Obstacolele migrarii unei infrastructuri in cloud si cum sa le prevenim

Precum alte eforturi de modernizare de business sau tehnice, migrarea in cloud presupune o intrerupere temporara a serviciilor in cadrul companiei, mai ales cand vorbim despre mutarea infrastructurii si a aplicatiilor intr-o cu totul alta structura.

De aceea, o buna practica este analizarea si planificarea tuturor pasilor necesari tranzitiei, pentru a reduce la minim sau chiar la zero perioada de intrerupere a serviciilor. In acest articol, vom analiza pe scurt aspectele pe care trebuie sa le luati in considerare in momentul in care planuiti o migrare a serviciilor in cloud.

Costuri

O migrare facuta in graba sau sub presiune poate genera costuri suplimentare care pot fi evitate cu o planificare prealabila. Marii furnizori de cloud, precum AWS, Microsoft Azure si Google Cloud ofera calculatoare online prin care poti estima multe dintre costurile asociate cu aceasta operatiune. Totusi, Gartner prezice ca pana in 2024, 60% dintre managerii de infrastructura si operatiuni vor intampina costuri de cloud care vor afecta in mod negativ bugetele lor.

De unde aceasta discrepanta? Pe langa costurile de baza care pot fi calculate inainte, platformele de cloud genereaza si costuri indirecte, cum ar fi recalificarea angajatilor existenti pentru a utiliza eficient noile tehnologii, transformarea organizatiei pentru a beneficia la maximum de avantajele cloud-ului public, costurile renuntarii la infrastructura legacy, si altele.

Pentru a descoperi costurile indirecte pe care e posibil ca organizatia ta sa le suporte in timpul migrarii in cloud, este recomandat sa apelezi la un partener cu experienta in astfel de transformari digitale.

Echipa

Precum am mentionat si mai sus, unul dintre posibilele obstacole ale mutarii in cloud este reprezentat de lipsa aptitudinilor tehnice ale echipei existente. De aceea, este recomandat ca inaintea migrarii sa verificati ce specialisti lipsesc din cadrul organizatiei. Posibile solutii sunt angajarea unor specialisti, sau recalificarea celor existenti. Ambele optiuni necesita insa costuri suplimentare si eforturi de durata.

Conform unui studiu de transformare digitala, cel mai mare deficit de specialisti al companiilor se inregistreaza in domenii precum securitate cibernetica, analiza de data si data science.

Managementul schimbarii

Managerii companiilor decid astfel de schimbari la nivel de organizatie pe baza unor analize solide. Pentru un proces cat mai fluid, este necesar insa ca toti angajatii sa inteleaga beneficiile unei transformari digitale de asemenea proportii.

Orice schimbare, indiferent de dimensiunea acesteia, poate avea un impact negativ asupra operatiunilor: productivitate redusa, costuri crescute sau chiar intreruperea temporara a activitatii. Astfel, reticenta angajatilor existenti de a adopta un mod nou de lucru poate fi unul dintre principalele obstacole in procesul de tranzitie.

Comunicarea clara si furnizarea de informatii concrete echipelor despre impactul schimbarilor atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, este obligatorie pentru o transformare digitala de succes.

Securitate cibernetica

Migrarea in cloud aduce beneficii majore, insa sunt necesare abordari noi cand vine vorba despre securitatea datelor - a confidentialitatii si conformitatii acestora. De asemenea, trebuie implementate mai multe nivele de verificari periodice: preventive, de detectie, automate si chiar administrative.

Desi marii furnizori de cloud public ofera servicii de securitate, acestea nu sunt suficiente. In functie de domeniul in care isi desfasoara activitatea compania, se pot folosi aplicatii specifice de securitate, sau se poate apela la un partener cu experienta care sa acopere nevoile de securitate cibernetica.

Concluzie

In concluzie, orice proiect de transformare digitala necesita planificare, resurse, managementul echipelor si o mare atentie la detaliile tehnice. Un prim pas ar fi efectuarea unui audit si apoi consultanta tehnica, pentru a cunoaste nevoile specifice ale organizatiei si a crea un proiect de migrare propice care sa minimizeze perioada de intrerupere a serviciilor.

