2 metode simple pentru a restricționa o persoană pe Facebook Messenger

Platforma oferă numeroase funcții menite să protejeze utilizatorii împotriva interacțiunii nedorite, potrivit Slash Gear.

Dacă apelezi metoda de blocare, persoana respectivă nu va mai avea posibilitatea să te contacteze prin chat sau printr-un apel, video sau audio. Există, însă, o alternativă care nu este atât de drastică.

Blocarea pe Facebook Messenger implică transmiterea unui mesaj automat „This person is unavailable on Messenger” către persoana respectivă atunci când încearcă să te contacteze.

Dar dacă vrei doar să restricționezi interacțiunea, acesta poate să îți trimită în continuare mesaje pe aplicație. Dar atunci când încearcă să te apeleze prin Facebook Messenger, apelul nu se va conecta. Dacă îți trimite un mesaj, acesta nu va ajunge în inboxul tău și nici nu vei primi notificare. Persoana respectivă nu va putea să vadă când ești online pe aplicație și nici nu va putea afla că a fost restricționată.

De asemenea, persoana pe care ai restricționat-o pe Facebook Messenger nu îți va apărea în aplicație decât atunci când vei căuta tu numele ei. Sau dacă vei decide să dezactivezi restricția. Dacă alegi să cauți persoana respectivă, fără să ridici restricția, vei putea accesa conversația veche, fără ca ea să știe că i-ai văzut mesajele.

Există 2 metode pentru a restricționa o persoană pe Facebook Messenger, pe care le poți folosi pe telefon.

Prima presupune restricția prin inbox. Aceasta e disponibilă pe dispozitivele iPhone, iPad și Android.

Trebuie să deschizi aplicația și să îți accesezi contul. Alege conversația pe care o ai cu persoana pe care dorești să o restricționezi. Poți folosi și bara de căutare pentru a-i găsi numele mai rapid. Apasă pe numele utilizatorului, în partea de sus a ecranului. În categoria Privacy & Support, alege Restrict.

Dacă vrei să restricționezi mai multe persoane pe Facebook Messenger, atunci poți face acest lucru și din setările contului personal.

Apasă pe simbolul din colțul stânga sus al dispozitivului. De aici, apasă pe simbolul cu o roată zimțată. Alege Privacy & Safety și apasă pe Who can reach you. De aici, accesează funcția Restricted accounts, notează useit.ro.