Sistemul „kovesist” greșește, contribuabilul român plătește. Ponta, despăgubiri de 100.000 de lei. Nu de la DNA, nu de la procuror, ci de la bugetul de stat

Victor Ponta a câștigat, la finalul săptămânii trecute, pe fond, procesul prin care a dat în judecată Direcția Națională Anticorupție și pe fostul procuror de caz care a instrumentat dosarul „Turceni-Rovinari” (dosar în care Ponta a fost achitat definitiv”. Însă, deși acesta a solicitat despăgubiri de un milion de lei, pe care să le plătească DNA și Jean Uncheșelu, Tribunalul București a aprobat despăgubiri de 100.000 de lei, pentru tergiversarea procesului, bani pe care să îi plătească Ministerul Finanțelor Publice, de la bugetul de stat. Asta, în condițiile în care procurorul Uncheșelu, împreună cu soția sa, judecător la Tribunalul București, au încasat numai în anul fiscal 2023, peste 700.000 de lei împreună.

Tribunalul București a scos din cauză, la finalul săptămânii trecute, Direcția Națională Anticorupție și pe celebrul procuror Jean Uncheșelu, pe care Victor Ponta, fost premier al Guvernului României, i-a dat în judecată pentru că l-au anchetat degeaba și l-au trimis în judecată într-un dosar început în anul 2015 și finalizat, în 2024, cu achitarea definitivă. Judecătorii au respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Victor Ponta în contradictoriu cu pârâții Direcția Națională Anticorupție și Jean Nicolae Uncheșelu „ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă”.

De asemenea, instanța a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de fostul premier, în sensul în care a obligat statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, la plata către reclamant a sumei de 100.000 de lei reprezentând „prejudiciu cauzat prin încălcarea termenului rezonabil al dosarului penal”. De asemenea, Ponta trebuie să mai primească, tot de la start, suma de 24.706,5 lei cu titlu de daune materiale, precum și plata dobânzii legale aferente acestora de la data introducerii cererii de chemare în judecată - 26 aprilie 2024 și până la data plății efective a debitelor.

Ex-premierul a răbufnit pe rețelele de socializare

Într-o postare pe contul său de Facebook, Victor Ponta scrie: „Kovesi, Uncheșelu și Iohannis au «mâncat pizza» cu dosarul meu penal inventat în 2015 - așa am fost scos din funcțiile de Președinte al PSD și de Prim-ministru. Acum, după 10 ani de umilințe și luptă, am primit, de formă, 100.000 de lei despăgubiri pentru «durata procesului». (…) Plătește Ministerul de Finanțe, adică din taxele strânse de la noi toți”.

„Am primit decizia Tribunalului București în procesul pe care l-am deschis în 2024 împotriva DNA și a procurorului Jean Uncheșelu pentru dosarul politic fabricat în 2015, prin care am fost înlăturat din funcțiile de Președinte al PSD și de Prim-ministru. Ce a decis judecătoarea de la TMB? Am dreptate, în principiu - dar în rest nu se întâmplă nimic. Am primit 100.000 de lei despăgubiri pentru cei 8 ani cât a durat procesul (1.000 de lei pe lună - mai puțin decât ajutorul social sau bacșișul primit de un muncitor străin de la Glovo). Banii vin de la Ministerul de Finanțe (adică din taxele și impozitele noastre), nu de la procurorul Uncheșelu - cel care a comis abuzul - și nici de la Kövesi sau DNA - care au instigat și girat aceste orori judiciare. Nu am primit niciun leu despăgubiri morale - adică tot ce am îndurat timp de 8 ani «nu contează» (un fel de «problema ta»)”, mai scrie Ponta.

Dosarul, instrumentat în 2015, imediat după instalarea lui Iohannis la Cotroceni

În 2015, DNA, sub „bagheta” lui Jean Uncheșelu, l-a trimis în judecată pe fostul ministru al Transporturilor Dan Șova, în calitate de asociat coordonator al Societății Civile de Avocați „Șova și Asociații”, pentru trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, 17 fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani.

În același dosar, a fost trimis în judecată și premierul în funcție de la acea dată, Victor Ponta, pe care DNA l-a acuzat în calitate de reprezentant al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor Viorel”.

Șova era acuzat că a încheiat cu CET Rovinari trei acte adiționale la un contract de consultanță, prin casa sa de avocatură, contract și acte adiționale care ar fi produs un prejudiciu de 1.665.717,41 de lei. Procurorul Jean Uncheșelu a mai notat în rechizitoriu că, în 30 august 2007, între SCA „Șova și Asociații” și Cabinetul Individual de Avocat „Ponta Victor Viorel” s-a încheiat o convenție de colaborare profesională, în sumă de 2.000 de euro. Această convenție a fost, ulterior, suplimentată prin acte adiționale, ajungându-se la o sumă de 181.439,38 de lei. Uncheșelu susținea că aceste sume au fost plătite pentru servicii fictive.

Acuzațiile DNA au fost spulberate de CCJ, la finalul anului 2023, când Ponta a fost achitat definitiv.

Familia Uncheșelu, lefuri de șapte ori despăgubirile acordate de instanță

Procurorul de caz pe care Ponta l-a dat în judecată, Jean Uncheșelu, este, în prezent, delegat la Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, și face parte din structura EPPO de la București.

Interesant este că suma de 100.000 de lei acordată lui Ponta reprezintă a șaptea parte din venitul anual al acestui procuror, încasat împreună cu soția, judecător, în anul 2023. Potrivit declarației de avere a lui Uncheșelu din data de 13 iunie 2024, veniturile aferente anului fiscal 2023 încasate de procurorul de caz din dosarul „Ponta” au fost de 54.701 lei pe an de la DNA, la care se adaugă leafa de 75.650 de euro pe an (370.685 de lei) de la Parchetul European.

Soția procurorului, Marcela Alina Uncheșelu, este judecător chiar la Tribunalul București, de unde, în 2023, a încasat un salariu de 233.475 de lei pe an. La acesta se adaugă venituri din chirii de 43.482 de lei pe an. În total, veniturile anuale ale soților Uncheșelu în 2023 au fost de 702.343 de lei.



››› Vezi galeria foto ‹‹‹