Tragica și pasionala poveste de dragoste din opera Carmen de Bizet, la Opera Națională București, de Mărțișor, în chiar prima zi de primăvară

Opera Carmen de Bizet a fost inspirată de nuvela omonimă publicată, în 1845, în foileton, de Prosper Mérimée (în Revue des deux Mondes) și transformată, în 1846, în carte (ediția princeps văzând lumina tiparului la editura pariziană Michel Lévy frères). Superba poveste spaniolă de dragoste, cu sfârșit tragic, în centrul căreia se regăsește frumoasa, temperamentala, seducătoarea și exuberanta Carmen, a devenit foarte cunoscută după ce a fost adaptată, de Henri Meilhac și Ludovic Halévy, în 1875, sub formă de libret, pentru opera Carmen de Georges Bizet.

Despre acest important eveniment operistic, de început de martie, mezzosoprana de renume internațional, Ruxandra Donose declară: „După Staatsoper Viena, Metropolitan Opera New York sau Mexico City, a venit momentul să colaborăm și pe o scenă din România, în celebra și iubita operă Carmen, de Bizet. Mă bucur enorm să am prilejul de a cânta la Opera Națională București cu Ramón Vargas, unul dintre cei mai apreciați tenori din lume. Ne propunem să creăm momente de teatru și de muzică însuflețită de dramatism, cu anvergura marilor scene pe care ne-am mai întâlnit, iar eu personal de-abia aștept să cânt cel mai celebru rol de mezzosoprană, Carmen, pentru iubitorii de operă din România. Pe 1 martie, se adaugă bucuria și onoarea de a dedica această seară memoriei Elenei Cernei, la 100 de ani de la naștere”.

Facem cuvenita precizare potrivit căreia solista de talie mondială Ruxandra Donose este considerată una dintre cele mai strălucitoare mezzosoprane ale momentului. Într-o carieră care se desfășoară de peste 30 de ani la nivel internațional, Ruxandra Donose a cântat pe cele mai mari scene de operă ale lumii, de la Royal Opera Covent Garden, Londra până la Metropolitan New York, trecând prin Wiener Staatsoper, Theater an der Wien, Opera Paris Bastille, Théatre de Chatelet Paris, Opéra de Lyon, Teatro Real Madrid, Oprenhaus Zürich, Grand Théatre de Genève, Deutsche Oper Berlin, Bayerischer Staatsoper München, Teatro la Fenice Venezia, Grande Teatro di Torino, Opera Bolshoi din Moscova, Opera din Beijing, Opera din Shanghai, ca si Toronto Opera Company, San Francisco Opera, Los Angeles Opera, Chicago Opera, Philadelphia Opera, San Paolo Opera, Opera din Copenhaga, Opera in Helsinki, Glyndebourne Festival, Ravinia Festival, Festivalul de la Salzburg și multe altele.

În aceeași măsură, tenorul mexican Ramón Vargas așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu publicul românesc: „Sunt încântat să vă anunț că voi fi pe scenă în rolul lui Don José în producția viitoare a operei Carmen de la impresionanta Opera Națională din București, în luna martie. Alăturați-vă nouă, senzaționalei Ruxandra Donose în rolul Carmen și captivantului Mihai Damian în rolul lui Escamillo, pentru o interpretare de neuitat plină de dragoste, pasiune și multe altele. Notați-vă în calendar datele de 1 și 3 martie. Abia aștept să împărtășesc această experiență minunată cu voi toți!”.

Asemenea Ruxandrei Donose, Ramón Vargas este, la momentul curent, unul dintre cei mai renumiți tenori ai generației sale, la nivel mondial. Născut în Ciudad de Mexico, Ramón Vargas și-a făcut debutul la Metropolitan Opera din New York, în 1992, unde a interpretat rolul lui Edgardo înlocuindu-l pe Luciano Pavarotti în Lucia di Lammermoor alături de June Anderson. Curând după aceea, și-a făcut debutul la Teatro alla Scala, în 1993, unde a jucat rolul lui Fenton în noua producție a lui Giorgio Strehler care sărbătorea centenarul lui Falstaff, sub îndrumarea lui Riccardo Muti. De atunci a fost invitat în principalele teatre ale lumii: Opera Națională din Paris, Covent Garden din Londra, Festivalul de la Salzburg, Opera de Stat din Viena, München, Florența, Roma, Arena di Verona, Teatrul Colón din Buenos Aires, San Francisco, Madrid, Liceu din Barcelona, Tokyo, Moscova, Teatrul de Arte Frumoase și multe altele.

Sâmbătă 2 martie (orele 18:00, 19:30 și 21:00), vă așteptăm la concertul Opera Vie – Puccini Express, susținut de Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical Ludovic Spiess. Vă invităm să experimentați magia unui spectacol itinerant, în care peste 30 de tineri artiști talentați se reunesc pentru a aduce un omagiu muzicii atemporale a lui Giacomo Puccini, la 100 de ani de la dispariția marelui maestru. Lăsați-vă ghidați de personaje în spațiile Operei Naționale București, într-o călătorie plină de pasiune, emoție și bogata moștenire muzicală a geniului de la Torre del Lago. La punerea în scenă a acestui spectacol și-au adus contribuția Alexandru Nagy (regie), Bogdana Grecova (pian), Radu Spiridon și Mihai Matei (video mapping), Horia Stan (foto/video), Andrei Vlădilă, Cezara Zamfir și Mihai Trăsnea (asistenți regie), Adriana Moisescu și Oana Dumitriu (coordonare).