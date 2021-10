SRI și SPP se pregătesc de dezastre, inclusiv de atacuri nucleare sau radiologice. Guvernul Cîțu bagă 213 milioane în dotarea acestor servicii

Cu doar două zile înainte de ruperea coaliției de guvernare, în 29 septembrie, premierul Florin Cîțu a semnat, împreună cu secretarul de stat în MAI, celebra Ștefania Gabriella Ferencz, supranumită și „Blonda lui Boc”, alături de directorul SRI, Eduard Hellvig, și de directorul SPP, Lucian Pahonțu, adoptarea unei hotărâri de Guvern prin care a fost aprobată achiziția unor autospeciale pentru gestionarea pericolelor CBRNe, acronimul de la „chimic, biologic, radiologic și nuclear”. Este vorba despre amenajarea unei baze de pregătire și achiziția a 44 de autospeciale dotate cu robot telecomandat, dintre care 43 vor intra în dotarea SRI, iar una, în dotarea SPP. În acest moment, conform notei de fundamentare aprobate prin acest HG, SRI nu are capabilitatea de a participa la astfel de misiuni, din pricina lipsei dotărilor specifice. Proiectul de achiziții se va derula pe următorii trei ani și costă 213 milioane de lei cu TVA. „Jurnalul” a devoalat că, în ultimele luni, serviciile s-au dotat cu mai multe tipuri de echipamente care intră în sfera intervențiilor la dezastre, SPP achiziționând chiar și avioane fără pilot.

Conform acestui document, se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării obiectivelor aferente proiectului „Dezvoltarea facilităților de pregătire și a capabilităților de intervenție necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe (chimic, biologic, radiologic, nuclear – n.red.) și pirotehnic asociat generate de acte de rea-credință”. Finanțarea proiectului se realizează din fonduri alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, respectiv prin programul adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, pentru obiectivul specific al creșterii nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre și a echipajelor de intervenție, precum și de la bugetul de stat, prin bugetele Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază.

În această notă se arată, în ceea ce privește SRI, că, în vederea consolidării capacității naționale de reacție pentru diminuarea pierderilor umane și materiale, s-a identificat nevoia îmbunătățirii capacității de răspuns a structurilor de intervenție în vederea asigurării populației României, obiectivelor diplomatice și a infrastructurii critice, atât pentru asigurarea unei pregătiri eficiente în domeniul CBRNe, cât și prin dotarea cu autospeciale de intervenție CBRNe. Proiectul urmărește dimensionarea nevoilor de dotare, identificate la nivelul SRI și SPP și își propune acoperirea unei părți cât mai mari a deficitului de autospeciale de intervenție, precum și îmbunătățirea și dotarea facilităților de pregătire necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe, precum și consolidarea capacităților naționale de reacție în situații de criză, cu scopul asigurării intervenției rapide și eficiente în cazul producerii dezastrelor sau a situațiilor de urgență în timpul executării misiunilor de intervenție antiteroristă, contrateroristă, pirotehnică și CBRNe.

Document: SRI nu dispune în prezent de personal pregătit și de mijloace pentru astfel de evenimente

Conform documentului aprobat, prin implementarea proiectului în discuție se vor achiziționa 44 de autospeciale, dintre care 43 pentru Serviciul Român de Informații și una pentru Serviciul de Protecție și Pază, echipamente și dotări aferente acestora, precum și servicii necesare implementării proiectului.

Interesant este că, în acest document, se recunoaște faptul că SRI nu dispune, în acest moment, de facilități de pregătire a personalului în domeniul CBRNe și nici nu are în dotare mijloacele tehnice adecvate tipului de intervenție CBRNe. Mai mult, structurile de intervenție se află, în acest moment, în imposibilitatea de a asigura intervenția la anumite tipuri de misiuni, cum ar fi în cazul asocieri unui expoziv cu un agent chimic, biologic și nuclear, sau misiunile se desfășoară cu dificultate, în cazul asocierii unui exploziv cu un agent radiologic, în sensul că specialiștii nu dispun de echipamente de protecție, identificare, neutralizare sau transportul în condiții de siguranță a dispozitivului exploziv improvizat, asociat cu un agent CBRNe.

În acest sens, prin achiziția de autospeciale de intervenție și de pregătire, se urmărește dezvoltarea capacităților de reacție în două direcții. Prima, pentru asigurarea unui răspuns rapid și eficient pe întreg teritoriul național la dezastre, precum accidente nucleare și radiologice, și accidente majore care implică substanțe periculoase, generate de acte de rea-credință. Iar a doua, pentru asigurarea securității populației României, obiectivelor diplomatice și infrastructurilor critice, în conformitate cu Strategia de Securitate Națională a României.

SPP vrea să decontamineze zona în care se află demnitari

Conform hotărârii de guvern citate, autospecialele de intervenție cu dotare complexă CBRNe cu robot telecomandat vor fi repartizate la sediile principale ale direcțiilor regionale de informații, care au în responsabilitate obiective strategice de importanță națională. Aceste autospeciale, intrate în dotarea SRI, vor avea în componența lor echipamente și mijloace tehnice de ultimă generație, pentru detecția, identificarea, protecția și decontaminarea împotriva agenților CBRNe și explozibililor. Totodată, forțele de intervenție ale SRI vor asigura, cu ajutorul acestor autospeciale, un timp de reacție scăzut pe întreg teritoriul național. Aceste autospeciale de pregătire vor fi alocate bazei de pregătire de la Grădiștea.

În ceea ce privește tehnica și echipamentele propuse pentru includerea în cadrul unei autospeciale mobile ce urmează să intre în dotarea SPP, acestea au ca scop scăderea timpului de detecție, identificare, prelucrare, monitorizare a zonei de manifestare a evenimentului de natura CBRNe și de reacție imediată a forțelor specializate din cadrul SPP pentru prevenirea contaminării demnitarilor din zona imediată.

În bani, acest proiect înseamnă 212.772.000 de lei, din care, pentru înființarea și dotarea bazei de pregătire CBRNe, pentru care există deja o hotărâre de guvern 395/2020 privind aplicarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de intervenții „Dezvoltarea facilităților de pregătire necesară gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-credință” înseamnă 96.567.000 de lei. În ceea ce privește achiziția propriu-zisă a celor 44 de autospeciale, a echipamentelor și dotărilor aferente acestora pentru SRI și SPP, precum și a serviciilor necesare implementării și atingerii obiectivului proiectului, acestea vor costa 116.205.000 de lei, din care cheltuielile de capital sunt de 110.448.000 de lei. Proiectul se derulează pe trei ani, din care în primul an va înghiți 1.548.000 de lei, în al doilea an va înghiți 112.856.000 de lei, iar în al treilea an, 1.801.000 de lei.

Anul acesta, serviciul care asigură paza demnitarilor s-a dotat cu avioane fără pilot și cu echipamente criminalistice

Nu este prima dată când serviciul specializat în paza demnitarilor face achiziții de dotări interesante. „Jurnalul” a dezvăluit că Serviciul de Protecție și Pază a contractat, în luna februarie, aeronave fără pilot, un punct mobil autonom de comandă și un complet de balize luminoase portabile, pentru care va plăti suma de 3,2 milioane de euro. Instituția, care se ocupă cu paza și protecția demnitarilor de rang înalt, susținea că, prin această achiziție, urmărește dezvoltarea capabilităților de asigurare a unei reacții rapide și eficiente de intervenție la urgențe, dezastre și alte evenimente cu probabilitate crescută. Cei mai mulți bani au fost încasați de o companie poloneză, însă există și doi români care se bucură de o parte a acestei afaceri. Unul dintre ei este cunoscut ca fiind cel care a livrat ambulanțe pentru sistemul medical din România, iar celălalt pentru că, înainte de a livra armament pentru structurile de forță ale statului, a condus Romatsa din calitate de director general.

Afacerea, antamată de SPP de anul trecut, s-a finalizat în prima jumătate a lunii februarie, însă nu în totalitate. Instituția condusă de generalul Lucian Pahonțu avea în plan să achiziționeze și o stație meteorologică mobilă, însă acest lot al contractului nu a fost atribuit, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă care să poată fi luată în considerare. În schimb, au fost achiziționate toate celelalte componente ale contractului, componente care, potrivit caietelor de sarcini întocmite pentru procedura de licitație, fac parte dintr-un proiect denumit „Sistem Integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”. Astfel, arată autoritatea contractantă, la nivel strategic, prin acest proiect este vizată, pe lângă dezvoltarea unui complex modern de pregătire multidisciplinară și multisectorială, prevăzut cu toate dotările și utilările conexe necesare funcționării acestuia, și dotarea Serviciului de Protecție și Pază, cu tehnică, mijloace și echipamente de intervenție, de suport logistic și protecție a personalului de intervenție, pentru patru tipuri majore de capabilități (terestre, aeriene, maritime, comandă și control).

Conform documentației de atribuire, sistemele UAS au capabilitatea de realizare a misiunilor specifice care necesită o amprentă sonoră redusă și un grad de siguranță ridicat pentru realizarea zborurilor în mediul urban. Sistemele UAS cu aripă fixă vor avea capabilitatea de realizare a misiunilor de căutare-salvare care necesită o anduranță ridicată și rază de acțiune mare, cu posibilitatea de retranslație; pe timp de noapte, folosind camere cu tehnologie IR și MWIR, fiecare putând fi exploatat de către maximum doi operatori.

De asemenea, în perioada 3 – 7 iunie 2021, Serviciul de Protecție și pază a contractat, prin procedură simplificată, echipamente de investigație și de analiză, plus suportul tehnic aferent acestora. Este vorba despre patru loturi, constând într-un sistem de analiză microscopică, compus din microfoane acustice și microscoape cu protecție, de un dispozitiv de evidențiere a urmelor de presiune, de un microscop portabil cu lumină albă și cu lumină UV (Ultra-Violet), precum și de un dispozitiv de identificare rapidă a agenților biologici. În total, afacerea a costat bugetul Serviciului de Protecție și Pază suma de 233.656,6 lei cu TVA inclusă (în jur de 48.000 de euro).

În vară, Executivul a aprobat construcția unui nou sediu al DIPI, pentru 108 milioane de lei

Guvernul a mai aprobat, în această vară, o investiție de peste 108 milioane de lei pentru construcția noului sediu al Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), cunoscută sub denumirea de „Doi și-un sfert”, serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne. Iar termenul de finalizare a lucrărilor prevăzut în documente este de doi ani. Banii sunt suportați integral de la bugetul de stat, iar lucrările se află în sarcina Companiei Naționale de Investiții.

La data de 28 iulie, Executivul a emis Hotărârea de Guvern nr. 815/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare sediu DGPI”, document semnat, de două ori, de Florin Cîțu, o dată în calitate de prim-ministru și a doua oară în calitate de ministru interimar al Finanțelor. Hotărârea este contrasemnată de vicepremierul Kelemen Hunor, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și de secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, pentru ministrul de Interne.

Conform acestei HG, se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului indicați, proiect care urmează a fi realizat prin Compania Națională de Investiții. Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Protecție Internă, „în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii”. De utilizarea acestor sume este responsabil Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții.

Din anexa la această Hotărâre de Guvern, aflăm și cum va arăta acest nou sediu al serviciului secret al Internelor, dar mai ales cât va costa el. Astfel, valoarea totală a investiției, în prețuri valabile la data de 18 noiembrie 2020, când a fost întocmită Nota de Fundamentare a acestui document, a fost stabilită la 108.995.000 de lei, cu TVA inclusă, ceea ce înseamnă nu mai puțin de 22.370.000 de euro. Noul sediu central al Direcției Generale de Protecție Internă va avea o arie construită desfășurată totală de 15.220 de metri pătrați, iar construcția este etapizată pe o perioadă de 24 de luni de la începerea lucrărilor, conform actului oficial.