Fumigene și tăceri, simple coincidențe și nu prea...

Duduie platformele presei alternative care nu contenesc să comenteze-evident, în termeni extrem de duri și de neiertători- faptul că Viorica Dăncilă va ocupa un post într-un anumit departament al Băncii Naționale. Pe deasupra, ca să nu ieșim nici de data asta din canoanele celebrului banc de la Radio Erevan, de la știrea inițială, că fosta doamnă prim ministru va fi consilierul lui Mugur Isărescu, s-a ajuns la varianta adevărată și anume că Viorica Dăncila va fi consultant într-o entitate numită Economia Verde, post pe care îl ocupă în urma unui examen susținut cu ceva timp înainte. Nu contest, este dreptul fiecăruia dintre noi să își exprime, liber și argumentat, opiniile pro sau contra, mai ales atunci când este vorba despre persoane care ocupă (sau urmează să ocupe) funcții în instituții cheie ale statului. Drept în vigoare și în cazul de față, dar cu o dublă condiție:1.Observațiile să fie corect argumentate și susținute de dovezi solide; 2. Aceleași exigențe să se aplice în toate cazurile și în egală măsură atunci când este vorba despre numirile în funcții publice.

Știm foarte bine că Viorica Dăncilă este o persoană publică foarte controversată, dar trebuie să o recunoaștem și că i s-a confecționat un portret-robot în care anumite carențe reale au fost suprasolicitate. Portret negativ și defavorabil, care,însă, a trecut în umbră atât faptul că, în calitate de europarlamentar,Viorica Dăncilă a fost un activ promotor și apărător al opțiunilor României Europene, cât și că, în calitate de prim ministru, a refuzat să dea curs unor anumite comenzi politice. De unde i s-a și tras avertismentul sever al pseudo-președintelui Klaus Iohannis:,,Viorica Dăncilă trebuie să facă ce i se spune!’’ Adică să pună la dispoziția Chiriașului de la Cotroceni, guWERNul lui.

La drept vorbind, poate că nu m-ar fi mirat prea mult vânzoleala mediatică pe acest subiect, dacă nu mi-ar fi atras atenția tăcerea cu care o anumită parte a presei, dar și a mediului politic nu spun,deocamdată, de pe care parte a eșicherului-, o păstrează asupra unui alt subiect de maximă importanță pentru lumea justiției și pentru bunul mers al statului de drept. Este vorba despre răspunsul dat de Curtea de Justiție a UE în legătură cu statutul și compatibilitatea SIIJ cu normele dreptului european. Răspuns care, după cum foarte corect a apreciat deputata Simona Maya Teodoroiu este de natură să provoace ,,o dezamăgire’’ celor care se așteptau la un NU categoric și irevocabil. Remarcă pe care Simona Maya Teodoroiu,fost judecător la Curtea Constituțională și fost agent al României la CEDO, o face în urma unei aprofundate analize din care înțelegem mai bine rațiunile pentru care Curtea de Justiție a UE nu a dat lovitura mortală SIIJ așa după cum se așteptau pseudo-președintele Klaus Iohannis și băieții lui. Cum rămâne, atunci, treaba cu afirmația atât de nimicitore a aceluiași domn Klaus Iohannis: ,,Toată lumea înțelege bine că SIIJ este o anomalie și nu trebuie să existe’’? Să admitem, pentru uzul demonstrației, că doamna Simona Maya Teodoroiu, fiind parlamentar PSD, nu poate sau nu vrea să înțeleagă postulatul emis de către domnul pseudo-președinte. Ce motive ar avea, însă, distinșii jurați de la Curtea Europeană să nu înțeleagă și, mai cu seamă, să susțină că SIIJ ,,trebuie să nu mai existe’’, pronunțându-se, în acest sens, în termeni expliciți și chiar imperativi?

Dar, până să avem un răspuns clar la această întrebare, cred că nu este lipsit de interes să căutăm răspuns la o altă întrebare-cheie:ce interes arr sau ar putea avea pseudo-președintele Klaus Iohannis pentru ca să susțină imperativul categoric al desființării SIIJ? Întrebare căreia căutând să îi dau și eu un răspuns cât de cât valabil, am scotocit prin colecțiile de ziare și am dat peste comentariul intitulat ,,Iohannis are interes personal în desființarea SIIJ’’.Comentariu scris de Octavian Știreanu și publicat pe pagina ,,Cotidianul.ro’’în ediția din 20 octombrie 2019, în care se face referire directă la faptul că la SIIJ se află( adică se afla în anul 2019 n.n.) un dosar penal deschis celor două judecătoare care au legalizat dreptul Forumului Democrat al Germanilor din România, condus de către Klaus Iohannis, la acea vreme primar al Sibiului,de a moșteni patrimoniul organizației GEG(Grupul Etnic German).Grup de sorginte hitleristă desființat în anul 1944 printr-o lege dată de către Regele Mihai. Fapt semnificativ, averea GEG a fost trecută în patrimoniul statului român conform legislației de război și nu celei comuniste, așa cum au susținut anumiți propagandiști! În plus, să nu uităm că Grupul Etnic German a fost declarat criminal de război de către Tribunalul de la Nurnberg, așa că orice suspiciune privind amestecul ,,ciumei roșii’’ în luare acestei hotărâri este categoric exclusă.

Revenind la dosarul penal despre care discutam mai înainte, ar mai fi de menționat și faptul că el a fost deschis în urma unui demers al Asociației Civice ,,Solidaritatea’’ din Hunedoara, inițial la Parchetul General, ulterior fiind declinat la SIIJ.Fapt confirmat de răspunsul transmis la 18.02.2019 și semnat de către procurorul Sorin Eugen Iașinovschi. Nume foarte cunoscut opiniei publice după ce același domn procuror din cadrul SIIJ a decis renumărarea voturilor pentru alegerea primarului sectorului 1. Operațiune recent prelungită până pe 1 august anul curent, de către același domn procuror în urma solicitării Poliției Capitalei. Opresc aici referirile la subiect, nu însă înainte de a menționa că , între timp, procurorului Sorin Iașinovschi i-a fost blocată cererea de pensionare, în schimb, domnia sa ar putea să fie cercetat disciplinar după ce în spațiul public a apărut informația că Dan Tudorache ar avea un avans de 1300 de voturi față de Clotilde Armand care a fost declarată câștigătoare a alegerilor pentru funcția de primar al celui mai mănos sector al Capitalei. Cu precizarea că, asupra celui de al doilea subiect, respectiv cercetarea disciplinară a domnului procuror, nu mai avem și alte informații de ultimă oră. Așa după cum, de cam multișor poveste, nu mai avem vești și despre cum s-a soluționat dosarul deschis în urma sesizărilor asociației civice din Hunedoara. Simple coincidențe, bineînțeles!

Două vorbe aș mai avea în legătură cu informațiile despre la dosarul deschis în urma acțiunii inițiate de către Asociația Civică ,,Solidaritatea’’ din Hunedoara. Dosar ale cărui terminale tot la Klaus Iohannis, fostul primar al Sibiului și fost președinte al FDGR, ajung, și care, cu siguranță, este unul dintre motivele pentru care actualul pseudo-președinte Klaus Iohannis ține atât de tare la desființarea cât mai grabnică a SIIJ. Și anume că aceste informații le-am preluat din analiza Octavian Știreanu publicată pe pagina ,,Cotidianul.ro’’. Se dovedește, în acest fel, că subiectul nu este o inventat și discutat doar de către unele entității mass media - recte Antena 3 și jurnalul-, ci îi interesează pe profesioniștii din presa scrisă și audiovizuală, indiferent de publicațiile sau posturile unde își desfășoară activitatea. Ceea ce, de data asta, nu mai poate fi doar… o simplă coincidență!

Motiv pentru care înclin să cred că zarva și tevatura în jurul numirii Vioricăi Dăncilă pe post de consultant într-un nou departament al Băncii Naționale este, până la urmă, tot o fumigenă care trebuie, musai, să ascundă foarte marea dezamăgire pe care a provocat-o comunicarea transmisă de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin care li se taie apa la moară fervenților partizani ai desființării SIIJ. În fruntea cărora, tot printr-o simplă coincidență, se află însuși domnul pseudo-președinte Klaus Iohannis!