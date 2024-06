Opera Națională București celebrează Ziua Copilului prin multiple spectacole tematice adresate tinerilor, inclusiv baletul Don Quijote de Ludwig Minkus

Înființată în anul 1982 de către fosta prim-balerină a Operei Naționale București, Magdalena Rovinescu, școala de balet pentru copii funcționează, de atunci, fără întrerupere. Sensibilă și severă, Magdalena Rovinescu îi învață pe copii să se miște cu eleganță, să asculte muzica de balet, să aibă o ținută dreaptă și frumoasă, să-și disciplineze pașii, să iubească muzica și dansul, într-un cuvânt să contribuie la educația artistică și la conturarea unei personalități de excepție. Studioul de Balet pentru Copii și Tineret al Operei Naționale București și-a propus și a reușit să descopere și să promoveze tinere talente care poartă faima baletului românesc în întreaga lume. În fiecare an, munca viitorilor balerini este aplaudată și recunoscută, pe prima scenă lirică a capitalei, în spectacolul „Magazinul de păpuși”. În continuarea zilei de sâmbătă, 1 iunie, de la ora 19:00, vă așteptăm la Gala Extraordinară de Balet a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, în regia artistică a Mihaelei Țigănuș Vasilovici. În cadrul programului artistic, Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” prezintă elevi care au câștigat premii importante în cadrul Olimpiadei și Concursurilor de Balet Naționale și Internaționale. Pe scena Operei Naționale București vor evolua elevi din clasele V – XII cu momente solistice și de ansamblu. Programul include fragmente din balete clasice, lucrări coregrafice contemporane și de caracter și suite de dansuri populare românești. În partea a treia a spectacolului se va prezenta actul al II-lea din baletul „Paquita” de Ludwig Minkus.

Marți, 4 iunie, de la ora 17:00, Foaierul Operei Naționale București găzduiește concertul susținut de către soliștii care au participat la masterclassul de canto liric realizat de soprana Barbara Frittoli. Născută la Milano, soprana italiană a absolvit Conservatorul „Giuseppe Verdi” cu cele mai mari onoruri. Frittoli a interpretat roluri principale – inclusiv Desdemona în „Otello” de Verdi sau Fiordiligi în „Così fan tutte” de Mozart – pe cele mai prestigioase scene lirice ale lumii, precum Metropolitan Opera, Wiener Staatsoper și Teatro alla Scala. Barbara Frittoli a colaborat cu dirijori renumiți precum Riccardo Muti și Claudio Abbado și continuă să fie o figură proeminentă în lumea operei. Printre participanții în cadrul masterclassului, s-au numărat Antonio Morariu, Chiara Salerno, Francisco Josè Munoz Bermudo, Gheorghe Palcu, Lina Tsiklauri, Ludovica Marcuzzi, Elena Iuliana Ioana, Nevena Goranova Rajkovic, Maria Elena Pepi, Vlad Alexandru Robu. Concertul este organizat de către Opera Națională București în colaborare cu Institutul Italian de Cultură din București și Asociația Concetto Armonico – Festivalul „Vicenza in Lirica”.

Miercuri, 5 iunie, de la ora 18:30, Opera Națională București vă propune spectacolul de balet „Don Quijote” de Ludwig Minkus, după romanul lui Miguel de Cervantes și libretul lui Marius Petipa. Ritm, culoare, atmosferă plină de viață specifică unui orășel din Spania populat de personaje pitorești, o coregrafie spectaculoasă cu numeroase momente de virtuozitate în interpretarea unei distribuții de excepție, toate acestea reprezintă ingredientele unui balet montat cu îndelungat succes pe scena Operei Naționale București. În mod evident, există mai multe versiuni ale baletului „Don Quijote” create în întreaga lume. Despre această coregrafie, semnată de Jaroslav Slavický, pe care o veți admira pe prima scenă operistică a României, maestrul ceh de balet a declarat: „Coregrafia spectacolului se bazează pe versiunea Petipa-Gorski, cea mai bună versiune din toate timpurile, deoarece concepția lor și celebrele scene de dans au făcut ca acest balet să reziste în teatrele din toată lumea de mai bine de 150 de ani. Desigur, am ajustat, am scurtat sau am suprimat anumite fragmente pentru ca spectacolul să aibă continuitatea dorită, să aibă viteză și ritm. Mi-am dorit o expunere a acțiunii clară și logică, iar regizoral am urmărit un joc convingător, ca și o descriere colorată a personajelor”. La Opera Națională București, baletul „Don Quijote” cunoaște prima variantă în 1970, în coregrafia lui Vasile Marcu și scenografia Ofeliei Tutoveanu Drăgănescu. În anul 2000, Mihai Babuşka oferă, în spiritul liniei clasice, o nouă adaptare coregrafică a baletului „Don Quijote”, în scenografia Adrianei Urmuzescu. Din echipa de realizatori a actualei montări de la Opera Națională București mai fac parte – alături de coregraful Jaroslav Slavický – Katerina Slavicka -Elšlégrovà (asistent coregrafie), Josef Jelinek (scenografie) și Andreia Martinescu (asistent de scenografie).

Joi, 6 iunie, de la ora 18:30, Foaierul Operei Naționale București găzduiește o mică istorie folk-rock a Epocii de Aur. Acest spectacol literar-muzical este realizat și dirijat de Smaranda Morgovan-Cristescu, cu participarea Corului de Copii al Operei Naționale București. Fondul muzical este inspirat de repertoriul formațiilor Sphinx, Roșu și Negru, Phoenix, Semnal M, Celelalte Cuvinte, Pasarea Colibri, Cargo, Alexandru Andrieș, Vama Veche, iar textele sunt semnate de Tudor Arghezi, Nicolae Iorga, Nicolae Labiș, Adrian Păunescu, Dan Verona, Adrian Hoajă.

