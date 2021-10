Carul cu negustorii de voturi s-a răsturnat la Palatul Victoria!

Să fie, oare, absolut întâmplător faptul că printre primele decizii pe care le-a luat guWERNul Cîțu - devenit interimar după cele 281 de voturi încasate, marți, în Parlament -, s-a aflat alocarea unui miliard de lei din Fondul de rezervă pentru proiectele locale? La prima vedere s-ar putea spune că asta reprezintă o dovadă a grijii pe care miniștri demiși, în frunte cu premierul el însuși demis, o arată față de soarta nației noastre aflată în fața unei duble crize: cea sanitară și ce a escaladării prețurilor la gaze și la energia electrică. Dublă criză la care s-a adăugat și criza de guWERN. Dar asta numai la o primă vedere, fiindcă, dacă ne uităm mai atent pe anexele HG-ului cu pricina, constatăm că există mari, flagrante discrepanțe între sumele alocate unor anumite localități,cele cu primari PNL, și cele pentru un alt fel de localități, în primul rând, cele cu primari PSD. Municipii, orașe și comune cărora cvasi-premierul Florin Cîțu și vistiernicul său de serviciu, Dan Vîlceanu, le-a dat fix…praful de pe tobă!

Ceea ce, însă, nu se mai menționează în comunicarea oficială-din motive lesne de înțeles- este grila de selecție cu care s-a lucrat, recte apartenența politică a primarilor comunităților. Adevăr de-a dreptul revoltător, spus de acum, foarte răspicat de către mai mulți oameni de bună credință, politicieni, parlamentar, aleși locali sau simpli cetățeni și la care subscriu fără nici-o rezervă. Din pură curiozitate, mi-am aruncat ochii pe tabelul în care sunt defalcate sumele atribuite fiecărui județ și localităților beneficiare. De unde am aflat că, de pildă, județului Olt i-au revenit 15.803 milioane de lei,dintre care 4053 lei sunt la dispoziția Consiliului județean pentru cheltuieli de asistență socială și protecția copilului. Cât privește sumele ce revin per localitate, am constata că dacă orașului Scornicești i-au fost dat 1.000.000 (un milion) de lei, în schimb cele două municipii din județ, Slatina și Caracal, nu au primit nici măcar un leu! Vroind să mă lămuresc, de la sursă, care ar fi cauza acestei flagrante discrepanțe, l-am sunat pe Ion Doldurea, inimosul primar al Caracalului, orașul meu natal și de la care am aflat că realmente această importantă comunitate locală are mare nevoie de fonduri pentru a realiza mai multe proiecte cu un benefic impact economic și social, depunând, în acest scop, și documentația necesară. Un singur lucru a lipsit, însă, pentru ca municipiul Caracal să beneficieze de fondurile guWERNului - nu are primar PNL. Evident, unul care la congresul cu 5000 de participanți, ținut în plină pandemie, să îl fii votat ca președinte pe Florin Cîțu. Dar, pentru că aici, la Caracal, este un primar PSD, ca și la Slatina de altfel, atunci nema fonduri de la guWERNanți! Aceeași fiind și cauza pentru care s-a procedat așa și în alte cazuri, nu numai în județul Olt, ci în întreaga țară.

Și uite așa, pas cu pas vorba clasicului în viață, guWERNarea abuzivă și cinică, a pseudo-președintelui Klaus Iohannis readuce în actualitate dictonul lui V. I. Lenin, dascălul proletariatului: „Politicul este economicul concentrat!” Dicton despre care nu cred că a auzit și eminentul finanțist de trei parale, Florin Cîțu, dar căruia vedem și resimțim, încă o dată, că îi calcă pe urme. Rușinoasă stare de fapte pe care a sesizat-o și Adrian Chesnoiu, președintele Comisiei pentru Agricultură al Camerei Deputaților, care a declarat fără precauții de circumstanță: „Probabil, Cîțu și-a plătit în avans cei 8 ani de guvernare stabilă și performantă pe care îi promisese românilor”.

S-a spus și se mai spune, încă, despre Caracal, că acolo s-a răsturnat carul cu proști. Afirmație ea însăși de o prostie fără margini pe care datele istorice o contrazic fără greș, pe care, și eu, o desfid categoric. Dar, dacă există trainice dovezi pentru a contrazice scorneala că, la Caracal, s-ar fi răsturnat carul cu proști, iată că, după arbitrara și discriminanta împărțire a miliardului de lei din Fondul de rezervă către masa de manevră a lui Florin Cîțu et comp, știm, cu maximă certitudine, unde s-a răsturnat, din nou, carul cu negustorii de voturi, care și-au făcut și își fac mendrele în cea mai mare parte a acestor funești ani de mandat ai pseudo-președintelui Klaus Iohanis. La Palatul Victoria!