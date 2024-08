Pământul a fost lovit de o furtună geomagnetică severă G4. Pot exista perturbări ale sateliților, rețelelor electrice și sistemelor de comunicații radio

Furtunile geomagnetice de nivel G4, precum cea observată, pot provoca perturbări ale sateliților, rețelelor electrice și sistemelor de comunicații radio, însă impactul asupra sistemelor terestre a fost minim, a precizat NOAA. „Efectele potențiale includ degradarea comunicațiilor de înaltă frecvență la latitudini înalte și creșterea rezistenței la sateliți pe orbita joasă a Pământului”, a menționat agenția într-un comunicat. De asemenea, NOAA a raportat că o furtună moderată de clasă G2 ar putea continua până miercuri.

O furtună geomagnetică sau solară poate avea consecinţe dezastruoase pentru reţelele electrice sau chiar pentru comunităţile care s-ar baza exclusiv pe energie electrică, arată Asociaţia Energia Inteligentă.

„Oamenii s-au minunat de faptul că Aurora Boreală s-a putut vedea din locuri neobişnuite. În fapt, este vorba de o furtună geomagnetică sau solară care, dincolo de frumuseţea incontestabilă, poate avea consecinţe dezastruoase pentru reţelele electrice sau chiar pentru comunităţile care s-ar baza exclusiv pe energie electrică. Furtuna solară are loc atunci când activitatea solară interacţionează cu câmpul magnetic al Pământului (CME). Fenomenul este de fapt un nor încărcat cu particule emanate de soare, care traversează spaţiul cu viteze supersonice. În condiţii optime, aşa numitul nor poate atinge câmpul magnetic al Pământului în numai câteva ore. În urma impactului dintre vântul solar şi câmpul magnetic terestru, apare Aurora, fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă observată pe cerul nocturn. Când apare în emisfera nordică, fenomenul e cunoscut sub numele de aurora boreală. În emisfera sudică, fenomenul poartă numele de auroră australă, iar în zonele polare, aurora polară”, explică AEI într-un comunicat.