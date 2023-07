Hedwig and the Angry Inch, în selecţia finală a FNT

În urma vizionării a peste 150 de spectacole cu premieră în anul teatral 2022-2023, în teatre de stat și teatre independente, echipa curatorială a FNT 2023 (Mihaela Michailov, Oana Cristea Grigorescu și Călin Ciobotari), a optat pentru o serie de producții pe care le-a considerat relevante pentru tema din acest an: FNT, laboratoarele sensibilului.

Argumentaţia selecţionerilor pentru includerea în selecţia FNT 33 a piesei Hedwig and the Angry Inch sună astfel: Continuându-și cercetările constante în zona musical-ului, Răzvan Mazilu creează o lume la limita dintre sordid și kitsch asumat, în care marginalii, cei aflați la periferia istoriei, își construiesc spații de expresivitate artistică, imposibil de încadrat în limite fixe. Hedwig and the Angry Inch are vibrația poetică și politică a unei transfiguratoare căutări de sine, în numele libertății de a spulbera orice bariere, orice pare imposibil de înfruntat și confruntat. Spectacolul este povestea glam & queer a transformării unui adolescent de 16 ani din Berlinul de Est în star. Un star pentru care existența are un singur sens: călătoria fără oprire în așteptarea iubirii.

Spectacolul Hedwig and the Angry Inch îi are în echipa de creaţie, alături de Răzvan Mazilu, pe Adriana Grand (decor), Carmen Stanciu (traducerea textului), Alex Ștefănescu (traducerea versurilor), Marian Iancu (lighting designer). În distribuţie, Hedwig – Tudor Cucu Dumitrescu/Lucian Ionescu şi Yitzhak – Ana Maria Ivan/Crina Matei. Band-ul “The Angry Inch” este compus din Johnny Bica (pian) Irina Cărămizaru și Cristina Danu (backing vocal), Andrei Paraschiv (percuție), Ciprian Pop (chitară), Vlad Vedeș (chitară bas).

Hedwig and the Angry Inch: spectacol-concert, strigăt disperat de iubire al ființei umane. Luminează umbrele, dă proscrișilor șansa demnității și, răsturnând convenția, ne provoacă să ne privim în oglindă: Hedwig suntem noi. (Răzvan Mazilu)

