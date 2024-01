„Unforgettable: A Tribute to Natalie Cole”: primul concert al Noului An la Sala Radio

Câștigătoare a 13 premii Grammy, Natalie Cole (1950 – 2015) a lansat numeroase albume care au fost vândute în mai bine de 30 de milioane de exemplare în întreaga lume. Fiica legendarului muzician Nat King Cole, artista a devenit celebră la începutul anilor 1970 ca muzician de R&B și pop, și - mai târziu - s-a lansat pe scena internațională de jazz.

Concertul „Unforgettable: A Tribute to Natalie Cole” de la Sala Radio va cuprinde o selecție dintre cele mai cunoscute standarde de jazz pe care artista le-a lansat de-a lungul carierei sale, printre care „Orange Colored Sky”, „This Can’t Be Love”, „Unforgettable”, „Almost Like Being in Love”, „Love” etc.

Sorin Zlat (pian) a absolvit Universitatea „George Enescu” din Iași (specializarea clarinet clasic) și studiile de master la Universitatea de Muzică din București (specializarea jazz – pian). În prezent, studiază compoziție în muzica de film la prestigiosul conservator Royal College of Music din Londra, unde a obținut bursa integrală pentru programul Artist Diploma.

Este laureat a numeroase premii naționale și internaționale; în ultimii ani, a primit distincții precum Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Jacksonville, Florida (2015), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Monaco (2013), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz Europafest (2012) ș.a. Invitat la numeroase festivaluri, Sorin Zlat a concertat pe aceeași scenă alături de Chick Corea, Chucho Valdez, Joey Alexander, Wynton Marsalis, Brandford Marsallis, Lee Ritenour, Gregory Porter, Howard Levy & The Fleckstones, Kamasy Washington și mulți alții.

În prezent, artistul se bucură de o bogată activitate concertistică în Europa, S.U.A și Asia, cu apariții ce includ prestații în cluburi celebre precum Birdland și Smalls din New York, Music Village și Jazz Station din Bruxelles, Vortex, Pizza Express, Ronnie Scott’s Jazz Club din Londra, Kings Place, Clubul Nardis din Istanbul, Clubul Jazz Cafe din Montreux, Clubul B-flat din Berlin. A fost invitat, de asemenea, la festivaluri internaționale si naționale, printre care se numără: Montreux Jazz Festival, Jacksonville Jazz festival, Izmir Jazz festival, Bruxelles Jazz Festival, Pera Fest Istanbul, Getxo International Jazz Festival din Spania, Monaco Jazz Festival, Bucharest Jazz Festival, Sibiu Jazz Festival, Timișoara Jazz Festival etc.

Mihaela Alexa (voce) a absolvit studiile de licență și masterul în muzică la Universitatea de Muzică din București, cu o specializare în canto clasic. Este printre puținele soliste de canto clasic ce au reușit să îmbine o varietate de genuri, de la muzica clasică la muzica ușoară, jazz, pop, soul. A câștigat numeroase competiții de muzică clasică și jazz.

În prezent, este solistă la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București. Debutul în jazz l-a avut în 2008 împreună cu Sorin Zlat, alături de care a susținut concerte în țară și în străinătate, la cluburi și săli de concerte ca Music Village Jazz Club (Bruxelles), Birdland Jazz Club (New York), Institutul Goethe (Paris), B-Flat Jazz Club (Berlin), Balkan Jazz Festival, Houston Jazz Festival, Sibiu Jazz Festival etc.