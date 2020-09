Seria galelor aniversare Ruxandra Donose - 30 începe prin două concerte în aer liber la Sibiu şi Iaşi

Celebra mezzo-soprană română Ruxandra Donose aniversează în sezonul 2020-2021 împlinirea a 30 de ani de carieră internatională. Primele gale vor avea loc în aer liber la Sibiu, pe 10 septembrie, ora 20, în Piaţa Mare, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat din Sibiu, dirijată de Tiberiu Soare, în cadrul Sibiu Opera Festival, iar cea de a doua va avea loc la Iaşi, pe 13 septembrie, ora 19.30, în Grădina Botanică “Anastasie Fătu”, alături de Orchestra Operei Naţionale Iaşi, dirijată de Alessandro Cedrone.

“Am pregătit un program divers cu arii de operă din diverse stiluri şi epoci, însă am avut grijă ca selecţia să fie una potrivită pentru un concert în aer liber. Voi cânta arii de la Vivaldi şi Gluck, trecând prin Mozart, Rossini şi Donizetti, până la Cilea, Saint-Saens şi Bizet.” (Ruxandra Donose)

Alături de instituţiile organizatoare, Filarmonica de Stat din Sibiu şi Opera Naţională din Iaşi, cele două evenimente sunt susţinute de Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu şi Primăria Municipiului Iaşi.

“Drumul meu international a inceput prin castigarea premiului 2 la marele concurs de canto ARD Wettbewerb de la München, in septembrie 1990 deci acum fix 30 de ani. De atunci el a continuat fără opririre si cu mare intensitate pe toate scenele mari ale lumii, din America de Nord şi Canada până în America de sud, toată Europa şi Asia. Mi-am petrecut majoritatea timpului „într-o valiză“ cum am mai spus odată, dar având bucuria de a face muzică împreună cu cei mai importanţi artişti ai timpului nostru. Am acumulat enorm de multă experienţă de scenă, de oameni, de viaţă, de muzică, de lucru, iar acum pot spune că tot ceea ce am învăţat îmi foloseşte pentru a continua cu seninătate cariera pe scenă, dar şi pentru a împărtăşi mai departe tinerelor talente.” (Ruxandra Donose)

Avem șansa de a fi contemporani cu mezzo-soprana Ruxandra Donose, o artistă aflată la apogeul unei strălucitoare cariere internaționale, într-un moment de grație artistică în care ne poate dărui interpretări unice, de referință, ale unui minunat repertoriu universal şi românesc, cu surprinzătoare extensii stilistice.

Avem șansa întâlnirii cu o artistă care are dorința de a ne dărui astăzi, în plină putere a expresiei artistice, preaplinul unei experiențe de 30 de ani de prezențe continue pe cele mai mari scene ale teatrelor lirice din toată lumea.

Avem șansa de a vedea pe viu, o artistă unică despre care publicul românesc de cele mai multe ori doar a auzit.

Avem șansa de a sărbători, prin persoana mezzo-sopranei Ruxandra Donose, o valoare națională pe scenele din România, pentru împlinirea a 30 de ani de carieră internaţională.

„În măsura în care noi putem fi purtătorii unor mesaje de speranţă, sau poate nişte terapeuţi meniţi să aline şi să înfrumuseţeze aceste zile angoasante şi austere, trebuie, bineînţeles, ca artişti şi personalităţi publice, să o facem. Elementul de bază al profesiei noastre este acela de a dărui, deci, poate că dăruind, ne îmbogăţim la rândul nostru.” (Ruxandra Donose)