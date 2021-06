Euro 2020. Invazie „Les Bleus” în București. Didier Deschamps, antrenorul Franței: „De azi începe o altă competiție”

Pentru meciul de diseară de pe Arena Națională dintre Franța și Elveția, organizatorii au pus la dispoziție 27.000 de bilete, jumătate din capacitatea stadionului. Este de așteptat ca aproximativ 13.000 locuri să fie ocupate de suporterii Franței, care au anunțat că vor veni în număr mare în capitala României în cursul zilei de azi. Sunt așteptați și circa 4.000 de suporteri elvețieni.

Pregătiri mari în acest weekend în Centrul Vechi al Bucureștiului, locul unde sunt așteptați miile de suporteri francezi: „urmează două zile extrem de grele pentru noi. Am mărit stocul de bere și de toate celelalte. Avem experiența celor trei valuri de suporteri de zilele trecute, macedoneni, austrieci și ucraineni, dar ei au venit pe rând. Acum vor veni mai mulți și toți deodată. Suntem mai pregătiți, am angajat și câteva ajutoare în plus pentru aceste două-trei zile. Orele dinaintea meciului vor fi cele mai aglomerate, epuizante. Dar așteptăm de un an momentul ăsta. Sper doar să nu ne facă vremea vreo surpriză neplăcută”, spune un administrator de terasă.

Duminică dimineață era liniște în centru, doar câteva persoane la cafea și câteva cărucioare care făceau aprovizionarea. În rest, pustiu. Dar era doar liniștea dinaintea furtunii ce urma să vină. „Cred că de pe seară (duminică seara) încep să sosească suporterii francezi și elvețieni. Meciul este important, vor veni mulți susținători. Am văzut câți au mers la Budapesta. Am înțeles că se mărește și numărul de spectatori care vor avea voie în tribună. Dar cum am pățit și la celelalte meciuri, nu toți au fost pe stadion. Au fost destui care au rămas aici și au văzut meciul la televizoare. Probabil așa se va întâmpla și acum”.

Românii țin cu Franța

Iubitorii fotbalului din țara noastră o văd mare favorită pe Franța în meciul cu Elveția. Mai mult, naționala lui Mbappe, Benzema și Pogba este văzută favorită și la câștigarea trofeului la această ediție. De altfel, sunt așteptări ca la ultimul meci organizat pe Arena Națională să fie prezenți în tribune și 9.000 de români care au achiziționat bilete după anunțul organizatorilor că se acceptă public la jumătatea capacității stadionului, aproximativ 27.000 de spectatori.

Câștigătoarea meciului de diseară va juca în sferturi, pe 2 iulie, la Sankt Petersburg cu învingătoarea celuilalt meci de azi, ora 19.00, Croația - Spania.

Rămân în cantonament la București

În cazul unei victorii diseară, naționala Franței va rămâne cantonată la București până cu o zi înaintea meciului în Rusia. Cantonamentul de la Sankt Petersburg a fost anulat în urma anunțului autorităților de la Helsinki cum că aproximativ 80 de suporteri finlandezi reveniți din Rusia au fost depistați pozitiv cu COVID.