Djokovic recunoaște: „Nu m-am mai confruntat niciodată cu un jucător ca Alcaraz!”

Novak Djokovic a experimentat tot ceea ce este posibil pe un teren de tenis în cei 23 de ani de carieră plină de trofee, dar a declarat că nu a întâlnit niciodată un jucător ca Carlos Alcaraz.

Duminică, Alcaraz l-a detronat pe sârbul de 36 de ani pe terenul central, câștigând o finală fascinantă la Wimbledon cu un stil de joc pe care Djokovic l-a descris mai târziu ca fiind ca și cum ar fi înfruntat un amestec al celor trei mari - el însuși, Rafa Nadal și Roger Federer.

Supunerea s-a dovedit a fi peste puterile sale, deoarece încercarea sa de a obține al optulea titlu la Wimbledon și al cincilea consecutiv a fost zădărnicită, la fel ca și încercarea sa de a egala recordul de 24 de titluri de Grand Slam al lui Margaret Court.

Câștigând primul său turneu de la Wimbledon, alături de triumful din 2022 de la US Open împotriva lui Casper Ruud, Alcaraz a șters orice îndoială cu privire la statutul său de număr unu mondial și și-a răzbunat înfrângerea suferită din cauza crampelor în fața lui Djokovic în semifinala de la Roland Garros.

Djokovic, care suferise doar două înfrângeri la Wimbledon de când pierduse în fața lui Andy Murray în finala din 2013, a declarat că a fost surprins de rapiditatea cu care Alcaraz, în vârstă de 20 de ani, și-a însușit joacul pe toate suprafețele acestui sport.

"Nu mă așteptam să joace atât de bine anul acesta pe iarbă, dar a dovedit că este cel mai bun jucător din lume", a declarat Djokovic după înfrângerea cu 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4.

"Nu am jucat niciodată cu un jucător ca el, ca să fiu sincer. Cred că oamenii au vorbit în ultimele 12 luni sau cam așa ceva despre jocul său format din anumite elemente de la Roger, Rafa și de la mine. Aș fi de acord cu asta.

"Practic, el are ce e mai bun din toate cele trei lumi. Are această mentalitate de taur spaniol, spiritul de luptă și o apărare incredibilă pe care am văzut-o la Rafa. Cred că are niște rever-uri frumoase și alunecoase, unele asemănări cu reverul meu. Este un jucător complet".

Djokovic, care a părut uneori iritat de publicul pro-Alcaraz, a fost mărinimos după înfrângere. Dar a recunoscut că a avut unele regrete după ce nu a avut abilitatea obișnuită de a profita de șansele care i-au ieșit în cale în momentele cruciale.

După ce l-a depășit pe Alcaraz într-un prim set, Djokovic a luptat timp de 85 de minute în al doilea set și a avut un punct pentru un avantaj de două seturi în tiebreak, pe care nu l-a valorificat.

După ce a revenit în meci și a câștigat setul al patrulea, Djokovic părea că are șanse să facă break-ul, pentru un avantaj de 2-0 în setul decisiv, dar a ratat un voleu de forehand.

Câteva minute mai târziu, el și-a pierdut propriul serviciu și și-a dezintegrat racheta, lovind cu ea în stâlpul fileului, frustrat.

"În tiebreak-ul din al doilea, reverul m-a cam dezamăgit", a spus el. "La minge de set, am ratat reverul. Un pic de ricoșeu prost, dar nu ar fi trebuit să ratez acea lovitură.

"Apoi 6-6, un alt rever de la mijlocul terenului în fileu. Asta a fost. Meciul s-a mutat de partea lui și nu am mai fost eu însumi o bună bucată de timp.

"Am reușit să mă regrupez și să recuperez ritmul la jumătatea celui de-al patrulea. Am simțit că impulsul s-a mutat de partea mea. Acea minge de break (în al cincilea), cred că am jucat un punct foarte bun, dar vântul era foarte puternic și a dus-o într-un loc incomod, unde nu am putut să lovesc smash-ul."

Djokovic a primit un avertisment pentru spargerea a rachetei, după ce avusese unul pentru depășirea timpului la serviciu, la jumătatea tiebreak-ului din setul al doilea. A avut noroc că bucățile desprinse din racheta sa nu au intrat în contact cu un oficial sau cu un fan.

"Nu sunt prea multe de vorbit despre asta. A fost frustrare", a declarat Djokovic, care a lăsat o adâncitură considerabilă în stâlpul fileului.

(sursa: Mediafax)