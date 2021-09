România, rezervația de coronavirus a Europei

„Românii au un nivel ridicat de încredere în guvernul lor. Ne îngrijim unii pe alți, plătim impozitele, respectăm deciziile luate de autorități, care fac totul pentru a ne proteja și acționează în consecință. Acest lucru ajută foarte mult”. Sună ca discursul pregătit de Raluca Turcan pentru sâmbătă, când partidul aflat la conducerea României va alimenta pandemia cu un congres de 5.000 de oameni. În realitate, sunt cuvintele unui om de știință care explică simplu cum a reușit țara sa să revină la modul de viață de dinaintea întâlnirii dintre om și liliac, într-o piață din Wuhan.

Un singur cuvânt a fost schimbat în citatul de mai sus. E vorba de danezi, nu de români. De zece zile, în Danemarca nu mai e nevoie de mască, distanțare sau certificat. Cică atât de clar au explicat autoritățile cum e cu COVID-ul, încât fiecare danez e acum un epidemiolog amator, iar 80 la sută din populație s-a vaccinat. În România, unde molima a fost prezentată ca răceală, iar PeSeDe ca adevăratul pericol, jumătate dintre vaccinurile primite au fost donate, vândute sau aruncate. Între noi și ei prăpastia este atât de mare, încât nordicii se tem că vom deveni rezervația de coronavirus a Europei. Tocmai când ne gândeam că intrăm în Schengen...

Două știri care circulă viral fac omenirea să râdă zilele acestea. Prima are și poză: președintele antivaccinist al Braziliei mănâncă pizza pe trotuar, la New York, pentru că nu are voie înăuntru. A doua vine din Olanda și arată unde duc jumătățile de măsură: conform noilor reguli, ai voie să stai pe terasa restaurantului, dar la toaletă nu pot merge decât vaccinații, pentru că este la interior.

„Suntem pregătiţi nu numai de valul patru, suntem pregătiţi să depăşim pandemia. Sunt sigur că şi Ministerul Sănătăţii este pregătit, deci nu ar trebui să fie nicio problemă”. Sunt vorbele de astă-vară ale lui Florin Cîțu, care ieri se întreba ce naiba ne-a lovit de-au mai rămas 16 locuri la ATI, în toată țara. Asta e chiar o lovitură pentru mândria noastră națională: nu mai suntem nici amuzanți.