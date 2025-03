Problemele rețelei de distribuție, în centrul dezbaterilor de la „RECHARGE THE POWER 2025”

Rețelele de distribuție nu țin pasul cu expansiunea regenerabilelor

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru dezvoltarea energiei regenerabile în România îl reprezintă infrastructura de distribuție, care nu poate susține noile capacități de producție. Deputatul George Mădălin Borș a evidențiat această problemă în cadrul conferinței, subliniind necesitatea unor măsuri urgente pentru modernizarea rețelelor.

„România și-a redistribuit producția de energie din puncte concentrate către aproape tot teritoriul țării. Din păcate, rețelele de distribuție nu au ținut pasul cu această dezvoltare. În cadrul Comisiei pentru Servicii și Industrii din Camera Deputaților am demarat o analiză a acestui fenomen și am solicitat o evaluare a rețelelor de medie tensiune, acolo unde se face injecția de energie. De asemenea, am cerut Autorității de Reglementare în Energie să prezinte o strategie clară pentru reglementarea tarifelor pe o perioadă de cinci ani. Problema nu este doar creșterea tarifelor de distribuție, ci și lipsa unei viziuni care să faciliteze conectarea noilor producători la rețelele de transport și distribuție”, a explicat Borș.

Investiții de milioane de euro blocate din cauza congestiilor rețelei

Deputatul a oferit exemplul județului Teleorman, unde lipsa unei strategii coerente pentru dezvoltarea rețelei de transport și distribuție a dus la pierderea unor investiții semnificative.

„În județul meu, Teleorman, se construiește un parc de 710 MW, cu injecție în rețeaua de transport. În paralel, au fost emise ATR-uri pentru 300 MW în zonă, dar, din cauza congestiilor din rețea, anul trecut s-au pierdut ATR-uri însumând 100 MW. Aceasta nu este doar o problemă locală – vorbim de o investiție ratată de 20-25 de milioane de euro și de energie care ar fi putut alimenta consumatori din întreaga țară. Trebuie să acționăm rapid, deoarece, dacă există blocaje în Teleorman, acestea sunt cu siguranță prezente și în alte județe. Este imperativ ca din tariful de distribuție să fie alocate fonduri pentru decongestionarea sistemului”, a avertizat Borș.

Soluția: investiții urgente în modernizarea infrastructurii energetice

Situația infrastructurii energetice din România impune măsuri imediate pentru a susține tranziția către energie verde și pentru a atrage noi investiții în sector. Specialiștii prezenți la conferința „RECHARGE THE POWER 2025” au subliniat că dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție trebuie să fie o prioritate pentru autorități, astfel încât România să poată valorifica întregul său potențial energetic.