului rusesc, caracteristic creației compozitorului. Scrisă în anul 1880 și dedicată violoncelistului Karl Albrecht, Serenada pentru orchestra de coarde a fost inspirată din creația lui Mozart. Este o lucrare plină de energie, romantism, duioșie și patos, și cu o mare diversitate de caractere.

Programul este completat de Haydn – Concertul nr. 1 în Do major pentru violoncel și orchestră, o lucrare de tinerețe, contemporană cu primele simfonii. Scris între anii 1761-1765 pe vremea când Haydn era muzician de curte, în slujba Prințului Esterházy, i-a dedicat concertul violoncelistului Joseph Franz Weigl, membru al orchestrei curții princiare. Concertul este o lucrare emblematică în repertoriul destinat violoncelului. O capodoperă dispărută timp de 200 de ani și regăsită și adusă în scenă, Concertul lui Haydn se bucură și în prezent de același succes pe care l-a avut în timpul vieții compozitorului ilustrând imaginea curților regale din secolul al XVIII-lea.

Concertul se încheie cu Variațiunile Rococo pentru violoncel și orchestră de Piotr Ilici Ceaikovski. Lucrarea a fost dedicată lui Wilhelm Fitzenhagen , violoncelist și profesor la Conservatorul din Moscova și a avut premiera în 1877. Termenul ,,Rococo” prezent în titlu se explică prin admirația lui Ceaikovski pentru clasicismul muzical, considerându-l un stil pur, deteriorat din cauza exceselor coloristice ale romantismului. Într-un dialog cu violoncelistul Wilhelm Fitzenhagen, Ceaikovski a caracterizat stilul rococo fiind ,,un sentiment de bunăstare, în lipsa grijilor”, după care a început să fredoneze o melodie în ritmul unei gavote.

La Sala Palatului vor urca pe scenă Orchestra Tonhalle din Zurich condusă de Paavo Jarvi, alături de Corul Filarmonicii George Enescu dirijat de Iosif Ion Prunner și Corul de Copii al Radiodifuziunii Române coordonat de Răzvan Rădos. Programul serii este dedicat Simfoniei nr. 3 în re minor de Gustav Mahler, o lucrare amplă și complexă, cea mai amplă simfonie din creația compozitorului. Mahler, primul dirijor din istoria muzicii și inițioatorul acestei funcții, a lucrat la Simfonia a III-a între anii 1893-1896, iar premiera a avut loc în 1902 în Germania. Simfoniile lui Mahler sunt recunoscute pentru conținutul muzical plin de reflecții și înțelesuri profunde.

AGENDA ZILEI

SERIA ENESCU ȘI CONTEMPORANII

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA AUDITORIUM a MNAR

Recital SINA KLOKE pian

Program: Patience et courage

Janáček În ceață

Enescu Sonata în re major op. 24 nr. 3

Enescu Mélodie op. 18 nr. 1

Brahms Trei Intermezzi op. 119

Debussy Pour le Piano L. 95

În sezonul 2020/21, Sina Kloke își va continua ascensiunea ca una dintre cele mai promițătoare pianiste de pe scena muzicii clasice internaționale. Născută la Detmold (Germania), Sina Kloke a studiat cu Matti Raekallio (Școala Juilliard), Arbo Valdma (Conservatorul de muzică Köln) și Pavel Gililov (Conservatorul de muzică Köln). Muzicieni de renume precum Karl-Heinz Kämmerling, Elisabeth Leonskaja, Dimitri Bashkirov, Emanuel Axe și Paul Badura-Skoda au influențat substanțial dezvoltarea ei artistică. Sina Kloke a primit premii de la „Asociația de muzică germană“, de editorul Schott, Concursul internațional de pian și coarde New York, Concursul internațional de pian din München, International Concerto Competition Hastings/Marea Britanie, Metropolitan International Piano Competition, iar cel mai recent este premiul pentru solist al Orchestrei de Cameră din New York.

SERIA MUZICA SECOLULUI XXI

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala Radio

ORCHESTRA FILARMONICII DE STAT DIN SIBIU

TITO CECCHERINI dirijor

CAROLIN WIDMANN vioară

Program:

Dai Fujikura Rare Gravity

Salvatore Sciarrino Giorno velato pentru vioară și orchestră

Francesco Filidei Fiori di Fiori

Mihnea Brumariu Der Nachbar des Chaos

Unul dintre cei mai erudiți și profunzi dirijori ai generației sale, Tito Ceccherini este apreciat pentru extraordinara luciditate a interpretărilor și versatilitatea remarcabilă cu care abordează repertoriile. Aclamat interpret al repertoriului modern, Ceccherini aprofundează piese clasice ale secolului XX: de la Bartók, Debussy și Ravel, la Schoenberg, Webern, Ligeti. Repertoriul operistic, care arată înclinația sa pentru începutul secolului XX (Castelul Prințului Barbă-Albastră, Din casa celor morți, Il Prigioniero, Cariera libertinului), este mărturia unei cunoașteri profunde a melodramei italiene și o atenție deosebită pentru belcanto, unde dovedește capacitatea de a îmbina proprietățile stilistice și sensibilitatea modernă.

Un muzician extraordinar de versatil, Carolin Widmann își concentrează activitatea în jurul concertelor clasice, a compozițiilor noi, scrise special pentru ea, a recitalelor solo, a unei varietăți de muzică de cameră și a interpretărilor instrumentale experimentale, inclusiv la vioară. Widmann a fost premiată cu Bayerischer Staatspreis pentru muzică în 2017, onorând individualitatea sa și excepționalul spirit de muzician. A primit, de asemenea, Premiul pentru Muzică Clasică (categoria de concert) pentru înregistrarea-primită excelent de critici-concertelor de vioară ale lui Mendelssohn și Schumann, alături de Orchestra de Cameră a Europei, înregistrare lansată în august 2016 sub egida ECM, dirijată chiar de Widmann de la vioară.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO

TIBERIU SOARE dirijor

ALISA WEILERSTEIN violoncel

Program:

Ceaikovski Serenada pentru orchestră de coarde op. 48

Haydn Concertul nr. 1 în do major pentru violoncel și orchestră Hob. VIIb:1

Ceaikovski Variațiunile rococo pentru violoncel și orchestră op. 33

Tiberiu Soare este absolvent al Universității Naționale de Muzică București, avându-i printre profesori pe Ludovic Bacs, Petru Andriesei și Horia Andreescu. În anul 2018 obține titlul de Doctor în muzică, prezentând teza „Tragedia lirică Oedipe de George Enescu, O perspectivă dirijorală”, avându-l ca îndrumător pe Prof. Univ. Dr. H.C. Dan Dediu. În prezent este Conf. Univ. Dr. al Universității Naționale de Muzică București, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagodie Muzicală, catedra Dirijat de orchestră. În mai 2018 Casa Regală a României i-a acordat lui Tiberiu Soare distincția Ordinul Coroana României în Grad de Ofițer. Tiberiu Soare își desfășoară activitatea ca dirijor din 1999, colaborând de-a lungul timpului cu numeroase filarmonici și teatre de operă. Din 2003 este Dirijor al Ansamblului de Muzică Nouă Profil. În 2007 pus bazele Studioului Experimental de Operă și Balet „Ludovic Spiess” în cadrul Operei Naționale București. Între 2012 și 2015 a fost Dirijor principal al Orchestrelor și Corurilor Radio România. În prezent, Tiberiu Soare este Dirijor al Operei Naționale București.

„O tânără violoncelistă ale cărei interpretări atât de muzică tradițională cât și contemporană rezonează emoțional și i-au adus recunoașterea internațională, … Alisa Weilerstein este o interpretă desăvârșită, care combină precizia tehnică cu muzica pasionată.” Așa a declarat Fundația MacArthur atunci când i-a acordat Alisei Weilerstein o bursă MacArthur „genius grant” în 2011, determinând New York Times să răspundă: „Orice bursă care recunoaște strălucirea unui muzician idealist precum doamna Weilerstein … merită un salut din partea tuturor celor care interpretează muzică clasică.” În spectacole marcate de intensitate, sensibilitate și o imersiune plină de suflet în fiecare dintre lucrările pe care le interpretează, violoncelista americană a dovedit deja de mult timp faptul că deține o voce muzicală distinctivă.

FORUMUL COMPOZITORILOR

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala „Auditorium” a Universității Naționale de Muzică

Forumul Internațional al Compozitorilor

Moderator: Dan Dediu

Eveniment cu intrare liberă

16:30-17:00 Conferință Ars Poetica: Salvatore Sciarrino

17:00-17:30 Conferința Ars Poetica: Francesco Filidei

17:30-17:50 Coffee Break

17:50-18:30 Masă rotundă cu Salvatore Sciarrino, Francesco Filidei, Mihnea Brumariu

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA TONHALLE DIN ZÜRICH

PAAVO JÄRVI dirijor

WIEBKE LEHMKUHL alto

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

IOSIF ION PRUNNER dirijorul Corului

CORUL DE COPII AL RADIODIFUZIUNII ROMÂNE

RĂZVAN RĂDOS dirijorul corului

Program:

Mahler Simfonia nr. 3 in re minor

După aniversarea de 150 de ani de la înființarea Tonhalle Society Zurich ce a avut loc în ultimele două sezoane, în care au fost prezentate, de asemenea, numeroase premiere mondiale și spectacole pe scenă, Orchestra Tonhalle din Zurich va începe un nou capitol al istoriei orchestrei începând cu sezonul 2019/20 împreună cu noul Dirijor Principal și Director Muzical Paavo Järvi. David Zinman a condus Orchestra Tonhalle din Zurich până în sezonul 2013/14 și este acum Dirijor Laureat; Lionel Bringuier a fost Dirijor Principal până în sezonul 2017/18. Un turneu de succes în Asia cu Paavo Järvi în toamna anului 2018 a fost urmat de înregistrări live pentru primul CD, cu lucrări orchestrale de Olivier Messiaen. Înregistrările tuturor simfoniilor de Ceaikovski sunt planificate pentru sezonul 2019/20, completând cele peste 40 de producții pe CD ale orchestrei. Acestea includ înregistrări complete ale tuturor simfoniilor de Beethoven, Mahler, Brahms și Schubert, precum și seturile aniversare și cu lucrări de Ravel.

Paavo Järvi, dirijor câștigător al Premiului Grammy, ediția din Estonia, este considerat „un muzician al muzicienilor”. Acesta se bucură de parteneriate strânse cu cele mai bune orchestre din lume, este Dirijor Principal al Tonhalle Orchestre-Zürich și al Orchestrei Simfonice NHK, Tokyo. Pe lângă pozițiile permanente, Järvi este deseori solicitat ca dirijor invitat, conduce adesea reprezentații alături de Philharmonia Orchestra din Londra, Münchner Philharmoniker sau Orchestre de Paris. Pe scena concertelor internaționale, Wiebke Lehmkuhl este o solistă foarte căutată și are apariții regulate cu orchestre importante, precum Orchestra Tonhalle din Zurich, Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Orchestra Simfonică din Bamberg, Filarmonica din Berlin, Orchestra din Paris, precum și în Bilbao, Tokyo și Shanghai și cu Orchestra Simfonică Suedeză. A cântat la concertul de inaugurare a sălii Elbphilharmonie cu Orchestra Elbphilharmonie NDR, dirijată de Thomas Hengelbrock. Este, de asemenea, foarte solicitată la festivaluri, inclusiv Festivalul de muzică Schleswig-Holstein, Festivalul de la Salzburg, Festivalul de la Lucerna și Festivalul La folle journée din Nantes.

SERIA FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

LOC DE DESFĂȘURARE: Ateneul Popular „Mr. Gheorghe Pastia” Focșani

Concert ”Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington” – Focșani

RAMONA HORVATH pian

NICOLAS RAGEAU contrabas

Cel de-al treilea concert al turneului național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel” în cadrul Classic for Teens Festival 2021. Participarea la eveniment se va realiza în limita locurilor disponibile și cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Rezervarea obligatorie a locului se face la adresa de e-mail: rezervari@hubartagency.eu

În perioada 14 – 22 septembrie 2021, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Radio România Cluj, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, Vibrate Festival Brașov, Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, Asociația Culturală „Paul Constantinescu” din Ploiești, Libris Brașov, Classic for Teens Festival Focșani, Hubart Agency Focșani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Asociația ABCDown din Focșani, Muzeul Municipiului București și Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, organizează turneul național “Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, turneu susținut de pianista de jazz Ramona HORVATH și contrabasistul francez Nicolas RAGEAU. Turneul național este desfășurat sub patronajul Festivalului Internațional „George Enescu” și co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național. Mai multe informații despre turneului național Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel pot fi găsite pe www.jazzimpressions.ro

BUCUREȘTIUL CREATIV

LOC DE DESFĂȘURARE: Teatrul Odeon

COPILĂRIA LUI ENESCU

Enescu (păpușă) – Selina Colceru

Sol – Alexandru Unguru

Sică – Valeria Cristia

Rică – Irina Sârbu

Lola – Mona Ciuta

Violonista – Monica Buștean

Pianista – Raluca Ouatu

Scenariul – Emanuel Ciocu

Consultant de specialitate – Cristina Sârbu

Regia – Mona Ciuta

Scenografie și costume – Sânziana Tarța

Ilustrația muzicală – Irina Sârbu

A venit rândul celui mai mare compozitor român, George Enescu, să fie subiectul poveștilor amuzante și mai ales muzicale spuse cu atâta talent, dezinvoltură și farmec de cei doi șoricei, Sică și Rică, pisica Lola și bătrânul șobolan Sol care, de 11 ani, au devenit cei mai buni prieteni ai copiilor (bunicilor și părinților!) dornici să pășească în minunata lume a muzicii clasice. Pornind dintr-un mic sat din Moldova, Liveni, George Enescu a ajuns unul dintre cei mai mari muzicieni ai secolului XX, violonist, pianist, compozitor și profesor aplaudat și respectat. În casa părintească din Cracalia, apoi, în timpul studiilor sale la Viena și Paris, cei trei mici prieteni i-au fost mereu alături și pot povesti cum a ajuns băiețelul din Liveni unul dintre cei mai mari muzicieni al lumii.

*Eveniment susținut de Dacia.

LOC DE DESFĂȘURARE: OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI

CONCERTUL „UNIND LUMI – DE LA BEETHOVEN LA ENESCU”, susținut de Teodora Enache-Brody, Călin Grigoriu, Andrei Maxim, Joca Perpignan și Corul Operei Române

Organizatori: E-Multimedia și Opera Națională București

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.