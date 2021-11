Avantajele creșterii struților: mâncare sănătoasă și nepoluantă

Fermele de struți se înmulțesc în România, deși piața de desfacere din țară pentru carnea acestor păsări gigantice sau pentru ouălele lor este destul de restrânsă. Mulți dintre cei care pot crește struți în proximitatea casei au înțeles că le este benefică o astfel de investiție, chiar dacă nu înființează o fermă mai mare. Există un singur abator de struți în România, care are contracte cu lanțurile de magazine din țară, dar afacerile cu astfel de păsări sunt eficiente și fără a vinde către abator. Cei care s-au apucat deja de o astfel de afacere știu câteva dintre secretele eficientizării acestei activități.

Familia Tomșa, din Maramureș, a-nființat una dintre cele mai cunoscute ferme de struți din nord-vestul României în anul 2015. Soții Tomșa au plecat de la ideea că ar trebui să crească altfel de păsări decât restul fermierilor, pentru o piață de nișă, iar astfel s-au hotărât să aleagă struțul. Au făcut totul cu finanțare proprie, nu din fonduri europene. Fermierii au reușit să facă tot ce și-au propus și au devenit principalii furnizori ai acestor păsări africane pentru cei care vor să-și facă mici crescătorii. Struțul este o pasăre care își are originea în Africa, dar s-a adaptat foarte bine în țara noastră. Ferma Tomșa (fermastrut.ro) din comuna Călinești combină caracteristicile struțului cu specificul românesc, iar hrana pentru aceste păsări este produsă în fermă, din lucerna proprie. „În prima lună au o rețetă de furajare care se face din cereale. De la o lună la trei luni este altă rețetă, apoi există altele, în funcție de stadiul de dezvoltare, pentru fermele de reproducere. Lucerna este vitală, dar pe lângă aceasta mai au nevoie de foarte multe, mai ales de calciu. Noi le facem furajele. Cei care vor să crească struți trebuie să știe că în prima perioadă de viață, aceste păsări sunt sensibile”, spun fermierii. Aceștia comercializează atât ouă de struț, cât și pui de la 30 de zile, familii tinere pentru reproducere, familii mature producătoare și struți pentru carne. „Cei mai mici pui trebuie să aibă 30 de zile, ca să poată supraviețui. Unii cer pui de o zi sau mai mici de 30 de zile, dar nu este indicat, pentru că sunt foarte sensibili. Există o selecție naturală pe care nu o putem opri, iar noi nu am fi de acord să vindem pui mai mici, chiar dacă ne spune cumpărătorul că își asumă să-i piardă” explică reprezentanții Fermei Tomșa. Cei care au devenit consumatori de carne de struț știu că este net superioară celei de pui, curcan, vită, porc, oaie etc. „Nu spunem doar noi acest lucru sau cei care obișnuiesc deja să mănânce carne de struț, ci o spun toți cercetătorii care au analizat latura nutrițională, nu doar gustul foarte bun. Atât carnea, cât și ouăle sunt foarte bune pentru că au un conținut extrem de redus de colesterol, fiind în același timp bogate în proteine, fier, calciu, magneziu, fosfor, carnitină, Omega 3, Omega 6 și Omega 9. Este carnea recomandată tuturor celor care sunt la dietă, dar mai ales diabeticilor, hipertensivilor, femeilor însărcinate, copiilor și celor anemici. Carnea fără grăsimi este foarte asemănătoare cu cea de vită, atât ca aspect, cât și la gust, dar este mai gustoasă și mai sănătoasă”, mai explică fermierii.

Cea mai bună carne și pielea perfectă

Creșterea struților este în plină expansiune în România, devenind chiar o nouă ramură a agriculturii. Este foarte important faptul că struții nu poluează. Se pot comercializa ouăle pentru consum, dar și coaja întreagă, pentru încondeiat, se pot vinde struți pentru carne, dar și pui de struț, pentru cei care vor să-i crească în gospodărie. De asemenea, se vând penele de struț, folosite în scop decorativ încă din antichitate. Marele avantaj este că struțul se adaptează rapid oricărui mediu, iar astfel s-a răspândit foarte repede în Europa. Struțul domestic este crescut și pentru pielea de foarte bună calitate. La nivel global, struții sunt crescuți în proporție de 60% pentru piele, 15% pentru ouă, 14% pentru carne și 11% pentru pene. Ouăle de struț pot fi incubate, pentru a obține pui, pot fi folosite ca alimente, dar și pentru decorațiuni interioare, în România fiind foarte căutate pentru a fi încondeiate, ca ornamente de Paște. Se folosește și uleiul de strut, cu proprietăți terapeutice, mai ales pentru industria cosmetică, la prepararea cremelor pentru îngrijirea tenului. Pielea de struț se folosește pentru încălțăminte și marochinărie, fiind cea mai rezistentă piele naturală comercializată. Penele sunt folosite în scopuri decorative, mai ales pentru confecționarea măștilor de carnaval și a evantaielor. La Ferma Tomșa, struții sunt crescuți mai ales pentru a se vinde ca pui. Unii dintre cei interesați de a crește astfel de păsări cumpără ouă pe care le pun la incubat. Familia Tomșa le oferă clienților și consultanță, în cazul în care aceștia au nevoie de îndrumare pentru a crește păsările. Doar o mică parte din numărul struților de la fermă ajung la abator, de acolo mergând către magazinele din țară.

Un struț poate ajunge la înălțimea de 2,3-2,8 metri, cu o greutate de 120-150 de kilograme. Durata de viață a struților este de până la 60-70 de ani, iar de la 2-3 ani încep să facă ouă. Strutul are carnea roșie, cu conținut redus de grăsime și colesterol, dar cu un procent ridicat de proteine.

Sfaturi pentru fermieri

Păsările sunt foarte rezistente și foarte puțin pretențioase la condițiile de climă sau alimentație. Pot rezista chiar și la temperaturi de îngheț, deși este bine să nu fie expuse la temperaturi foarte scăzute, ci sa fie ținute în adăposturi închise. Au nevoie de 200-250 de metri pătrați, pentru a se dezvolta bine. Pe un hectar de pășune se pot crește 40-50 de astfel de păsări. Pot mânca iarbă, cereale și rădăcinoase, precum sfeclă de zahăr, bostanoase tocate sau morcov furajer. Mănâncă boabe de cereale nemăcinate și lucernă verde, dar și fân. Cei mai mulți crescători din România preferă să hrănească struții cu lucernă îmbobocită, cu multe frunze și puțină tulpină, în combinație cu porumb, iar pentru asigurarea calciului din oase și formarea cojii oului, se pot adăuga sfărâmături de scoici și calciu granulat. De asemenea, struții trebuie să aibă mereu apă proaspătă pentru că o astfel de pasăre bea până la 10 litri pe zi.