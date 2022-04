Romaşcanu: Din 1990 încoace, nu s-a mai achiziţionat niciun fel de manuscris de către statul român

"E un moment de mare emoţie şi bucurie. Rar, deocamdată unic, pot să spun, pentru că, din 1990 încoace, nu s-a mai achiziţionat niciun fel de manuscris de către statul român. Până la urmă, în plan terestru, ca să spun aşa, este un efort de echipă, dar dincolo de asta trebuie să ai şi un pic de noroc. Aş zice că norocul e un fel de a te bate pe umăr Dumnezeu, pentru că am avut ocazia să fiu eu ministru, deşi miniştrii la Cultură se schimbă mai des ca antrenorii la Steaua, când au fost pe piaţă aceste manuscrise şi să fi avut inspiraţia să fi trecut în buget banii pentru achiziţie culturală", a spus Romaşcanu.



Ministrul a menţionat că ediţia princeps a lucrării "Aveux et anathemes" a lui Emil Cioran reuneşte mai puţine "mărturii şi anateme" ale lui Cioran decât sunt în manuscris.



"Un mic detaliu. (...) Odată cu 'Aveux et anathemes' a lui Cioran am primit şi ediţia princeps, care înţeleg că nu e tradusă în româneşte încă. Cei care vor face cercetare de istorie literară o să vadă că în carte sunt mai puţine mărturii şi anateme ale lui Cioran decât sunt în manuscris. Lipsesc vreo 20 - 30. Poate vom avea şansa să avem şi în traducere această carte a lui Cioran", a afirmat Romaşcanu.



Ministrul Culturii şi-a exprimat speranţa ca, în viitor, aceste manuscrise să poată fi văzute de publicul larg.



"Eu îmi doresc foarte tare - sigur, ele vor trebui conservate şi, aşa cum se face cu orice obiect de preţ, păstrate pentru generaţiile viitoare - dar sper să avem ocazia să le itinerăm, să le punem în locuri unde lumea să aibă acces, pentru că tindem să citim puţin şi să vorbim mult, ca şi când am fi citit mult", a mai spus Lucian Romaşcanu.