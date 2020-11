Dan Petrescu, vrăjitorul aducător de bine

Singurul care ne mai ţine obrazul neînroşit, care ne scapă de umilinţa absenţelor din competiţiile continentale atât cu naţionala, cât şi cu echipele de club este Dan Petrescu. Face ce face Bursucul şi cu o echipă de fotbalişti fără prea mare reclamă, bătrâiori de încep să simtă şubrezenia muşchilor şi a oaselor, obosiţi de câţiva ani sub tensiunea câştigării an de an a campionatului şi storşi de meciuri din trei în trei zile în competiţiile europene de cluburi, ei bine, Dan Petrescu cu CFR Cluj intră de ani buni în grupele Europa League, câştigă partide cu greii Lazio, Celtic, AS Roma etc., de nimeni nu bănuia aceste victorii şi mai scapă şi spre primăvara fotbalistică europeană. Ciufut şi încăpăţânat în a-şi aplica strategia lui de a câştiga competiţii, fără să vâneze aplauze şi laude pentru stilul spectaculos, Dan Petrescu merge din succes în succes, de unul singur, fiindcă celelalte cluburi cu pretenţii se pierd pe drum în etape de început, spre ruşinea lor. Dan Petrescu pare un iluzionist, un vrăjitor fără mantie misterioasă, fără joben, fără pase magnetice tainice, fără bolboroseli de abracadabra, antrenorul care nu cunoaşte decât fotbal şi iar fotbal, care munceşte de se speteşte şi îi angrenează şi pe elevii lui în trebăluiala asta de şantier până apare Luna pe cer. Ciprian Marica spunea că CFR Cluj este singura echipă care munceşte fără întrerupere pe teren, care-şi dă sufletul, aşa cum cere Dan Petrescu. El cere motto-ul „pe-aici nu se trece”, apărarea lui e pe viaţă şi pe moarte, că doar nu doreşte să facă spectacol cu inamicii intraţi deja în sufragerie. Dar toată această dăruire necondiţionată pe teren şi la antrenamente îşi are rădăcinile în destinul lui. Povestea tatăl, colonelul Petrescu, cum afară şuiera crivăţul şi puştiul lui îl ruga plângând să-l ducă la antrenament la Steaua, acolo unde nu se aflau decât doi soldaţi care mutau troienele. Pe când juca în Italia şi era coechipier cu vestitul Gullit se legase o prietenie între ei, mergeau la spectacole împreună, dar când olandezul a fost numit antrenor la Chelsea Dan i s-a adresat cu „mister”. Dan Petrescu este iubit şi acum la Chelsea, când apare, tribunele îl ovaţionează în picioare.