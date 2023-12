Gala Tânărului Actor HOP 2023 sau despre finaluri fericite și oportunități

După ce la Gala HOP 2023 au prezentat momentul de grup ANGAJAȚI-MĂ!, câștigătorii marelui premiu al Galei HOP – Premiul „Ștefan Iordache”, Ama Beschieru și Robert Ioan s-au angajat! Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați este teatrul care și-a împrospătat trupa cu cei doi actori. Ama Beschieru și Robert Ioan au participat și la Festivalul Internațional de Teatru și Arte Performative de la Brăila, la Festivalul de Teatru Tânăr de la Sibiu și au fost invitați la emisiunea Garantat 100% de la TVR, la Radio România 3Net („Podcast”), Metropola TV („Între prieteni”), la TVR Cluj („Prim Plan Obiectiv”).

Tot la Galați, de data aceasta la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver”, s-a angajat și actorul Andrei Cristea, absolvent de actorie păpuși.

Francesca Fülöp și Andrei Barbu, câștigătorii Premiului pentru cel mai bun grup (Premiul „Cornel Todea”) au fost invitați la Festivalul Internațional de Teatru și Arte Performative de la Brăila și la Festivalul Tânăr de la Sibiu. Festivalul de la Sibiu a avut în program o secțiune dedicată Galei HOP 2023 – Colaj Gala HOP – unde au mai participat, pe lângă cei menționați mai sus, și: Ingrid Neacșu și Alexandru Condurat cu A FOST ODATĂ…, Sașa Pânzaru și Denissa Rogoz cu CELĂLALT, grupul Les Chobeaux (Eduard Crucianu, Radu Fărcane, Ioan Crișan, Andrei Mărgineanu, Andrei Pleșa, Sara Pongrac și Denisa Vraja) cu UNTITLED și Paul Bondane cu YOU HAVE REACHED YOUR DAILY LIMIT.

Sașa Pânzaru, deținătoarea trofeului pentru cea mai bună actriță, a fost invitată la Festivalul Studio, organizat de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, atât cu momentul individual „Jurnalul unei tinere (actrițe)” cât și împreună cu Denissa Rogoz cu momentul de la grup.

Andrei Cozlac i-a invitat pe Oana Jipa, George Cocoș și Paul Bondane la Romanian Creative Week 2024 în New Media District (24-26 mai 2024).

Gala Tânărului Actor HOP oferă vizibilitate tinerilor aflați în competiție și cadrul propice închegării oportunităților profesionale. Gala HOP este, de 26 de ediții, mediul care facilitează întâlniri, relații între factori creativi și tineri actori. Gala HOP devine, astfel, o platformă permanentă de apropiere a pieței teatrale de actor.

Le mulțumim celor care, atenți la tinerii actori, i-au încurajat prin angajări și participări la festivaluri, pe concurenții HOP 2023: Toma Florin și Adi Iclenzan (directori ai Teatrului „Fani Tardini” Galați), Radu Nichifor (director al Teatrului „Maria Filotti” Brăila), Adrian Tibu (director al Teatrului GONG Sibiu), Eduard Șișu (director al Teatrului pentru Copii și Tineret „Gulliver”, Galați), Oana Leahu (Decan al Facultății de Arte în Limba Română a Universității de Arte din Târgu-Mureș).

Mulțumim tuturor invitaților noștri și sperăm ca ediția anului 2024 să aducă și mai multe oportunități!