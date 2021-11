Miniștrii Guvernului Ciucă locuiesc într-un hectar de case, dețin 343.000 de metri pătrați de pământ și au în conturi câteva milioane de euro

Cabinetul PNL-PSD-UDMR, condus de generalul Nicolae Ciucă și căruia, mâine, Parlamentul României îi va acorda votul de învestitură, este putred de bogat, pe persoanele fizice care îl compun. Cei 23 de membri ai acestui executiv dețin, conform declarațiilor de avere pe care fiecare dintre ei le-au întocmit, obligați fiind de calitățile lor oficiale pe care le-au ocupat anterior, nu ai puțin de 343.936,13 metri pătrați de terenuri intravilane, agricole, extravilane sau pădure. De asemenea, aceștia au în proprietate nu mai puțin de 46 de imobile, constând în case de locuit, apartamente, case de vacanță sau spații comerciale, cu o suprafață totală de 9.696,09 metri pătrați. În conturile și depozitele bancare ale liberalilor, social-democraților și membrilor UDMR care vor forma noul Executiv sunt declarate sume importante de bani: peste 7,1 milioane de lei, peste 837.000 de lei și peste 56.000 de dolari. Culmea, ministrul propus să ocupe portofoliul Finanțelor, economistul Adrian Câciu, nu deține, conform documentelor publice, niciun ban în bancă.





Cei nouă reprezentanți ai Partidului Național Liberal care vor compune Executivul de Coaliție au în proprietate, potrivit declarațiilor de avere pe care le-au depus anul acesta, nu mai puțin de 166.287 de metri pătrați de pământ. La drept vorbind, doar șase sunt proprietari, deoarece ministrul de Interne, Lucian Bode, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, nu dețin astfel de proprietăți

Virgil Popescu, latifundiarul de la Palatul Victoria

Dintre cei care dețin, cel mai puțin avut, din acest punct de vedere, este noul ministru al Digitalizării, Florin Roman, care declară un singur teren, cu suprafața de 620 de metri pătrați, amplasat în Alba Iulia.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, are în proprietate un teren intravilan, amplasat în Otopeni, cu suprafața de 1.479 metri pătrați. Iar viitorul ministru al IMM-urilor și Turismului, Daniel Cadariu, deține patru terenuri intravilane în Gura Humorului și Păltinoasa, cu suprafața totală de 5.042 de metri pătrați. În aceeași categorie de „cadeți”, se află și premierul Nicolae Ciucă, acesta deținând două terenuri intravilane la Pielești, Dolj, și în Balotești, Ilfov, cu suprafața totală de 3.487 metri pătrați.

La categoria grea intră, însă, ministrul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu, care menționează în declarația de avere patru terenuri intravilane, dintre care două în comuna Runcu, județul Gorj, iar celelalte două în Timișoara, cu suprafața totală de 29.040 de metri pătrați. Însă, campionul terenurilor aflate în posesia sa, din partea PNL, este ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta are șase terenuri intravilane (în Drobeta-Turnu Severin, Hirova și Burola Mare), șapte terenuri agricole, în aceleași locații, și trei terenuri forestiere, toate în suprafață de 127.334 de metri pătrați.

Deși sunt mai numeroși, socialiștii au mai puțin pământ în proprietate decât liberalii

PSD va avea reprezentare la nivelul Guvernului cu zece reprezentanți. La ora redactării acestui articol, propunerea pentru Ministerul Economiei era, încă, Marius Humelnicu, însă acesta urma, conform unor surse, să fie înlocuit. Motiv pentru care averea sa rămâne în această evaluare. Chiar dacă, la capitolul terenuri, nu figurează nimic în declarația sa de avere. Astfel, ceilalți nouă PSD-iști care vor ocupa funcții ministeriale au în proprietate 103.341,13 metri pătrați de pământ.

În top, se află Gabriela Firea, ministru al Tineretului și Familiei, care, prin intermediul soțului, are trei terenuri intravilane în Sinești și Petrăchioaia, dar și un teren agricol, în suprafață totală de 63.740 de metri pătrați.

Pe locul al doilea se află viitorul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, cu un teren agricol în Crevedia, cu trei terenuri intravilane în Otopeni și Râșnov și cu un teren extravilan în Corbeanca, toate în suprafață de 31.299 metri pătrați.

Noul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, deține, la rândul său, un teren intravilan, în Ciorogârla, de 2.300 metri pătrați. Noul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, deține două terenuri intravilane, de 2.063,38 metri pătrați.

Pe ultimele locuri, din partea social-democraților, se află Marian Neacșu, noul secretar general al Guvernului, cu 1.300 metri pătrați, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, cu 1.075,75 metri pătrați, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, cu 596 metri pătrați, Sorin Grindeanu (noul vicepremier și ministru al Transporturilor), cu 503 metri pătrați, și ministrul Muncii, Marius Budăi, cu 464 metri pătrați.

Nici maghiarii nu se lasă mai prejos

UDMR, care are doar patru reprezentanți în noul Guvern, nu se lasă mai prejos. Reprezentanții Uniunii dețin 73.653 de metri pătrați de pământ.

Pe primul loc se află ministrul Mediului, Tanczos Barna, cu 50.385 de metri părați, urmat de ministrul Sportului, Eduard Novak, cu 14.866 de metri pătrați de terenuri. Vicepremierul Kelemen Hunor are, la rândul său, 6.718 metri pătrați de terenuri, iar, pe ultimul loc, se află ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, cu 1.684 de metri pătrați.

46 de clădiri. Cele mai spațioase incinte sunt deținute de Dan Vîlceanu, de la Fonduri Europene

Echipa guvernamentală are în proprietate, pe lângă această suprafață imensă de pământuri, și aproape un hectar de clădiri. Mai exact, 46 de imobile – case, apartamente, case de vacanță, spații comerciale, beciuri și garaje, cu suprafața desfășurată totală de 9.698,09 metri pătrați. Singurii care nu dețin astfel de proprietăți sunt liberalul Cătălin Predoiu și social-democratul Adrian Chesnoiu.

Cantitativ, PNL are 20 de imobile, PSD are 16 imobile, iar UDMR, doar 9. Pe persoană fizică, Eduard Novak deține patru astfel de proprietăți, dintre care una la Budapesta. Tot patru deține și liberalul Daniel Cadariu, dar și ministrul Energiei, Virgil Popescu. Miniștrii Bogdan Aurescu, Dan Vțîceanu, Alexandru Rafila și vicepremierul Kelemen Hunor au câte trei. Câte o singură casă au premierul Nicolae Ciucă, Florin Roman, Remus Budăi, Lucian Romașcanu, Gabriela Firea, Cseke Attila și Tanczos Barna.

În metri pătrați, însă, topul este deschis de către ministrul Fondurilor Europene, liberalul Dan Vîlceanu, cu 2.695 de metri pătrați de clădire. Pe locul secund se află Alexandru Rafila, cu 597 de metri pătrați de construcții, urmat de Daniel Cadariu, cu 529 de metri pătrați.

Echipa PNL este proprietară peste 5.306,14 metri pătrați de clădiri, PSD deține 3.191,75 de metri pătrați, iar cei de la UDMR au 1.199,7 metri pătrați. Aproape toți ar intra sub incidența legii taxării marilor averi propusă de PSD, dacă ea ar fi adoptată în forma vehiculată, recent, cu ocazia negocierilor pentru constituirea acestui Cabinet.

Jumătate din economiile în lei ale miniștrilor se află în conturile lui Dîncu, de la Apărare

Cel mai interesant capitol, însă, al declarațiilor de avere depuse de cei 23 de membri ai noului Executiv se referă la sumele economisite de aceștia în conturi și depozite bancare. Singurii care nu au astfel de plasamente de economii sunt chiar ministrul Finanțelor Publice, aflat în echipa PSD, economistul Adrian Câciu, dar și viitorul secretar general al Guvernului, Marian Neacșu.

Partea liberală a Guvernului are economii totale de 2.252.339,11 lei, 368.937,23 de euro și 40.011,54 dolari SUA. Premierul Nicolae Ciucă are în bănci 198.830 de lei. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a economisit 52.912 lei și 15.729 de euro. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, are în bănci 116.376,48 euro și 590.617,45 lei. Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, a economisit 22,23 euro și 51.340 de lei.

În schimb, Virgil Popescu, de la Energie, are în conturi 134.799,52 euro, 523.604,62 lei și 11,54 dolari. Dan Vîlceanu, de la Fonduri Europene, a strâs doar 71.494,58 lei. Daniel Cadariu are 97.000 de euro, 6.975 lei și 40.000 de dolari. Florin Roman a economisit 164.685 de lei și 10 euro, iar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, are strânși 591.880 de lei și 5.000 de euro.

Social-democrații au în conturi și depozite 3.516.052,26 lei, 436.109,377 euro și 16.612,93 dolari. Cel mai strângător PSD-ist este Vasile Dîncu, noul ministru al Apărării, care deține în conturi și depozite suma de 2.430.525 de lei și 46.003 euro. Pe locul al doilea se află Alexandru Rafila, cu economii de 753.000 de lei, 282.500 de euro și 15.600 de dolari.

Sorin Grindeanu a strâns 22.243 de lei și 104.993 de euro, Marius Humelnicu are 22.036 de lei și 2.500 de euro, iar Marius Budăi are în bancă 47.657,27 lei. Adrian Chesnoiu deține economii de 30.021 lei și 13 euro, iar ministrul Lucian Romașcanu a adunat 199.461,99 de lei. Gabriela Firea declară 10.900 de lei, 100,37 euro și 1.012,93 dolari.

Echipa UDMR posedă economii de 1.332.130 de lei, 32.481 euro și 19.921 HUF. Kelemen Hunor a economisit în bănci 216.169 de lei și 3.996 de euro. Cseke Attila are 144.811 lei și 25.287 euro, iar Tanczos Barna a strâns 656.575 d elei, 3.190 de euro și 7.038 HUF. Ministrul Sportului, Eduard Novak, are economii de 414.581,91 lei și 22883 HUF.

Opere de artă de 311.000 de euro și o flotă impresionantă de mașini

Noul premier al guvernului de Coaliție, vicepremierii și miniștrii Cabinetului stau destul de rău, conform declarațiilor de avere și de interese completate, la capitolul „bunuri de valoare”. Din 23 de demnitari, doar cinci declară posesia asupra unor astfel de obiecte.

Ministrul Tineretului și Familiei, Gabriela Firea (FOTO), este fruntașă, cu ceasuri și bijuterii în valoare de 130.000 de euro, la care se adaugă tablouri în valoare de 110.000 de euro. Toate aceste bunuri au fost dobândite în perioada 1990 – 2011.

La mare distanță de Firea vine Vasile Dîncu. Acesta declară posesia unor tablouri, sculpturi și gravuri, dobândite în intervalul 2008 – 2015, în valoare de 25.000 de euro, la care se adaugă o colecție de bijuterii, numismatică și filatelie, în valoare de 20.000 de euro.

De la liberali, îi regăsim cu astfel de bunuri pe Cătălin Predoiu și Florin Roman. Primul arată că deține o colecție de ceasuri, în valoare de 5.000 de euro, și opere de artă, tablouri și cărți, evaluate la 10.000 de euro. Ministrul Digitalizării declară o colecție de bijuterii, dobândită între 2005 și 2015, în valoare de 5.000 de euro.

Și vicepremierul UDMR, Kelemen Hunor, arată că are în proprietate o colecție de tablouri în valoare de 6.000 de euro.

În schimb, echipa guvernamentală are o adevărată flotă auto. 30 de mașini, dintre care 10 la PNL, 15 la PSD și 5 la UDMR.

Nicolae Ciucă - o Toyota Corola din 2006 și o Toyota RAV4 din 2020. Lucian Bode – un Mercedes din 2016. Bogdan Aurescu – un Mini din 2015. Cătălin Predoiu – un Citroen C5 Air Cross din 2021. Dan Vîlceanu – un BMW Seria 5 din 2011. Florin Roman – un Volvo XC60 din 2011. Sorin Câmpeanu – o Dacia din 1980, un Fiat din 1973 și un BMW din 2013. Adrian Câciu – o Skoda Octavia din 2010 și o Dacia Duster din 2018. Marius Humelnicu – un Volkswagen din 2018. Marius Budăi – un BMW X3 din 2004, un BMW X1 din 2010 și un Renault Megane din 2004. Alexandru Rafila – un Volkswagen din 2018. Vasile Dîncu – un IMS din 1975 și un Mercedes din 2008. Lucian Romașcanu – un Mercedes din 2008 și o Toyota RAV4 din 2020, Kelemen Hunor – un Ford Fiesta din 2017 și o Toyota RAV4 din 2020. Cseke Attila – o Skoda Superb din 2017 și un Volkswagen Golf din 2010. Eduard Novak – o Skoda Octavia din 2012.

ULTIMA ORĂ

La închiderea Ediției, ministrul propus al Economiei, Marius Humelnicu, de la PSD, a anunțat conducerea partidului că își depune mandatul și că își retrage candidatura. Conducerea PSD a decis să-l propună pentru preluarea acestui portofoliu pe Florin Spătaru, directorul Damen Mangalia.