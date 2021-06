Dan Barna vrea turism electoral flexibil și firesc!

De parcă nu erau de-ajuns tembelismele pe care le lansează în cascadă ideologii și strategii USR-PLUS , ba încă și cu pretenția ca ele să devină literă de lege, iată că, zilele trecute, vicepremierul Dan Barna ne-a anunțat că intenționează să propună tovarășilor de coaliție ca eliberarea cărților de identitate să se facă fără specificarea domiciliului posesorului. Spirit metodic și aplicat, domnia sa a enunțat și câteva motive ale năstrușnicei sale inițiative, din care am reținut că, în acest fel, s-ar putea asigura ,,o participare la vot mult mai flexibilă și mai firească’’. Sincer să fiu, nu am înțeles,oricâtă bună voință aș avea, în ce fel specificarea adresei la care domiciliază cetățeanul X sau cetățeana Y ar fi de natură să îi împiedice pe respectivii ca să își exercite dreptul de a alege și de a fi ales, dar poate că nu am eu acces la subtilitățile acestei propuneri.

Dar, dacă tot am deschis subiectul, atunci, respectând preceptul lui Voltaire- ,,domnilor, dacă vreți să discutăm precizați-vă termenii’’- am recurs la dicționar, de unde am aflat că termenul ,,flexibil’’ definește un obiect care se poate îndoi ușor și fără a se rupe. Existând și un înțeles metaforic cu referire la persoane sau grupuri de persoane care nu se adaptează prea ușor și refuză să răspundă, instantaneu, unor presiuni sau comenzi. Tot din dicționar, putem afla și că antonimul termenului „flexibil'' este ,,rigid'', acest termen fiind folosit în cazul unor obiecte lipsite de flexibilitate sau al unor persoane și grupuri de persoane care nu se conformează, imediat și necondiționat, unor comenzi venite din afară. Cât de „din afară’’ vin aceste comenzi sau alt fel de modele unice, asta rămâne să discutăm cu altă ocazie…

Odată precizați termenii, firește că mi-am pus și eu întrebarea cu ce anume împiedică menționarea clară și precisă a adresei fiecăruia dintre noi flexibilitatea și normalitatea procesului de votare? După câte îmi aduc aminte, ca persoană care are la activ un destul de mare număr de cicluri electorale (și înainte și după 1989), nu îmi amintesc de situații în care confruntarea datelor din actul de identitate cu cele înscrise pe listele de la secția electorală să dureze mai mult de 3 minute. Asta, desigur, în condițiile în care datele respective coincideau. Și atunci, care este problema?

Problema este că, dacă pe actul de identitate nu va mai figura adresa, se diminuează serios șansele ca membrii comisiei electorale să poată vedea dacă persoana cu numele X sau Y care a venit să voteze la respectiva circă este una și aceeași cu cea înscrisă pe liste. Așadar, persoana care este arondată la această circă electorală și poate vota la secția respectivă. În acest fel, eliminându-se sau măcar diminuându-se posibilitatea ca o persoană sau, mai grav, grupuri de persoane, să poată vota la o altă secție decât cea de care aparțin. Fenomen denumit ,,turism electoral’’.

Prin urmare, ce garanții ar avea cei de la secția de votare că , să zicem cineva pe a cărui carte de identitate scrie că se numește Popescu I Vasile este una și aceeași persoană cu locatarul de la adresa specificată pe tabelul electoral? Este de-ajuns ca membrii comisiei să se uite la fotografia aflată pe cartea de identitate și să o compare cu figura celui căruia trebuie să îi dea buletinul de vot? Sau trebuie ca persoana cu pricina să își dea și cuvântul de onoare că este el și că locuiește la adresa la care este trecut pe lista electorală?

Glumim noi ce glumim, dar, dacă stăm și judecăm cu toate mințile acasă, vedem, că, de fapt, este vorba despre o crasă tentativă a vectorului de imagine și a persoanei de decizie a USR-PLUS,Dan Barna, de a face pârtie turismului electoral. Eufemistic- de fapt, mincinos - denumit de către Dan Barna prin cuvântul ,,flexibil’’. Nu contest, poate că ar trebui să luăm în calcul și economia de benzină sau de timp care se va realiza atunci când acești alegătorii flexibili nu vor mai fi duși cu caravanele de autobuze de la un loc la alt și atunci, poate, vom avea o altă imagine asupra avantajelor propunerii lui Dan Barna. Avantaje de partea cui? Asta să nu mă întrebați pe mine, ci direct pe domnul Dan Barna. Cât privește cuvântul ,,normalitate’’, aici nu aș mai avea de precizat decât că, într-o asemenea abordare, încălcarea sistematică și sfidătoare a legii este sau trebuie să devină un fapt curent, așa după cum respectarea legii ar putea să fie socotită o abatere de la conduita (zice-se!) firească!

Îmi veți putea obiecta că duc lucrurile prea departe, deoarece nu a trecut decât un an de la alegerile locale și mai e ceva vreme până la viitoarele alegeri locale,parlamentare și prezidențiale. Total de acord, numai că, dacă ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vedem că valul de nemulțumire față de prestația aleșilor actualei coaliții de guWERNare înregistrează cote constant ascendente, iar tot mai multe sondaje de opinie anunță scoruri total nefavorabile pentru aceste formațiuni. Situație în care, nu este cu desăvârșire exclus scenariul unor alegeri anticipate, cel mai probabil, în niște localități în care răbdarea oamenilor a ajuns la capăt. Un prim test, în această ordine de idei, reprezentându-l alegerile locale parțiale de duminică, 27 iunie, care vor avea loc în 6 orașe și 30 de comune.

Un mic amănunt i-a scăpat, însă, abilului lansator de fumigene electorale, Dan Barna: reacția opiniei publice. De fapt, nu i-a scăpat, ci pur și simplu nu l-a interesat această reacție, fiindcă, altfel, nu îmi dau seama cum de i-a ieșit pe gură porumbelul cu și despre ,,participarea mai flexibilă la vot’’. Mai flexibilă, în raport cu ce mă rog frumos la domnul? Spun asta pentru că, așa după cum o dovedesc rezultatele unui recent sondaj de opinie, numai 14, 7 la sută dintre cei chestionați aprobă scenariul liderului USR-PLUS, în schimb, 85, 3 la sută îl resping categoric.

Procente pe care nu văd ce ar putea să le răstoarne într-un viitor previzibil.