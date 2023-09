„Sempre Vivaldi”, călătorind în trecut într-o seară de toamnă cu muzică barocă la Teatrul Național București

Ansamblul de muzică barocă SEMPRE oferă publicului o seară de neuitat prin intermediul proiectului „Sempre Vivaldi”, aflat în programarea Festivalului Internațional George Enescu, din care nu lipsesc genurile concerto grosso sau uvertura - genuri consacrate în epoca barocului muzical. Muzicienii vor încânta publicul cu o variantă de repertoriu (în șase timpi) ce va cuprinde două dintre cele patru concerte - Anotimpurile, pasionala Triosonata „La Follia” și motetul „In turbato mare irato”.

În program sunt incluse:

• Overture L'Olimpiade, RV 725: Allegro

• Concerto "L'Inverno" (Le Quattro stagioni), RV 297, pentru vioară și orchestră de coarde: Allegro non molto – Largo – Allegro

• Concerto Grosso, RV 157, pentru orchestră de coarde: Allegro – Largo – Allegro

• Sonata „La Follia”, RV 63, pentru două viori și basso continuo

• Concertul „L'Estate”, RV 315, pentru vioară și orchestră de coarde: Allegro non molto – Adagio – Presto

• Motet "In turbato mare irato", RV 627, pentru soprană și orchestră de coarde: Aria – Recitativ – Aria – Alleluia.

Interpretează ansamblul de muzică barocă SEMPRE: Raluca Enea (clavecin), Cristina Vasilache (soprană), Rafael Butaru/Mircea Grigore Lazăr/Melinda Beres (vioară barocă), Tamara Dica (violă barocă), Lázár Zsombor (violoncel baroc), István Csata (contrabas baroc).

Ansamblul de muzică SEMPRE reunește muzicieni specializați în interpretarea muzicii vechi, cu o activitate de peste 20 de ani în domeniu, cu un repertoriu în care se regăsește predominant barocului muzical de secol al XVIII-lea, dar și piese aparținând secolului al XVII-lea sau lucrări din perioada premergătoare clasicismului muzical.

Printre producțiile recente ansamblului se numără: „Bach by concerts” (27 Noiembrie 2020), „Haendel vs Haendel” (5 Decembrie 2020), „Sempre Vivaldi” (21 Martie 2021), „Les Caractères” (21 Noiembrie 2021), „Baroque unknown” (21 Martie 2022), „Bach by night” (27 Noiembrie 2022), „Sparkling Haendel” (21 Martie 2023), „To B or not to B” (18 Iunie 2023).

Vă așteptăm joi, 7 septembrie, de la orele 19, cu un program spumos, un repertoriu atrăgător, o călătorie în timp și o minunată pledoarie pentru frumusețea muzicii baroce.

Biletele pot fi achiziționate de pe: tinyurl.com/SempreVivaldi, iar pentru texte muzicologice puteți vizita: https://tinyurl.com/SempreVivaldi-texte.