La Caracal, USR nu a făcut o minune. S-a făcut DE MINUNE!

De aceea, atunci când am auzit sau am citit felurite trimiteri la acel car cu proști care s-ar fi răsturnat la Caracal sau la așa-zisele 7 minuni ale orașului, am încercat să le arăt oamenilor de bună credință că nu este vorba decât despre niște scorneli pe care unii sau alții le răspândesc.

Firește, cel mai mult în ultimii ani m-a durut și m-a revoltat faptul că, în mentalul colectiv, numele municipiului Caracal este asociat cu cel al unui individ de odioasă speță, al cărui nume refuz să îl pronunț și să îl scriu. Acesta fiind și unul dintre motivele pentru care am mai încercat, pe cât m-a dus priceperea, să spun acelorași oameni cu minte deschisă că, de aici din Caracal, au plecat personalități marcante ale vieții noastre literare, artistice, științifice și deloc în ultimul rând ale breslei jurnaliștilor. Valori reprezentative a căror lucrare o preia și o promovează Asociația ,,Fii și prietenii Caracalului’’, care împlinește cincisprezece ani de rodnică, neîntreruptă activitate. În plus, tot aici, în capitala fostului județ Romanați, și-a început cariera politică Nicolae Titulescu, eminentul patriot și diplomat supranumit ,,omul care a adus România în Europa și Europa în România’’. Marele Tit fiind ales, în anul 1912, deputat pe listele Partidului Conservator Democrat.

De data aceasta nu am ce face și trebuie să recunosc: după cum reiese din cele relatate de către colegii de la ,,Olt Alert’’, zilele trecute, aici, la Caracal, chiar că s-a petrecut o minune! Îi spun minune fiindcă nu văd cum altfel s-ar putea numi cacealmaua cu care s-au ales propagandiștii organizației locale a USR care, pe mai multe canale social media, au lansat un sondaj de opinie în care concetățenilor li se cerea să răspundă întrebarea ,,Caracterizați-l pe primarul din localitatea dumneavoastră’’. Judecând după ambigua formulare ,,primarul din orașul dumneavoastră’’ îmi este greu să spun dacă ar fi o inițiativă a organizației locale a partidului sau despre sondaje de opinie care se fac în mai multe localități. Fapt este, însă, că, în marea lor majoritate, răspunsurile primite la sondajul inițiat de USR-iștii din Caracal pot să reprezinte o lecție pentru cei care încearcă să facă din acest necesar instrument de testare a opiniei publice un canal de manipulare și de denaturare, în scopuri propagandistice și politicianiste, a datelor realității.

Concret, după o primă recapitulare a răspunsurilor concluzia este că, în marea lor majoritate, repondenții au avut aprecieri pozitive pentru activitatea primarului în exercițiu al municipiului, Ion Doldurea și a echipei sale. Surpriza este cu atât mai mare, în primul rând pentru liderii organizației municipale a USR, care, în zilele premergătoare lansării pe piață a sondajului, au promovat mai multe atacuri la persoană împotriva edilului șef al urbei și a echipei sale de colaboratori. Toți aceștia fiind aleși, firește, pe listele PSD și PNL, deci provenind din partide ale coaliției guvernamentale în exercițiu. Nu contest, pe parcurs au apărut și câteva opinii critice în ceea ce îl privește pe primarul Ion Doldurea, numai că acestea nu depășesc nivelul unor epitete negative sau atacuri la persoană. Lipsind, însă, exemple concrete din care să reiasă și motivele avizului negativ. Asta ca să nu mai vorbim despre lipsa unor propuneri constructive care, în opinia subiecților chestionați, ar trebui să se regăsească pe agenda de lucru a Consiliului Municipal și a primarului. Cu alte cuvinte, dorind să culeagă cât mai multe note mici și foarte mici, în primul rând pentru edilul șef al municipiului, liderii locali ai USR au dat-o zdravăn în bară! Nimerit prilej pentru a se convinge că nu a fost chiar om nebun cel care a spus vorba:,, cine sapă groapa altuia cade, tot el, în ea!’’

Aș putea să citez, în acest sens, multe și semnificative răspunsuri dar am ales, spre edificare, un pasaj din răspunsul domnului Dragoș Manac: ,,Câtă vreme nu există oameni fără cusur, nu se așteaptă nimeni să–l găsească pe omul fără cusur din România la primăria din Caracal’’. Și mai departe: ,,E ușor de găsit un subiect de bășcălie și de atacat un personaj. Dar nu cred că e o abordare care servește, rezultatul se va vedea la următoarele alegeri’’.

Concluzie cu care nu putem să nu fim de acord mai ales în condițiile în care este bine știut că sondajele de opinie sunt considerate adevărate ,,oracole de la Delphi’’. Denumite astfel prin analogie cu Templul de la Delphi închinat zeului Appolo, oracolul consultat înainte de luarea unor decizii în politică și în afaceri. Deloc întâmplător, în pronaosul templului se puteau citi maxima ,,cunoaște-te pe tine însuți’’ și avertismentul ,,nimic în exces’’. Principii care se regăsesc și în așa numitele ,,Scenarii Delphi’’, un set de tehnici de analiză și de comunicare structurate în vederea elaborării unor prognoze realiste și a unor scenarii fezabile în domenii de interes public.

Mi se poate atrage atenția că am supralicitat subiectul și am dus discuția într-o arie problematică mai specială, dar vreau să spun că mențiunile de mai înainte mi se par perfect îndreptățite deoarece adevăratul scop al sondajului de opinie pus în act de către liderii organizației municipale USR Caracal ar fi trebuit să fie acela de a cunoaște acum, la jumătatea acestui an preelectoral, ce gândesc cetățenii și ce trebuie să facă aleșii lor. Sau, la fel de bine, ce nemulțumiri și ce așteptări au alegătorii și cu ce proiecte trebuie să vină cei care, peste un an, vor dori să primească votul lor.