Helen Mirren și Ion Caramitru - Mesajul Internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului 2021, 27 martie

„Au fost timpuri atât de dificile pentru reprezentațiile cu public și mulți artiști, tehnicieni, artizani le-au înfruntat din interiorul acestei profesii, marcate deja de sentimentul de nesiguranță.



Poate că tocmai această perenă stare de insecuritate i-a făcut mai apți să supraviețuiască acestei pandemii cu inteligență și curaj.



În aceste circumstanțe noi, mulțumită în mare măsură internetului, imaginația lor s-a tradus deja în moduri de comunicare inventive, amuzante și emoționante.



De când au apărut pe lume, ființele umane și-au spus unele altora povești. Frumoasa cultură a teatrului va rămâne vie atâta timp cât vom exista.



Imboldul creator al scriitorilor, designerilor, dansatorilor, cântăreților, actorilor, muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată înăbușit și va reînflori curând, cu o nouă energie și cu un nou mod de înțelegere a lumii în care trăim cu toții.

Abia aștept!”

Teatrul văzut din cușca de sufleur

„De-a lungul istoriei universale a Teatrului s-au mai petrecut evenimente care l-au trimis în adormire: epidemii, pandemii, războaie, guverne de un bigotism aparte, dictatori.



Dacă stau să mă gândesc, de cele mai multe ori aceste sincope nu l-au îngenunchiat, ci l-au întărit, i-au dat motive în plus de a supraviețui ca, apoi, să reapară mai viu și mai puternic.



Prizonier al conjuncturii, Teatrul evadează de sub escortă și-și găsește libertatea în respectul față de cuvânt și dragostea față de public.



Unde trebuie căutat teatrul când este interzis? Ce se întâmplă cu el când e părăsit? Cine-l conservă în așteptarea unor vremuri mai bune? Nu cumva beneficiarii școlii de interpretare, purtători de haine vii ai personajelor etalon? Nu actorii? Nu speranța lor de a fi urmăriți? Vânați sau adulați? Rezervați sau protestatari? Intrați pe scena goală și deschideți cușca de sufleur. Textul e acolo. Șoapta e în așteptare. Discursul incendiar. Mai lipsește un amnar și voința de a pune capăt nepăsării.



Teatrul oferă lecții de dicțiune, de atitudine, de respect față de rostire, de civilizație, aș spune.



În fapt, ceea ce încerc să spun aici este un apel la calm, la studiu, la răbdare.

Aveți încredere în noi, oamenii de teatru care, alături de un public credincios, asigurăm permanența unei insule a libertății, al unui altar laic al cunoașterii de sine.

La Mulți Ani, cu sănătate!

Ion CARAMITRU

Președinte UNITER / Centrul Român ITI

Helen Mirren este una dintre cele mai cunoscute și respectate actrițe cu o carieră internațională, pe scenă, pe ecrane sau la televiziune, câștigătoare a numeroase premii pentru interpretările ei puternice și versatile, printre care Premiul Academiei Americane de Film 2007 pentru rolul din The Queen.

Teatru

Helen Mirren și-a început cariera cu rolul Cleopatra, la National Youth Theatre. A jucat în teatrul de repertoriu de la Manchester, apoi a devenit parte din Royal Shakespeare Company.

După patru ani de activitate notabilă la RSC, Helen a schimbat brusc direcția și s-a alăturat companiei teatrale a renumitului regizor Peter Brook, Centre de Recherche Théâtrale, cu care a făcut turnee în Africa și în America.

Cariera ei teatrală ulterioară a cuprins numeroase producții West End, Fringe, RSC, National Theatre, precum și pe Broadway, în SUA, printre care A Month in the Country, pentru care a fost nominalizată la premiile Tony și The Dance of Death, avându-l ca partener pe Ian McKellan.

Au urmat Orpheus Descending, produs de Donmar Warehouse și Mourning Becomes Electra la National Theatre, spectacol care i-a adus o nominalizare la Premiul Olivier pentru cea mai bună actriță.

A revenit la National Theatre în 2009 pentru rolul titular din Fedra de Racine, în regia lui Nicholas Hytner, spectacol intrat în istorie ca prima producție de teatru filmată pentru NTLive și care a putut fi vizionată în cinematografe la nivel mondial.

În 2013, în cea mai recentă montare în West End-ul londonez a piesei The Audience de Peter Morgan, a reluat, în regia lui Stephen Daldry, rolul reginei Elisabeta a II-a.

A câștigat un premiu Olivier și un premiu pentru cea mai bună actriță atribuit de What’s On Stage. În februarie 2015, The Audience s-a transferat la Gerald Schoenfeld Theatre, New York, Helen Mirren, interpreta rolului titular, primind un premiu Tony pentru cea mai bună actriță.



Film & Televiziune

În plus față de cariera ei în teatru, Helen Mirren este foarte cunoscută pentru realizările ei excepționale în cinematografie și televiziune.

În 2003, Helen Mirren a primit ordinul Dame al Imperiului Britanic.

Alături de rolurile sale pe scenă, pe ecran sau la televiziune, ea este implicată în acțiuni de caritate.