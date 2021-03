Octavian Jurma: „În România, nu există județe care să nu fie în scenariul roșu”

Graphs .ro





România a ajuns, ieri, la 1.098 de pacienți internați la Terapie Intensivă (ATI), cel mai mare număr de oameni cu COVID-19 aflați în stare foarte gravă, din ultimele două luni. Medicii avertizează că tot mai multe persoane ajung la spital târziu, când au deja forme avansate de boală, existând riscul ca aceștia nu mai poată beneficia de oxigen. Toate județele ar fi în scenariul roșu, dacă autoritățile din România ar ține cont și de rata de pozitivare a testelor, conform normelor Uniunii Europene, susține cercetătorul Octavian Jurma, potrivit căruia, la începutul lunii aprilie, în țara noastră vor fi 8.000 de cazuri noi pe zi.

„Probabil că mai sunt încă oameni la conducere care își imaginează că tulpina britanică e sub control”, spune medicul și cercetătorul Octavian Jurma, care subliniază faptul că, pentru gestionarea pandemiei, autoritățile din România iau în calcul repere relative, care maximizează beneficiul politic, în loc să țină cont de numărul de teste și de rata de pozitivare a acestora, conform normelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC).

„Recomandarea mea este și a rămas mereu aliniată la normele de prudență europene (...) unde carantina se impune mult înainte de 3 la mie. După normele ECDC, o regiune care a depășit 1,5 la mie este considerată în scenariul roșu în Europa, dacă rata de pozitivare este de 4% și de la 0,5 la mie, dacă rata de pozitivare este mai mare de 4%! Pe scurt: în România nu există azi județe care să nu fie în scenariul roșu”, avertizează Jurma, pe pagina sa de Facebook.

Aproape 22% - rata de pozitivare a testelor

Potrivit datelor oficiale, publicate de Grupul de Comunicare Strategică, rata de infectare este în ușoară scădere în București, ieri fiind de 3,04 cazuri la mia de locuitori, față de 3,19 cazuri, câte au fost înregistrare cu o zi înainte.

​

Iar pe 8 martie 2021, au fost înregistrate doar 2.280 de noi de infecții cu virusul SARS-CoV-2, la nivel național, în scădere cu 30,66%, față de ziua precedentă, însă numărul de teste efectuate a fost de 10.440, cu 42,56% mai puține față de ziua anterioară.

În ciuda cifrelor aparent optimiste, procentul testelor care au ieșit pozitive din totalul efectuat (adică, exact rata de pozitivare luat în calcul de ECDC) a fost într-o creștere continuă în ultimele zile, după cum reiese, de altfel, și din graficul (foto) realizat și publicat, ieri, de statisticienii de la Graphs.ro.

Practic, rata de pozitivare a testelor a ajuns, ieri, la 21,84%, în timp ce cu o zi înainte era de 18,09%, iar pe 6 martie 11,94%. „Au fost efectuate un total de 7.207 teste. Dintre acestea, un număr de 5.414 au fost efectuate în baza protocolului medical și a definiției de caz și 1.793 de teste au fost efectuate la cerere. De asemenea, au fost efectuate și 3.233 de teste rapide antigenice. Din numărul total al testelor raportate astăzi (n.r. - ieri) (RT-PCR + rapide antigenice), 21,84% au fost pozitive”, se arată în analiza realizată de specialiștii de la graphs.ro.

Pericol: posibilă criză de oxigen

Medicul Virgil Musta, şeful Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, atrage atenţia că circulă tulpina britanică a noului coronavirus, care este mult mai contagioasă, și că foarte multe persoane ajung la spital când au deja forme severe de boală. Zilnic, doar la acest spital, se prezintă pentru evaluare aproape 100 de persoane.

„Din păcate, un procent mare dintre aceste persoane se prezintă foarte târziu pentru aceste evaluări, când deja au forme avansate de boală, multe sunt deja forme severe, cu afectare pulmonară peste 50%. Acestea necesită obligatoriu terapie cu oxigen cu debit mare. (...) Există riscul ca, în foarte scurt timp, spitalele ce pot asigura oxigen cu debit mare să nu mai facă față avalanșei continue de pacienți în forme severe”, arată Musta, precizând că locurile sunt limitate.

CASETĂ

Recomandările dr. Virgil Musta

Pentru a evita situația în care persoanele în stare gravă să nu mai poată beneficia de tratamentul necesar, trebuie oprit numărul zilnic foarte mare de noi forme severe și foarte severe, mai spune medicul, care face și câteva recomandări.

Persoanele cu simptome trebuie să se testeze pentru a depista din timp boala, să țină permanent legătura cu medicul de familie și să meargă cât mai repede la spital pentru o evaluare: „Acest lucru, făcut la timp, vă poate salva viața! Evaluarea nu presupune internare în spital, se sună la 112, veți merge la spital și vi se va face o evaluare ce constă în analize de sânge specifice și alte investigații din care se va vedea nivelul de afectare a plămânilor, afectarea altor organe etc. După această evaluare, dacă starea nu e foarte gravă, veți merge înapoi acasă în aceeași zi, după cca 1-2 ore, dar veți ști «cum stați». Ideal este ca această evaluare să fie făcută în jurul zilei a 5-a de boală (de la debutul simptomelor)”, explică Musta, pe pagina City Doctors – comunitate pentru sănătate.

CITAT

„Cea mai conservatoare estimare curentă este că numărul de cazuri zilnice se va dubla în 30 de zile. Vom avea deci 8.000 de cazuri pe zi, la începutul lunii aprilie, dacă rata de creștere nu se va accelera în continuare”,

estimează Octavian Jurma, cercetător

1.098 pacienți cu forme grave ale bolii sunt internați la ATI, nivel-record din 14 ianuarie până ieri.

Medicul infecționist Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș din Capitală estimează că presiunea asupra sistemului medical din România va începe să scadă abia după ce 25% din populație va fi vaccinată, iar la acest procent se va ajunge „în vară sau în a doua parte a verii”.

foto: Facebook Dragoș Vana