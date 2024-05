EURO, vacanță scurtă, cupe europene

Jucătorii au intrat în vacanță. Pentru unii dintre ei vacanța va fi mai lungă, pentru cei care vor juca în cupele europene va fi mai scurtă, iar pentru jucătorii care vor fi convocați la lotul pentru EURO, practic nu va fi vacanță.

Prezența naționalei la Campionatul European din Germania a înghesuit foarte tare programul pentru mulți jucători care sunt și la lotul național, și care apoi au meciuri în preliminariile cupelor europene. Declarativ, Gigi Becali este bucuros că fotbaliștii de bază de la FCSB Olaru, Coman și Șut merg la EURO, însă doar ca să mai crească cota jucătorilor. În realitate, acesta nu este încântat deloc de lipsa acestora de la pregătirea pentru preliminariile Champions League, unde patronul visează chiar la prezența în marea grupă a UCL și dorește mai mult ca orice milioanele de euro de la „masa bogaților”. Iar un parcurs mai lung al naționalei la EURO l-ar incomoda și mai mult. Și CFR-ul lui Dan Petrescu este nemulțumit că îi vor lipsi cei 2-3 jucători chemați la națională. Din nefericire pentru cluburi, ele nu mai pot refuza să trimită jucători la națională, așa cum a fost cazul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, când, cu excepția Farului, toate celelalte cluburi au boicotat competiția.

Corvinul se pregătește în liniște pentru Europa League

Revelația anului în România prin câștigarea Cupei, Corvinul Hunedoara nu are griji vizavi de program. Nu are jucători la națională, sezonul Ligii 2 l-a încheiat și singura grijă este să nu se facă de râs în preliminariile Europa League. Acolo va da peste câștigătoare de cupe naționale din Polonia, Cipru, Ungaria, Suedia, Bulgaria, Slovenia, Moldova, Azerbaidjan, Kosovo sau Slovacia, pentru că aceste țări intră în competiție încă din primul tur preliminar. Este posibil ca hunedorenii să aibă noroc, iar UEFA să trimită Corvinul chiar în urna favoritelor în această fază, beneficiind de coeficientul de țară, mai mare decât al Moldovei, Kosovo, Sloveniei, Slovaciei și al Azerbaidjanului. Astfel, Corvinul ar putea nimeri la tragerea la sorți cu reprezentanta Moldovei, un adversar abordabil pentru hunedoreni.

Până la tragerea la sorți, Corvinul vrea să-și întărească lotul cu jucători cu experiență la nivel european din Liga 1, cel puțin pe perioada acestor meciuri internaționale. „Vor veni jucători cu experienţă europeană din Liga 1. Noi oricum voiam să aducem mai mulți jucători, pentru că aveam un lot subţirel chiar şi pentru Liga 2. Aveam oricum nevoie de întăriri, de 4-5 jucători, pentru că dorim și promovarea în Liga 1 sezonul viitor. Mai ales că pleacă vreo 4 jucători. Suntem puşi într-o situaţie în care trebuie să creăm ceva, să aducem jucători de top măcar pentru perioada asta, cât jucăm în cupele europene, cel puțin sub împrumut, care să agreeze ce dorim. Însă nu facem o echipă de la zero”, au declarat șefii de la Corvinul.

Sezonul viitor al Ligii 2, mult mai greu

Corvinul a dat lovitura în acest sezon. S-a calificat fără probleme în play-off-ul de promovare și ar fi urcat direct în Liga 1, dacă ar fi avut drept de promovare. În plus, a câștigat absolut meritat Cupa României, după ce a depășit net echipe din primul eșalon, Sepsi, CFR Cluj, FC Voluntari și Oțelul, în finală. Pentru sezonul viitor va fi însă mai greu. Au promovat din „B” în „A” Slobozia și Buzău, însă sunt două noi rivale venite din Liga 1 care vor dori să revină imediat în primul eșalon, FCU Craiova 1948 și FC Voluntari, care, dacă nu vor pierde mulți jucători din actualele loturi, sunt favorite. De asemenea, se pare că și CSA Steaua, redenumită Steaua București, face pași pentru schimbarea formei de organizare și este posibil să aibă și ea drept de promovare. Tot la capitolul favorite ar putea avea pretenții și FC Argeș, care a dezamăgit în acest an, însă reorganizarea clubului sub comanda noului președinte, Dani Coman, i-ar putea transforma pe piteșteni într-o echipă cu pretenții. Vor mai fi și cele două echipe care vor pierde barajul pentru Liga 1. Fie că vor fi Csikszereda, SC Mioveni, Dinamo sau FC Botoșani, oricare dintre ele va trage la promovare. Pretendente ar mai fi Chindia, Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț, echipe care se vor întări pentru revenirea în prima ligă. Și mai apare un adversar: CS Dinamo București. Fără drept de promovare, echipa Ministerului de Interne are de demonstrat multe în Liga 2.

Vine în Liga 2 și CS FC Dinamo-Badea?

Sunt informații, unele confirmate sub anonimat, altele pe surse, că este posibil să „răsară” în Liga 2 și a treia surioară „Dinamo”, deținută de Nicolae Badea, care a evoluat în acest sezon în Liga 4, și care ar urma, conform surselor, să absoarbă un club din Liga 2, cel mai probabil ar fi vorba de Metaloglobus. După aceste informații, Nicolae Badea a cooptat în echipă doi foști colegi de acționariat de pe vremea unicului Dinamo, Cristi Borcea și Vova Cohn. Este așteptat să se alăture și Gigi Nețoiu, iar zvonurile spun că și Ion Țiriac ar urma să facă parte parte din proiect.

De unde a apărut acest proiect așa, dintr-odată? O sursă apropiată clubului condus de Nicolae Badea ne-a spus că ideea aceasta a prins contur odată cu certitudinea construirii noului stadion Dinamo și că locația acestuia va fi pe locul vechiului stadion și ulterior fuzionarea acestui CS FC Dinamo-Badea cu CS Dinamo, echipa ministerului, fără vreo legătură cu echipa care joacă acum în Liga 1. Un demers făcut de Nicolae Badea către FRF și LPF a fost schimbarea numelui „FC Dinamo”, folosit de echipa din Liga 1, în „SC Dinamo”, schimbare care s-a făcut acum doi ani. De asemenea, Nicolae Badea a somat SC Dinamo să nu mai folosească sigla cu cei doi câini roșii. „Este a treia oară când domnul Badea solicită asta, dar i-a mai lăsat, însă acum... gata, din vara aceasta cei din Liga 1 trebuie să schimbe stema. E a domnului Badea și nu vrea s-o mai împrumute”, ne-a mai declarat sursa. Aceeași sursă ne-a mai spus că Nicolae Badea nu crede deloc în proiectul SC Dinamo-DDB-Zăvăleanu. „Când vor reuși să iasă din insolvență, acolo va fi capăt de drum. Atunci vor apărea cei care au de luat sume mari de la ei. Acum n-au de unde să ia. Însă când vor fi bani, vor veni și ei să-și recupereze datoriile vechi. Ce vor face? DDB nu va putea să mai susțină acel proiect. Vor cere o altă insolvență? De aceea, nici clubul sportiv, nici domnul Badea nu vor să se implice, ba chiar vor să se delimiteze de tot ce are legătură cu echipa din Liga 1”, ne-a mai dezvăluit sursa.

