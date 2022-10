Eleve torturate la școala de balet.  Profesoară condamnată la închisoare

Aproape jumătate de an, profesoara de balet ar fi terorizat două adolescente la orele de curs. Victimele au depus plângere la poliţie şi au povestit cum au fost jignite, lovite şi umilite. Profesoara s-a ales cu dosar penal pentru purtare abuzivă şi a şi fost condamnată în urmă cu câteva zile la 8 luni de închisoare cu suspendare.

„Eu am fost jignită de multe ori și nu au fost folosite numai jigniri, ci mă jignea și prin cuvinte frumoase. Îmi spunea că sunt ca un perete de gheaţă, că nu poate să mă citească, că nu am reacție la ceea ce spune dumneaei. Spunea că vorbește cu mine ca la pereți. Pe toate ne făcea proaste, că nu suntem capabile să înțelegem, cum am ajuns până în acest punct la liceu. Ne compara cu câinii care înțeleg și noi nu înțelegem, pentru că nu ne duce capul. (...) În afară de cuvintele «proaste», «handicapate», «incapabile», ne mai compara cu niște hoți, pentru că nu avem de ce să fim la această școală”, aşa începe declaraţia dată în timpul urmăririi penale de una dintre adolescentele care au depus plângere împotriva profesoarei de balet Diana Claudia Mateescu, de la Liceul „Floria Capsali”, din sectorul 4 al Capitalei. Victima avea 15 ani şi era în clasa a IX-a, clasa la care profesoara ţinea cursuri de balet. Totul s-ar fi declanșat chiar la începutul anului şcolar, în septembrie 2017.

Pumni, palme, zgârieturi

„Indiferent dacă greșeam sau nu, eram lovită, ciupită, zgâriată pe diferite părți ale corpului. Da, ne-a lovit. De cele mai multe ori ne ciupea pe unde considera că nu lucram corect, pe fese, pe coapse, pe umeri, pe mușchiul trapez. Ne dădea palme peste spate. (…) De ciupit ne ciupea pe toate. Loviturile erau pentru toată lumea, nu era o lovitură pentru o fată și alta pentru altă fată. Spre exemplu, dacă ne vedea că nu stăm drepte, ne lovea pe toate peste spate. (…) Ne ciupea cu mâinile, de oriunde, dacă nu stăteam drepte ne ciupea de spate, ne zgâria pe mușchi în speranța că vom încorda până la capăt, când țineam piciorul drept, ne dădea cu pumnul peste spate să ne îndreptăm, să stăm drepte, piciorul îl împingea sau îl lovea cu palma, iar dacă stăteam pur și simplu, câteodată ne împingea și ne întreba de ce nu ne ținem pe picioare. La un moment dat, stăteam într-o poziție și dumneaei încerca să-mi miște mușchiul, nu știu ce încerca, de fapt, să facă. Îl lovea, îl împingea. Tot așa, prin zgârieturi...”, se arată în hotărârea nr. 2381/2022 din 05.10.2022, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4.

Eleva de clasa a IX-a pe atunci a povestit şi în faţa anchetatorilor, dar şi în faţa magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 4 trauma prin care a trecut aproape jumătate de an la orele de balet: „Ne-a spus că suntem grase, majoritatea, în afară de 3 sau 4 fete, și că arătăm ca niște vaci. Toate orele s-au desfășurat în felul acesta. (...) Se oprea după fiecare exercițiu, ne spunea că suntem proaste, incapabile, grase. Mie mi-a spus că sunt o greșeală, că nu am ce să caut în liceu și că sunt o impostoare. Ne jignea pe toate, uneori separat. Da, ne jignea. Ne spunea că suntem proaste, grase, handicapate ne-a zis de câteva ori, incapabile, impostoare. Da, eu am fost jignită. În special legat de fizicul meu. Mi-a spus la un moment dat că părinții mei nu au știut să mă crească”.

„Ne ciupea și rotea cu unghiile pielea până dădea sângele prin dres”

„După vreo 2 săptămâni a început să fie și violentă fizică. Pe majoritatea ne ciupea până la sânge. Le dădea peste spate, le trăgea de mâni, le lăsa urme. La mine a fost un eveniment la ora de studii, stăteam la bară în poziție într-un picior, ea vrut să-mi demonstreze că nu am echilibru, a început să mă împingă și a vrut să-mi pună piciorul în poziție corectă cu piciorul ei. Am căzut și am avut o fisură de metatarsiene la piciorul drept. M-a durut foarte tare piciorul și l-am avut în ghips. (...) Lovirile erau în sensul de a ne corecta, dar întrecea mult limita. Mai aveam profesori care ne ciupeau, să ne simțim mușchii încordați, dar păstrau o limită și nu era dureros. Loviturile din partea doamnei nu mi se pare că erau necesare pentru a ne corecta. (...) Venea și ne ciupea de spate sau de mușchii fesieri sau de picioare. Ne ciupea și rotea cu unghiile pielea până dădea sângele prin dres. Pe mine pe spate mă ciupea de obicei. Strângea foarte tare până dădea sângele....”, a mai declarat aceeaşi victimă.

Înregistrări din ghiozdan

Cealaltă victimă din dosar, tot elevă la clasa a IX-a, şi-a înregistrat profesoara fără să vrea. Pentru că îşi modificase comportamentul, avea o stare de angoasă din ce în ce mai accentuată, tatăl adolescentei a înţeles că la liceul de coregrafie se întâmplă ceva. Şi i-a montat în rucsac fiicei sale un dispozitiv de înregistrare. Aşa avea să afle ce se petrece la ora de balet. „Drăguțo, ești ciudată și proastă, nu știu ce să aleg. Puturoasă, sigur. Și ai o lipsă de bun simț și de respect față de…eu nu știu de ce vii la școală. Ești total incomodă, să știi, și dezagreabilă. Dacă cunoști cuvântul. Deci nu te faci plăcută deloc, scumpa, deloc. Ți-am mai spus, ești ca un ghețar, ca un ghețar, și în plus, lasă că tu ești o persoană rece și distantă, așa ești tu, rece și distantă, fetito! Cel puțin asta e aparența. N-ai nicio… nu te-am văzut râzând, nu te-am văzut manifestându-te așa, cu bucurie, ceva, nu știu, spontan. Nu, ești tot timpul așa, așa vorbești, presupun că așa ești și în clasă, că așa ești tot timpul. Și după ce că ești așa, nici nu reacționezi. Adică oamenii îți vorbesc, profesorul îți vorbește, și nu ai nicio treabă. Îl ignori pe față. Dacă tu ești atât de proastă și nu realizezi că dacă nu lucrezi, de fapt, ție își furi căciula, ție îi dai în cap, e problema ta. (...) Și nu aveți nici bun simț. (...) Trebuie să vă rog separat să faceți 90. Nu, nesimțitelor, am spus 90 se ridică 90. (...) Dacă voi nu aveți disciplina muncii și a ordinii, vă privește. Deci trebuia din primul semestru cu mine să forțați. (...) Deci știi ceva, eu ți-am mai spus, singura ta reacție de om prost, de altfel, este să faci în contră. (...) Păi de aia și stați toate ca proastele, exact pe perniță și cu degetele în sus (....) și strângeți fundul și burta că îți dau acuma peste…”, acestea sunt cuvintele profesoarei de balet pe care dispozitivul montat de tatăl uneia dintre victime le-a ascultat acasă.

Concediere tardivă

Părinţii celor două fete au reclamat abuzurile la conducerea liceului. Pe 20 februarie 2018, profesoarei de balet i-a fost desfăcut contractul de muncă, în decizie reţinându-se faptul că i-a jignit şi abuzat pe elevi.

Una dintre victime a fost consiliată psihologic de către un specialist de la DGASPC Sector 4, psihologul reţinând în cuprins raportului de evaluare: „....statusul minorei era determinat de comportamentul neadecvat al celei care i-a fost profesoară de balet până în urmă cu câteva luni. Aceasta o agresa fizic și verbal, o jignea și o priva de transmiterea cunoștințelor teoretice și practice specifice baletului. Acest comportament, manifestat pe o perioadă de câteva luni, i-au determinat victimei disonanță cognitivă legată de abilitățile sale artistice...”.

Mută în timpul procesului

Audiată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 în calitate de suspect, profesoara de balet Diana Claudia Mateescu „a minimalizat această conduită neadecvată a sa, ca şi profesor în timpul orelor de curs, a negat lovirea în vreun fel a celor două persoane vătămate, iar cu privire la expresiile jignitoare folosite la adresa elevelor le-a motivat prin aceea că, după ce repeta o observaţie de mai multe ori, era o nesimţire din partea elevului să nu reacţioneze. Practic, în esenţă, inculpata a încercat să acrediteze ideea că această conduită a sa, în timpul orelor de curs, la adresa celor două persoane vătămate, era inerentă în desfăşurarea procesului educaţional, singurul scop fiind acela de a se obţine performanţă, şi în niciun caz, de a provoca suferinţe psihice sau fizice elevelor”, potrivit hotărârii nr. 2381/2022 din 05.10.2022, a Judecătoriei Sectorului 4.

În timpul procesului, profesoara nu a vrut să dea nicio declaraţie. În faţa instanţei de judecată, mai mulţi foşti elevi de-ai profesoarei, colegi cu cele două victime, dar şi un profesor, au dat declaraţii împotriva dascălului judecat şi au povestit cum decurgea ora de balet.

Pe 5 octombrie, profesoara de balet a fost condamnată pe fond pentru purtare abuzivă la 8 luni de închisoare cu suspendare. Victimele nu i-au cerut daune fostei profesoarei de balet.

Indiferent dacă greșeam sau nu, eram lovită, ciupită, zgâriată pe diferite părți ale corpului. De cele mai multe ori ne ciupea pe unde considera că nu lucram corect, pe fese, pe coapse, pe umeri, pe mușchiul trapez. Ne dădea palme peste spate

Elevă

Mai aveam profesori care ne ciupeau, să ne simțim mușchii încordați, dar păstrau o limită și nu era dureros

Elevă

A vrut să-mi pună piciorul în poziție corectă cu piciorul ei. Am căzut și am avut o fisură de metatarsiene la piciorul drept. M-a durut foarte tare piciorul și l-am avut în ghips

Elevă