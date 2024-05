Cipru, insula cu cele mai curate ape din Europa, o destinație tot mai apreciată de români

Încărcată de istorie și de o cultură fascinantă, insula, care se bucură de peste 340 de zile de soare pe an, intră încet, dar sigur în topul destinațiilor populare în rândul turiștilor români. Aceștia descoperă un loc de vacanță de neuitat, la prețuri relativ accesibile.

Multe destinații sunt renumite pentru anumite activități sau locații care atrag oameni de pretutindeni - fie că este vorba de viața de noapte, fie de o plajă faimoasă, de cultura locală sau de vizitarea unor obiective turistice celebre. Există însă și destinații de vacanță care îmbină toate acestea. Una dintre ele este Cipru.

Locația mediteraneeană are câte ceva de oferit pentru toată lumea, indiferent de interes, vârstă sau buget și este o insulă deschisă tot timpul anului, unde fiecare anotimp aduce ceva nou și captivant pentru vizitatori, de la înot în apele calde și albastre ale Mării Mediterane la drumeții prin pădurile de pin, schi pe vârfurile înzăpezite ale munților, ciclism în mediul rural și plimbări prin templele antice grecești și bisericile bizantine.

De altfel, Cipru se bucură de un sezon lung de vară, care începe de la mijlocul lunii aprilie și durează până la mijlocul lui noiembrie.

La confluență de continente și civilizații

A treia insulă ca mărime din Marea Mediterană, Cipru se află în colțul nord-estic al Mediteranei, la 300 kilometri nord de Egipt, aproximativ 100 de kilometri vest de Siria și 75 de kilometri sud de Turcia, în timp ce Grecia continentală se află la 800 de kilometri nord-vest.

Verile calde și uscate și iernile blânde și umede ale insulei arată că soarele este prezent pe tot parcursul anului. Din aprilie până în septembrie, turiștii se pot baza pe o medie de 11 ore de soare pe zi.

Plasată la intersecția a trei continente și bogată în cupru, insula Cipru a fost întotdeauna un teritoriu râvnit de numeroasele civilizații, care au ocupat-o de-a lungul istoriei. De la primii coloniști greci, care au dat insulei identitatea elenă, în al doilea mileniu î.Hr., insula a fost apoi controlată, pe rând, de către asirieni, persani, greci, egipteni, romani, bizantini, franci, venețieni, otomani și britanici, înainte de a obține independența, în 1960.

De altfel, insula este un mare muzeu în aer liber, plin de dovezi ale trecutului său zbuciumat, și un mozaic de civilizații și culturi diferite.

Spre exemplu, în Nicosia, capitala țării, poate fi vizitat cartierul vechi, înconjurat de o fortăreață venețiană, cu gresie, cu șanțuri de apărare și bastioane în formă de inimă, acolo unde moscheile și palmierii adaugă o atmosferă orientală orașului vechi.

De asemenea, alte locuri unice de vizitat sunt Catedrala Sfântul Ioan, cu frescele sale și muzeul ce conține icoane bizantine, precum și Muzeul Ciprului, unde poate fi admirată cea mai mare colecție de artefacte arheologice de pe insulă, inclusiv o statuetă romană din secolul I d.Hr. a Afroditei din Soli.

Istoria lungă și sinuoasă a Ciprului oferă vizitatorilor o călătorie pavată cu comori arheologice antice. Orașele-regat antice Kourion și Amathus, precum și mozaicurile din Paphos sunt considerate printre cele mai frumoase pardoseli de acest gen din estul Mediteranei. De altfel, întregul oraș Paphos este desemnat sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, datorită vestigiilor sale arheologice antice.

Alte situri istorice de neratat includ așezările neolitice Choirokoitia și Kalavasos-Tenta, Mormintele Regilor și faimosul Sanctuar al Afroditei, zeița greacă a iubirii și fertilității, despre care legenda susține că s-a născut pe această insulă.

De asemenea, Cipru mai este cunoscut drept „Insula Sfinților”, datorită celor peste 40 de sfinți care provin sau care s-au perindat pe aici. Cipru este considerat insula lui Barnaba, Paul, Lazăr, precum și a primilor creștini.

Soare și plaje de vis

Deși este un important punct cultural peste milenii, frumusețea naturală a continentului, precum și a țărmului mării îi ține pe mulți turiști departe de muzee, aceștia preferând să descopere numeroasele priveliști fascinante ale insulei.

Datorită numărului imens de plaje superbe, alegerea acestora se poate dovedi extrem de dificilă. Rareori, termenul „plajă” înseamnă atât de multe lucruri diferite ca în Cipru.

Există plajele populare din est, foarte bine administrate și amenajate, dar și plaje mai mici, izolate, „virgine”, din vest, care așteaptă să-i întâmpine individual, doar pe turiști și pe cei care îi însoțesc. Toate au însă un lucru în comun: apa limpede, de un albastru intens.

„Cele mai curate ape de scăldat din Europa”

Experiența de plajă variază de la o coastă la alta, cu caracteristici unice pentru fiecare regiune, inclusiv culoarea nisipului și a apelor.

Insula primește în mod constant premii, aprecieri și poziții de top în clasamentele pentru calitatea și siguranța apei, pentru inițiativele sale ecologice și pentru curățenia generală a plajelor ei.

Cipru se mândrește cu 77 de plaje „Steag Albastru” - calificativ ecologic acordat plajelor din întreaga lume care îndeplinesc cele mai înalte standarde internaționale -, iar insula este, de asemenea, încoronată cu distincția „Cele mai curate ape de scăldat din Europa”, cu un scor constant de 100%, an de an.

Orhidee rare, păsări flamingo și pisici

De asemenea, turiștii sunt întâmpinați de o floră abundentă și de o faună diversă. Pe tot parcursul anului, în Cipru se simte mirosul florilor, fie că este vorba de parfumul îmbătător al mimozei, al iasomiei sau aroma dulce-acrișoară a citricelor. Pe insulă mai pot fi admirate 20 de specii rare de orhidee.

În plus, se crede că unii dintre măslinii din Cipru au o vechime de peste o mie de ani, ceea ce reflectă istoria îndelungată a cultivării acestor arbori pe insulă.

În același timp, Cipru este un loc-cheie pentru migrația păsărilor între Europa, Asia și Africa, milioane dintre acestea trecând prin insulă în fiecare an.

Cipru reunește aproape 400 de varietăți de păsări, inclusiv flamingo, vulturi imperiali și vulturi grifon, precum și o diversitate fascinantă de animale, între care broaștele țestoase de mare, șerpii și șopârlele, dar și muflonul, considerat strămoșul tuturor raselor de oi.

Un loc aparte în insulă îl ocupă pisicile. Potrivit legendei, primele pisici au fost aduse în Cipru de Sfânta Elena pentru a controla populația de șerpi. Mănăstirea Sf. Nicolae, patronul pisicilor, este situată în apropierea lacului de sare din Limassol și, încă din perioada bizantină, a fost un adăpost pentru pisici.

Activități în aer liber

Cipru nu înseamnă doar mare. Munții spectaculoși acoperiți de pini din centrul insulei oferă amatorilor de drumeții și bicicliștilor un refugiu din calea căldurii, într-un peisaj de basm.

Mai mult, în lunile de iarnă, schiorii pot testa pârtiile de pe muntele Troodos, în timp ce restul oamenilor de pe insulă poartă mâneci scurte și se bucură de soare.

Cipru oferă și locuri excelente pentru scufundări, în timpul cărora scafandrii pot vedea pe fundul mării epave, artefacte precum și ceramică romană.

De asemenea, insula a devenit, de-a lungul timpului, una dintre cele mai populare destinații pentru jucătorii de golf.

Mai mult decât un simplu loc de lenevit la soare, Cipru își întâmpină vizitatorii cu o mulțime de evenimente pe tot parcursul anului - de la concerte de muzică și spectacole culturale cu vedete de renume, competiții sportive și prezentări de modă, festivaluri religioase fastuoase ale Bisericii Ortodoxe Grecești până la conferințe internaționale pe diferite teme.

Bucătărie cu renume și cel mai vechi vin încă în producție

Nu în ultimul rând, bucătăria cipriotă este renumită pentru delicioasele sale preparate mediteraneene. Insula este patria brânzei „halloumi” și a „meze”, o masă cu mai multe feluri de măsline, salată, fructe de mare, brânză, pui, cârnați și kebab-uri, care merită să fie împărțită și savurată „siga siga” („încet, încet”), de preferință la o tavernă în aer liber, la mese umbrite de viță-de-vie. Nu în ultimul rând, fructele de mare sunt renumite pentru savoarea lor.

Cipru este, de asemenea, una dintre cele mai vechi regiuni de cultivare a strugurilor și de producere a vinului din lume.

„Commandaria” este unul dintre cele mai vechi vinuri de pe planetă, documentat în Cipru încă din anul 800 î.Hr. Acesta a primit distincția de cel mai vechi vin din lume încă în producție, numele „Commandaria” datând din timpul cruciadelor din secolul al XII-lea.

Infrastructură dezvoltată, cazare pentru toate gusturile

Popular încă de la începutul anilor 1980 printre turiștii britanici și alți europeni, Cipru este bine conectat la principalele orașe ale continentului nostru, precum și la Asia și Orientul Mijlociu. Zborurile din Europa sunt rapide, frecvente și tot mai puțin costisitoare.

Pe calea aerului, Cipru se află la o oră și jumătate de Atena, patru ore de Frankfurt și cinci ore de Londra. De la București, se ajunge cu avionul în numai două ore.

Atunci când vine vorba de locuri de cazare, turiștii au de unde alege. În Cipru există toate tipurile de cazare imaginabile, de la hoteluri de două și trei stele la prețuri accesibile, până la o gamă tot mai largă de hoteluri de lux cu patru și cinci stele.

Între acestea din urmă, pe o listă recomandată de recenziile turiștilor străini figurează hoteluri precum „Adams Beach Hotel”, „Coral Beach Hotel and Resort”, „City of Dreams Mediterranean” sau „Golden Bay Beach Hotel”.

Pentru turiștii care caută liniște, departe de agitația stațiunilor de vacanță, un număr tot mai mare de localnici din zonele rurale din Cipru își pun la dispoziție casele și oferă oaspeților mese tradiționale.

Pensiunile agroturistice sunt disponibile astfel pentru închiriere pe toată insula, adesea în cele mai pitorești locații, și oferă călătorului o ocazie unică de a experimenta viața autentică a satului cipriot.

De altfel, în vederea promovării agroturismului, precum și a turismul natural și cultural, prin experiențe autentice și unice și prin revigorarea tradițiilor care se răspândesc în mediul rural, Ministerul Turismului din Cipru a conceput un traseu care traversează zonele centrale ale țării, prin sate frumoase și mai puțin cunoscute.

Traseul se numește „Heartland of Legends” și este format dintr-un circuit principal, care trece prin zone rurale, muntoase și îndepărtate, și din mai multe trasee tematice mai mici, care încep sau se termină de-a lungul circuitului principal.

Traseul include nu numai o varietate de atracții și locuri de frumusețe naturală, ci și unități de cazare, restaurante, întreprinderi mici, comunități și alte locuri care oferă experiențe diferite și alternative.

Magnet pentru turiștii din România

„Cipru devine o destinație de vară extrem de populară în rândul românilor. Anul trecut, peste 80.000 de români au vizitat Cipru, numărul acestora dublându-se față de 2022.”, a declarat pentru „Jurnalul” Ivan Gorobets, reprezentant al Ministerului cipriot al Turismului în statele din Balcani.

De altfel, România se află în top 10 țări pentru turismul din Cipru, iar oficialii de la Nicosia susțin că este o piaţă a cărei importanţă creşte pentru ei. Cipru a atras anul trecut aproape 4 milioane de turişti străini, un număr impresionant, ținând cont de faptul că populaţia ţării este de numai 1,3 milioane de locuitori.

„Românii sunt atrași aici de plajele cu cele mai curate ape din Marea Mediterană, 77 dintre acestea fiind premiate cu calificativul «Steagul Albastru».”, explică Ivan Gorobets.

„Sezonul estival începe de la jumătatea lunii aprilie și durează până la jumătatea lunii noiembrie. În timp ce se derulează în apropierea mării, vacanța în Cipru poate oferi o mulțime de experiențe diferite: cultură și 11.000 de ani de istorie, gastronomie tradițională și de înaltă clasă, vinuri, plimbări cu barca, sporturi nautice, drumeții în zone conservate și activități sportive.”, adaugă el.

„În calitate de operator european de turism, Join UP! România a remarcat recent o creștere a turismului în Cipru, din ce în ce mai multe persoane căutând această destinație. De la călătorii solo la familii, de la tineri la vârstnici și de la cazări de buget la cele de lux, Cipru are ceva de oferit pentru toată lumea. Ca urmare, Join UP!România se așteaptă să aducă în jur de 3.000 de turiști în Cipru, în acest an.”, a declarat, la rândul său, pentru „Jurnalul”, Marius Surdu, CEO al Join UP! România.

Agenția operează sub brandul internațional de turism Join UP!™, înființat în iunie 2010, unul dintre cele mai importante branduri de turism din Ucraina. Join UP! România este un operator de turism care se dezvoltă activ și care a fost fondat în 2022. În 2023, acesta deținea o cotă de piață de aproximativ 13%, cu o cifră de afaceri anuală de 13 milioane de euro.

