Guvernul se pregătește să piardă un tren de bani europeni

Tronsonul de cale ferată București-Constanța, are o lungime de 225 de kilometri și a fost nevoie de 9 ani pentru reabilitarea lui (2006-2014), plus un megascandal de corupție la nivel înalt, care acum este pe masa procurorilor. Cu un avans de numai 25 de kilometri de cale ferată modernizată pe an, am putea spune că mai prost de atât nu se poate. Greșit, pentru că performanțele din ultimii ani ale companiei CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, ne arată că oricând e loc de mai rău. Contractul pentru reabilitarea tronsonului Sighișoara - Ațel (25,314 km), de pe Lotul Coșlariu - Sighișoara, a fost semnat în februarie 2012 și a fost finalizat de abia în 2019, reușind să avanseze cu numai 3 kilometri pe an. În ciuda acestor cifre catastrofale, Guvernul Cîțu vrea să neconvingă acum că în mai puțin de șase ani, cu bani pe care speră să-i obțină prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), versiunea a doua, CFR SA va reuși să ducă la bun sfârșit două proiecte majore de reabilitare, care totalizează circa 328 kilometri de cale ferată.

Cele mai mari proiecte de infrastructură feroviară propuse să fie finanțate prin PNRR sunt reabilitarea căilor ferate Caransebeş - Timişoara - Arad (162 km) și Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor (166,21 km). Primul proiect se regăsește și în Master Planul General de Transport al României (MPGT), agreat de Comisia Europeană şi aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 666/2016. La vremea respectivă, acesta era estimat la 429,5 milioane de euro și avea ca termen de execuție intervalul 2025-2029, finanțarea lui urmând să fie asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Patru ani mai târziu, prețul estimat pentru execuția a jumătate din proiect era dublu față de costul total estimat în MPGT.

Termen de execuție nerealist

La sfârșitul anului trecut CFR SA scotea la licitație proiectarea a două loturi din acest proiect. În total 68 de kilometri, estimând un cost de circa 800 de milioane de euro. Cât despre timpul de execuție, aici sunt prevăzute 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Un termen extrem de strâns, care, cu siguranță, nu va fi respectat, având în vedere istoria reabilitărilor de cale ferată, iar asta ar însemna ratarea unei importante părți din finanțarea alocată prin Mecanismul de redresare și reziliență. Potrivit unei Hotărâri de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara - Arad”, adoptată în septembrie anul trecut, valoarea proiectului era estimată la 8,78 miliarde de lei, inclusiv TVA. Termenul fixat pentru reabilitarea celor 162 de kilometri ai liniei de cale ferată, de numai 3 ani, ar putea fi considerat unul extrem de ambițios, dacă ne referim la țări precum China sau Germania, dar în cazul României acesta este unul nerealist. Pentru a transforma în realitate visurile Guvernului, constructorii ar trebui să avanseze cu 54 de kilometri pe an.

4 ani pentru reabilitarea liniei Cluj - Napoca - Episcopia Bihor și costuri duble

Modernizarea celor 166,21 kilometri ai căii ferate Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor ar urma să coste 7,3 miliarde de lei (1,52 miliarde de euro), fără TVA, potrivit studiului de fezabilitate finalizat anul trecut de asocierea formată din firmele Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial SA Madrid și Baicons Impex SRL București. Proiectul, care inițial urma să fie finanțat tot prin POIM, figura în 2016 în cadrul Master Planul General de Transport al României cu un cost de numai 675 milioane de euro. Investiția presupune dublarea liniei de cale ferată pe o porțiune de 17,9 kilometri, electrificarea căii ferate pe o lungime de 160 de kilometri între Cluj și Episcopia Bihor, precum și lucrări de reabilitare și modernizare la gările din Oradea și Cluj-Napoca, dar și a stațiilor și a haltelor de pe traseu. Proiectarea și execuția ar urma să aibă termen de finalizare 48 de luni, iar lucrarea va fi împărțită în patru tronsoane. În cazul în care Comisia Europeană va accepta finanțarea proiectului prin Mecanismul de redresare și reziliență, urmează organizarea mai multor licitații pentru desemnarea proiectanților și a executanților celor patru loturi, iar semnarea contractelor va avea loc înspre finalul acestui an, în cel mai bun caz. Dacă se va ajunge la o avalanșă de contestații, inclusiv în instanță, atunci semnarea contractelor se va amâna, cu siguranță, pentru 2022. Cum pentru realizarea acestui proiect se estimează că este nevoie de 4 ani, finalizarea lui până în august 2026, data-limită pentru finanțarea proiectelor prin PNRR, există mari șanse ca o parte din finanțarea europeană să fie ratată.

Cât de „repede” au evoluat proiectele de modernizare

În 2019 au fost finalizate lucrările de reabilitare a căii ferate pe 5 tronsoane de pe Coridorul Rin - Dunăre. Vorbim în total despre 166,86 kilometri pentru care termenele de finalizare a lucrărilor s-au dublat față de cele stabilite în contracte.

Simeria - Coșlariu

- Tronsonul Simeria - Vințu de Jos: 42,26 km, din care circa 31,7 km de câmpie și 11 km deal ușor. Contractul în valoare de 1.350.523.773,99 lei (fără TVA) a fost semnat pe 5.12.2013; Termenul de execuţie a lucrărilor era de 30 de luni.

- Tronsonul Vințu de Jos-Coșlariu: 33,02 km de câmpie. Contractul în valoare de 766.924.828,85 lei (fără TVA) a fost semnat pe 12.12.2011. Termenul de execuţie a lucrărilor era de 36 de luni.

Coșlariu - Sighișoara

- Tronsonul Sighișoara - Ațel: 25,314 km din care 7 km deal greu și 21 km de câmpie. Contractul în valoare de 866.792.194,14 lei (fără TVA) a fost semnat pe 15.02.2012. Termenul de execuţie a lucrărilor era de 36 de luni.

- Tronsonul Ațel-Micăsasa: 29,624 km de câmpie. Contractul în valoare de 747.497.929,80 lei (fără TVA) a fost semnat pe 26.04.2012. Termenul de execuţie a lucrărilor era de 36 de luni.

- Tronsonul Micăsasa-Coșlariu: 36,645 km, contract în valoare de 721.852.150,60 lei (fără TVA) a fost semnat pe 26.04.2012. Termenul de execuţie a lucrărilor era de 36 de luni.

După mai bine de 16 ani de reabilitare a Coridorului feroviar Rin - Dunăre care străbate România de la vest spre est, între Curtici şi Constanţa, pe traseul Curtici - Arad - Simeria - Coşlariu - Sighişoara - Braşov - Bucureşti - Constanţa, în lungime de circa 850 kilometri, doar 566 km de cale ferată sunt modernizați la standarde europene. Până la sfârșitul anului 2019 România pierduse fonduri europene în valoare de 320 de milioane de euro doar pentru tronsonul Brașov - Sighișoara.

Ce spune Regulamentul Mecanismului de redresare și reziliență

Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență este extrem de clar atât în ceea ce privește criteriile de alocare a banilor pentru fiecare țară, cât și cu privire la finanțarea proiectelor care pot fi incluse în Planurile Naționale de Redresare și Reziliență. Astfel, alocările financiare pentru statele membre, prin Mecanismul de redresare și reziliență, se vor face 70% până la 31 decembrie 2022, iar restul de 30% în intervalul 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023. Împrumuturile vor putea fi solicitate până la 31 decembrie 2023. Comisia Europeană evaluează relevanța, eficacitatea, eficiența și coerența planului de redresare și reziliență, iar proiectele trebuie finalizate cel târziu pe 31 august 2026.

Întârzierile, taxate de Corpul de Control al premierului

Pe lângă slaba mobilizare a constructorilor pe șantiere, de vină pentru întârzierea proiectelor este și compania CFR SA. Slaba pregătire a proiectelor, organizarea deficitară a licitațiilor și atribuirea contractelor după evaluări discutabile sunt tot atâtea motive care au generat întârzierea începerii proiectelor. Anul trecut, Corpul de Control al premierului publica, la sfârșitul lunii mai, un amplu raport în care atrăgea atenția asupra carențelor în activitatea CFR SA. Printre aspectele reținute se numărau:

- Reabilitarea secțiunii Brașov - Sighișoara (112,63 km): a fost inițiată în anul 2005, prin realizarea studiului de fezabilitate. Până la data de 1.10.2019 nu fuseseră emise deciziile de expropriere a imobilelor proprietate privată.



- Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara: Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a respins de 5 ori documentația de atribuire a contractului de lucrări.

- Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunea 2. Apața - Cața: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a constatat modul deficitar de întocmire de către reprezentanții CFR SA, a documentației de atribuire și a obligat autoritatea contractantă să prelungească perioada de depunere a ofertelor cu 60 de zile.

Proiectul de realizare a studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Predeal - Brașov: Licitația a fost lansată în noiembrie 2018, cu o întârziere de circa 10 luni, raportat la termenul asumat în contractul de finanțare din data de anul 2017. Până la data de 1 octombrie 2019 nu a fost încheiat contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate Predeal - Brașov, iar termenul asumat în cadrul contractului de finanțare este de 15.05.2018, astfel implementarea proiectului înregistrează o întârziere de 16,5 luni. Contractul urma să se încheie abia la sfârșitul lunii august 2020, el având o valoare de circa 17 milioane de lei.



- Proiectul „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București: proiectul a fost aprobat în august 1999 și trebuia finalizat în decembrie 2011. Lucrările au demarat abia în septembrie 2019, în baza unui contract semnat în iunie 2019, încheiat doar pentru că România urma să găzduiască meciuri în cadrul Campionatului European de Fotbal din anul 2020.