Școala de business Cocoș s-a mutat în Cancelaria lui Cîțu

Florin Cîțu folosește toate mijloacele pe care le are la îndemână, în bătălia pe care o poartă pentru câștigarea alegerilor interne ale PNL, din luna septembrie. O ultimă mișcare pe care acesta a făcut-o, chiar miercuri, când a reușit, peste capul lui Ludovic Orban, să numească noul ministru al Finanțelor, premierul a adus în Cancelaria sa un personaj apropiat al unei rețele de afaceri, la capătul căreia s-a aflat ani de zile familia celebrului Dorin Cocoș, implicată în contracte cu sistemul sanitar de peste 100 de milioane de euro. Noul consilier de stat a prins funcții guvernamentale importante și pe vremea când, în România, cea care „tăia și spânzura” era Elena Udrea, fosta soție a lui Dorin Cocoș. Iar, după ce PNL a venit la guvernare, la sfârșitul anului 2019, personajul în cauză a fost recuperat și a lucrat pentru Guvernul Orban. Primind și funcții administrative în cadrul unei companii naționale, dar și într-una la nivel județean.

În plin scandal legat de trecutul său american, cu iz penal și financiar, premierul Florin Cîțu nu pare a fi deloc afectat de dezvăluirile apărute în spațiul public, iar planul său de consolidare a poziției de lider, la nivelul Partidului Național Liberal, în perspectiva alegerilor interne care vor avea loc peste o lună, acesta a dat nu una, ci trei lovituri în aceeași zi. Miercuri, 18 august, este ziua în care Cîțu l-a impus prin forță, la conducerea Ministerului Finanțelor, pe Dan Vîlceanu, apoi și-a depus moțiunea de candidat la președinția PNL, obținând, în acest sens, o derogare mai mult decât discutabilă, din partea colegilor săi membri în Biroul Politic Național, dar și-a consolidat Cancelaria Prim-Ministrului cu un personaj care are legături cu o grupare de afaceri mai mult decât interesantă.

Vorbim despre o Decizie a prim-ministrului nr. 409, adoptată de Florin Vasile Cîțu în data de 18 august 2021, prin care, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Ovidiu Cătălin Pistol se numește în funcția de consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului și este desemnat să conducă Departamentul pentru Dezvoltarea, Promovarea și Monitorizarea Proiectelor de Investiții în Infrastructură, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

Cristian Ovidiu Pistol are un CV plin de funcții la stat, dar și în mediul privat, la legăturile aferente acestei ultime categorii urmând să ne referim puțin mai târziu. La stat, Pistol a ocupat, între martie 2003 și martie 2006, funcția de expert în cadrul celebrei Companii Naționale de Investiții (CNI), după care, între luna octombrie a anului 2008 și luna mai a anului 2009, a fost șef de serviciu în cadrul aceleiași instituții.

În perioada mai 2009 – iulie 2010, sub ministeriatele lui Vasile Blaga și Elena Udrea, același Pistol a ocupat funcția de director al Unității de Management al Proiectului din cadrul CNI, pentru ca, între noiembrie 2010 și iulie 2012 (adică în plină perioadă Udrea, și puțin din epoca USL) să fie consilier al directorului general adjunct al Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL).

Director de cabinet și administrator la TAROM

După plecarea din minister, Cristian Ovidiu Cătălin Pistol se angajează ca șef al Serviciului de Investiții și Achiziții în cadrul Primăriei orașului Predeal, unde lucrează până în august 2012, după care devine director executiv în cadrul Consiliului Județean Ilfov, până în februarie 2014. Între februarie 2014 și august 2016, același actual consilier de stat a ocupat funcția de director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov.

Urmează o perioadă în care acesta a activat în domeniul privat, până când Partidul Național Liberal s-a instalat la putere, în luna noiembrie a anului 2019. În decembrie, devine director de cabinet și, ulterior, consilier personal al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, funcții care i-au adus, totodată, și alte beneficii. Spre exemplu, între ianuarie și septembrie 2020, a fost numit administrator la Compania Națională TAROM. Iar, din septembrie anul trecut, până anul acesta, a ocupat funcția de director de implementare proiecte la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, precum și cea de consilier al directorului general al CNAIR.

Venituri de peste 50.000 de euro de la stat

Potrivit declarației de avere, noul consilier de stat al Cancelariei Prim-Ministrului a realizat anul trecut, împreună cu soția sa, venituri exclusive de la stat, în sumă totală de 53.610 euro (257.326 de lei). Concret, el a realizat 27.763 de lei de la Ministerul Transporturilor, 61.497 de lei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 58.496 de lei de la Compania Națională TAROM și 43.200 de lei de la Apă-Canal Ilfov. Soția, Andreea Nedeluț, a realizat, în aceeași perioadă, venituri în sumă de 24.829 de lei ca și consilier al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), la care se adaugă 41.341 de lei, în calitate de consilier la Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB). În prezent, aceasta este consilier al președintelui Consiliului Județean Ilfov.

Un detaliu interesant reiese, tot din CV-ul proaspătului consilier de stat, și care poate reprezenta un punct în plus care să fi determinat alegerea pe care a făcut-o Florin Cîțu. Pistol scrie că, între 2008 și 2010, a urmat cursurile și a obținut diplomă de master în administrarea afacerilor în SUA, Tiffin University din Ohio.

Caracatița afacerilor din domeniul sanitar controlată de familia lui Cocoș, paravanul și legăturile cu actualul consilier de stat

„Jurnalul” a dezvăluit, în ultimii ani, în mai multe episoade, modul cum familia fostului soț al Elenei Udrea, Dorin Cocoș, spolia fondurile sistemului sanitar, prin contracte vizând furnizarea de echipamente și produse sanitare. Proaspătul consilier de stat numit, pe 18 august 2021, la Cancelaria lui Florin Cîțu, are legături indirecte cu această rețea și directe cu un paravan al surorii lui Dorin Cocoș în această afacere.

Astfel, numele paravanului familiei Dinu-Cocoş, în ceea ce priveşte contractele de peste o sută de milioane de euro încheiate de firmele acestui grup cu spitalele din România este Marian Chiriac. Acesta controlează, începând cu 2016, o societate care a preluat „piaţa” de la două firme conduse de Anca Dinu, sora lui Dorin Cocoş, după ce afacerile cu spitalele ale acestei reţele au fost devoalate în spaţiul public. Anca Dinu, sora lui Cocoş, şi Gabriel Dinu, soţul acesteia, au participat ani de zile la licitaţiile pentru livrarea de reactivi de laborator sau de obiecte sanitare prin intermediul a două societăţi: SC Meditest Global 2002 SRL şi Imuno Diagnostika SRL. În paralel, un partener de afaceri al Ancăi Dinu în societăţile în care aceasta deţinea acţiuni alături de membrii familiei lui Nicolae Dumitru, zis „Niro”, participa la aceleaşi licitaţii. Este vorba despre Marian Chiriac, patronul companiei Limas Group.

Suveica de firme

Pe lângă afacerea Limas Group, pe Marian Chiriac îl regăsim ca făcând parte dintre fondatorii unei companii pe nume SC Best Hobs Seekers SRL. În data de 13 iulie 2011, acționarii decid reluarea activităţii şi primirea, în calitate de asociat-invitat, a unui anume Constantin Celestin. Acesta a devenit, în data de 13 iulie 2011, asociat în părţi egale al lui Marian Chiriac în SC Best Jobs Seekers SRL, este nimeni altul decât vestitul manager general al Spitalului „Polisano” din judeţul Sibiu. Însă cea mai spectaculoasă activitate profesională a lui Constantin Celestin, în raport cu afacerile derulate de firmele Ancăi Dinu şi ale lui Marian Chiriac a fost aceea că, în perioada 2003 – februarie 2011, a ocupat funcţia de director financiar în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti „Floreasca”, iar în perioada 2011-2013 (cuprinzând şi data la care a intrat ca nou asociat în firma Best Jobs Seekers SA) a condus, în calitate de manager, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Capitală. În acea perioadă, atât Imuno Diagnostika SRl, cât şi SC Meditest Global 2002 SRL, patronate de familia Dinu-Cocoş, au derulat contracte în valoare de câteva milioane de euro cu această unitate spitalicească.

Celestin, cesiune de părți sociale către Pistol

Potrivit unor date furnizate de arhiva Monitorului Oficial al României, Constantin Celestin deţinea, în data de 27 iulie 2011, jumătate din acţiunile SC Leverage Consulting Group SRL. Al doilea asociat se numeşte Cristian Ovidiu Cătălin Pistol, adică exact proaspătul numit consilier de stat la Cancelaria lui Florin Cîțu. În 4 octombrie 2011, Celestin decide să iasă şi din această firmă, cesionând acţiunile partenerului Pistol. Zece zile mai târziu, Pistol o primeşte în firmă pe Luiza Lucia Gevrescu (profesoară de limba engleză), iar în 14 octombrie 2013, acesta îi cesionează toate acţiunile companiei noii asociate.

Alt angajator privat, alte povești cu evaziune fiscală

Din aceleaşi surse aflăm că, în 2 decembrie 2015, Cristian Ovidiu Cătălin Pistol este numit administrator al companiei Athenaeum Construct SA, deţinută de omul de afaceri Nicolae Comănescu. Acesta din urmă a fost protagonistul unui dosar penal instrumentat de IGPR şi Parchetul Capitalei în luna mai a anului trecut, când au fost efectuate 34 de percheziţii, în patru judeţe. Printre locuinţele percheziţionate se numără şi cea a lui Comănescu, situată la Corbeanca, omul de afaceri fiind atunci ridicat şi dus la sediul Poliţiei Capitalei, pentru audieri, fiind suspectat că, împreună cu administratorii altor firme din domeniul construcţiilor şi energiei, ar fi prejudiciat statul cu peste 16 milioane de euro. Printre cei cercetaţi se aflau şi trei funcţionari ANAF.

De altfel, informații despre legăturile cu această firmă ale proaspătului consilier de stat la Cancelaria premierului Florin Cîțu se regăsesc inclusiv în CV-ul lui Cristian Ovidiu Cătălin Pistol. Din documentul citat, aflăm că, în perioada iulie 2012 – august 2012, acesta a ocupat funcția de director tehnic la SC Athenaeum Construct SA, ocupându-se cu monitorizarea execuției lucrărilor de construcții-montaj, dar și cu negocierea contractelor. Pistol a revenit în compania lui Nicolae Comănescu, la sfârșitul anului 2015, în calitate de administrator, calitate pe care a deținut-o până în luna octombrie a anului 2019, când PNL a preluat guvernarea.

Rețeaua care a derulat contracte de 103 milioane de euro cu spitale publice

În mai 2012, firmele controlate de afaceristul Dorin Cocoş, implicate în contractele finanţate de la bugetul Sănătăţii, atingeau suma de 59 de milioane de euro. În mod scandalos, deşi presa a semnalat, chiar în vara anului 2012, existenţa acestor contracte atribuite într-o perioadă în care finanţarea sistemului sanitar a fost, efectiv, sugrumată prin politica guvernării PDL, afacerile au continuat şi după ce la putere a venit USL, apoi în timpul guvernelor Ponta, dar nu numai. Bilanţul sumelor intrate în conturile firmelor patronate de Anca Dinu, sora lui Cocoș, şi soțul acesteia se ridica, în anul 2017, la peste 103 milioane de euro, bani aruncaţi de spitale importante pe feşe, reactivi de laborator şi alte materiale sanitare livrate de clanul Cocoş-Dinu. În mod spectaculos, în prezent, aceste afaceri continuă la vedere, dar nu direct, ci prin intermediarul Ancăi Dinu, Marian Chiriac, fost asociat cu aceasta într-o companie înfiinţată de grupul Niro, prin fratele lui Nicolae Dumitru, Ionel.