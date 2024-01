Sven-Goran Eriksson a anunțat că mai are de trăit doar un an, din cauza cancerului

Sven-Goran Eriksson a dezvăluit că are cancer în stadiu terminal.

„Toată lumea înțelege că am o boală care nu este bună. Toată lumea a ghicit că este cancer și așa este. Dar trebuie să lupt cât de mult pot", a spus Eriksson pentru P1, un post de radio suedez.

În vârstă de 75 de ani, el a declarat că mai are „în cel mai bun caz un an de trăit”.

„În cel mai bun caz un an, în cel mai rău caz mai puțin. Sau în cel mai bun caz presupun mai mult de un an. Nu cred că medicii pe care îi am pot fi complet siguri. Este mai bine să nu te gândești la asta. Trebuie să-ți păcălești creierul. Aș putea să mă gândesc la asta tot timpul și să stau acasă și să fiu nefericit și să cred că nu am noroc și așa mai departe. Este ușor să ajungi în acea poziție. Dar nu, vezi părțile pozitive ale lucrurilor și nu te îngropa în eșecuri, pentru că acesta este cel mai mare eșec dintre toate, desigur", a adăugat Sven-Goran Eriksson.

Celebrul antrenor a pregătit Anglia între 2001 și 2006 în echipa în care se aflau David Beckham, Steven Gerrard și Frank Lampard. De asemenea, a mai pregătit Mexic, Coasta de Fildeș și Filipine, dar și echipe de club precum Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Leicester și Manchester City.

(sursa: Mediafax)