Fetele de la Căpâlna ajung la Geneva

Andreea Moldovan, actuală Căpâlna, a reușit foarte repede să obțină de două ori titulatura de „fostă”. Plecarea obligată prin demitere de la Ministerul Sănătății i-a atașat la CV calitatea de „fost secretar de stat”. În vârtejul de știri care bombardează actualitatea am uitat motivele pentru care premierul Cîțu l-a remaniat pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru, măsură care a antrenat și demiterea Andreei Moldovan. Nici după o lună de la criza politică provocată de îndârjirea lui Voiculescu de a se ține de scaun nu am aflat pagubele provocate în sistemul de sănătate de tandemul eliminat de la butoanele ministerului. Corpul de control al prim-ministrului a fost trimis la MS să caute prin scripte, dar buba este, probabil, atât de mare, încât se pune capac pe porcăriile găsite. O variantă a tăcerii ar fi că urmează ca neregulile de la minister să fie capete de dosare la DNA. Nici acum nu este clar pe unde mișună Vlad Vasilică Voiculescu, plasat de propaganda subordonată, după demiterea furtunoasă, în poziția de consilier onorific al noului ministru.

Aflăm însă că partenera de haos instituțional și-a găsit un loc perfect de continuare a bramburelii injectate în sistemul de sănătate. Trecută prin schimbare de nume, fosta Moldovan, revenită după divorț la numele celebru de domnișoară, similar cu locul legendar de pe Valea Frumoasei, a devenit expert OMS. Cum și-a câștigat postul de la Geneva nu se prea știe. Noua poziție îi permite însă să exporte experiența catastrofală de la nivel național în alte regiuni lovite de pandemie. Recomandările absurde de protecție pe care le-a dat Andreea Căpâlna, fostă Moldovan, prin decizii oficiale în România, trec de acum, sub egida OMS, pentru valorificare la scară mondială. Este, într-adevăr, o lovitură sub centură dată pandemiei, care se va retrage în spasme, redevenind la ceea ce a fost - o banală gripă, după diagnosticul lui Iohannis! Precizez că celebrul dans al Fetelor de la Căpâlna nu are nici o legătură cu contorsiunile carierei doctoriței din cazul de față.