Când oameni ai legii se comportă ca oameni ai fărădelegii

Primele episoade fiind cele consacrate polițiștilor din mai multe localități din județul Constanța care ar fi putut să intervină și să îl oprească pe dezaxatul Vlad Pascu să conducă bolidul fiind beat criță și drogat și, în acest fel, să prevină moartea a doi studenți și rănirea altor trei. Caz revoltător după care, orice om de bună credință se aștepta să fie urmat de o serie de măsuri ferme pentru ca oamenii legii să își facă datoria în toate ocaziile, indiferent cine este cel care se află la volan. Mai ales în condițiile în care premierul Marcel Ciolacu a anunțat înăsprirea sancțiunilor care vor fi aplicate tuturor celor care vor mai produce accidente soldate cu pierderi de viați omenești conducând automobile fiind în stare de ebrietate, drogați sau fără permis. Pachet de măsuri inițiat de către senatorul PSD Robert Cazanciuc, autorul Legii Anastasia. Lege pe care, am constat și eu, că o sfidează anumiți magistrați care încearcă să îi facă scăpați pe anumiți făptuitori, beizadele de bani gata și având părinți sau rubedenii printre inși cu mare trecere la ștabi centrali sau locali.

Lucrurile se complică mai mult atunci când vedem că, numai în ultima săptămână, s-au înregistrat două evenimente ai căror autori sunt persoane care au avut sau au loc de muncă în cadrul Poliției Române. Primul nenorocit eveniment este cel de la Popești Leordeni unde o femeie care se pregătea să își sărbătorească ziua de naștere a fost strivită de bolidul unui individ despre care am aflat că a îndeplinit importante funcții în ierarhia Poliției Române, respectiv în Ministerul Afacerilor Interne. Inițial, s-a spus că acesta era și drogat și băut, dar, conform analizelor, s-a stabilit că era doar sub influența alcoolului. Situație în care colonelul în rezervă, fost șef al BCCO, a cerut să fie plasat sub control judiciar. Pretenție absolut revoltătoare pe care magistrații au respins-o fără drept de apel. Asta nu însemnă, însă, că nu avem dreptul, ca simpli cetățeni, să ne întrebăm de cât cinism și de cât tupeu poate să dea dovadă un asemenea personaj care are în spate o carieră de excepție și o ascensiune ierarhică de care poate că oameni cel puțin la fel de bine pregătiți ca el, nu au avut parte. Iar dacă tot am deschis discuția pe acest subiect, poate că nu este fără rost să ne gândim cum s-ar putea comporta,după ce va fi pus cineva cu o asemenea mentalitate și cu un asemenea comportament odată pus în libertate înainte de a-și afla pedeapsa meritată? Oare nu reprezintă această cere o cinică sfidare a memoriei femeii pe care colonelul de poliție în rezervă a omorât-o în ajunul zilei sale de naștere? Fără doar și poate că da!

Să admitem, totuși, că deoarece colonelului în rezervă i-a fost respinsă cererea și că, după pronunțarea sentinței, el va rămâne în arest încă ceva vreme,i ar riscul ca el să mai fie un pericol public este eliminat, așa încât putem discuta despre acest caz mai mult ținând privind latura morală, mentalitatea individului. Discuția se complică ,însă, atunci când ne referim la accidentul petrecut marți dimineața la ora 5,50 la Caracal, unde un conducător auto de 21 de ani, fiind beat și drogat, a accidentat grav o femeie care a avut nenorocul să se afle pe traiectoria bolidului. Și asta nu este totul pentru că, după ce a comis accidentul, insul a convins-o pe una dintre cele două june care îl însoțeau, să le spună polițiștilor că ea se afla la volan și nu respectivul. După care- vorba clasicului în viață, să stați aproape fiindcă nici nu știți ce pierdeți!- trebuie să vă mai spun că, pe de o parte, junele nu era un fitecine ci un polițist cu loc de muncă la Constanța, iar cele două domnișoare plimbate cu mașina erau eleve la Școala de agenți de poliție din Câmpina. Așadar, viitoare tinere cadre de nădejde ale Poliției!

Este adevărat, despre junele polițist am aflat că va trebui să dea socoteală pentru faptele sale în fața șefilor săi de la Constanța. În schimb, despre viitoarea polițistă care a acceptat să joace în minciuna ticluită nu cunoaștem, deocamdată, și punctul de vedere al conducerii școlii a cărei elevă este aceasta. Situație de neînțeles cu atât mai mult cu cât un asemenea comportament este absolut incompatibil cu profesia pentru care se pregătește.

În fine, în ceea ce îl privește faptul că tânărul polițist originar din Caracal și cu ultimul loc de muncă la Constanța, ar mai fi de adăugat și amănuntul că acesta este cercetat în stare de libertate. Amănunt (nu-i așa?) la care nu se face referire decât într-o știre sau două, deci trebuie să îl luăm cu titlu de rezervă. Deși, la drept vorbind, cred ipoteza nu trebuie definitiv exclusă din discuție, cunoscută fiind bâlbâiala sinistră a oamenilor legii din Caracal din noaptea în care monstrul Dincă își bătea joc de toată lumea și își făcea mendrele după cum îl ducea mintea sa bolnavă.