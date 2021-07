Încurcătura „securiștilor” de la USR-PLUS. E cum spune șeful Cancelariei premierului, numai că invers

Biroul Național al USR-PLUS a decis, la finalul săptămânii trecute, să excludă din partid toți ofițerii în rezervă ai serviciilor de informații care sunt membri ai formațiunii generate de fuziunea celor două partide. Ieri, fostul lider PLUS Cluj, Sergiu Hossu, a explicat, pentru o publicație centrală, că, în timp ce USR are menționată în adeziunea pentru membrii noi interdicția totală de a face sau de a fi făcut parte din orice structură de informații, adeziunea la PLUS viza numai organele fostei Securități. Ei bine, lucrurile par să stea exact pe dos, în sensul că formularul de adeziune la PLUS vizează toate structurile de informații, atât ca ofițer, agent sau colaborator, în timp ce formularul la USR vizează apartenența la serviciile secrete.

Sergiu Hossu, care este șeful Cancelariei premierului Florin Cîțu, a explicat, pentru ziarul „Adevărul”, că „statutul USR prevede că e interzisă adeziunea foştilor ofiţeri din serviciile de securitate naţională, fie că vorbim de SRI, SIPI, SIE şi altele. Această interdicţie apare în formularul de adeziune la USR. Statutul PLUS prevede interdicţia doar în cazul foştilor ofiţeri sau colaboratori ai Securităţii”. Acesta ar fi motivul pentru care în Biroul Naţional al USR-PLUS s-a discutat despre situaţia membrilor celor două partide care încalcă interdicţia din statutul USR. Concluzia a fost că această chestiune nu e negociabilă”. Astfel, Biroul naţional va transmite luni minuta deciziei luate şi birourile locale vor pune în aplicare rezoluţia. „Vor fi excluse toate persoanele care se încadrează în interdicţia amintită, care îşi vor pierde calitatea de membru şi alte calităţi subsecvente”, a precizat Hossu.

În cererile de adeziune scrie exact pe dos

„Jurnalul” a studiat două formulare de adeziune, ca membru, atât pentru înscrierea în PLUS, cât și pentru înscrierea în USR. Iar lucrurile par să stea exact invers decât explicațiile de mai sus. Astfel, potrivit „Cererii de Adeziune în Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate”, se semnează o declarație pe propria răspundere că persoana care dorește să devină membru îndeplinește condițiile prevăzute în statutul PLUS. A punctul 10 se arată că „nu am deținut niciodată și nu dețin nicio calitate în cadrul Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Direcției Generale de Informații a Armatei, Direcției Generale de Informații Militare, Direcției Contrainformații și Securitate Militară, Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, Direcției de Operațiuni Speciale, Direcției Generale de Protecție și Anticorupție (fostă SIPA) sau al unui alt serviciu de informații”. Iar la punctul 11 din același document se prevede că „nu am colaborat niciodată în calitate de informator sau agent sub acoperire cu niciuna dintre instituțiile menționate la punctul 10”.

În schimb, în „Cererea de înscriere în Uniunea Salvați România”, persoana care dorește să devină membri trebuie să îndeplinească 12 condiții, printre care, la punctul 7 „nu a făcut sau nu face parte din cadrele unui serviciu secret din România sau din străinătate”, iar, la punctul 8, „Nu a colaborat cu securitatea”.

Scandalurile cu ofițeri și colaboratori din cele două partide

Sergiu Hossu mai susține că există „o portiţă” de încălcare a acestei decizii a Biroului Național, „şi anume faptul că membrii PLUS nu au intrat în USR-PLUS prin adeziune, ci prin fuziunea partidelor, astfel este discutabilă obligativitatea de a se supune regulamentului privind adeziunea în USR”.

Săptămâna trecută, organizația USR-PLUS Cluj-Napoca a făcut obiectul unui scandal, după ce vicepreședintele Lucian Mate a recunoscut că a fost angajat, timp de șapte ani, la SRI. El susține însă că s-a angajat acolo doar ca să-și demonstreze lui însuși că poate. După care a demisionat și și-a construit o carieră în IT.

Atât USR, cât și PLUS au avut câteva „incidente” cu privire la apartenența unor membri, chiar fondatori, la serviciile secrete, inclusiv la Securitatea lui Nicolae Ceaușescu. Spre exemplu, în 2019, Roxana Wring, consilier general și fostă șefă a USR București, a demisionat din partid, la solicitarea liderului Dan Barna, după ce CNSAS a decis că a colaborat cu Securitatea ca Poliție Politică.

Iar Dacian Cioloș a preluat partidul PLUS, formațiune înființată la Tribunal de avocatul Adrian Iordache. Presa a dezvăluit, la acel moment, că Adrian Iordache este fiul lui Alexandru Iordache, fost maior de securitate. Istoricul Marius Oprea (FOTO) a făcut acuzații extrem de dure, afirmând, la vremea respectivă, că “«Eminența cenușie» din spatele partidului condus de Dacian Cioloș este de fapt o mai veche cunoștință: anchetatorul meu de la Securitate, fostul maior de la Direcția de cercetări penale, Alexandru Iordache”. În urma acestui scandal, fondatorul PLUS, Adrian Iordache, a demisionat din partid.