Gigi Becali, după eliminarea FCSB: „Cea mai rușinoasă înfrângere din istoria fotbalului românesc”

FCSB a fost eliminată din Conference League, după ce a fost învinsă de Shakhtar Karagandy, la capătul a două manșe încheiate cu lovituri de departajare. Finanțatorul echipei bucureștene, Gigi Becali, a declarat la ProX că este cea mai rușinoasă înfrângere din istoria fotbalului românesc.

Gigi Becali s-a arătat resemnat în discursul său de după meci, dar și nedumerit și neputincios în fața acestui eșec neașteptat.

„Este o echipă ce nu avea cum să ne dea gol. Defapt, nici nu ne-a dat gol. Ne-am dat noi gol. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Nu avem putere, bărbăție la echipă. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat, parcă e vrăjitorie.”, a spus Becali la televiziunea care a transmis partida.

”Nu am ce să fac. Eu am greșit, am luat niște jucători...”, a mai spus finanțatorul FCSB, luând asupra sa responsabilitatea eșecului.

„Mă descurajează acest rezultat pentru că nu mai avem coeficient și nu mai avem capi de serie în edițiile viitoare ale cupelor europene. Trebuie să iau niște măsuri. Nu știu ce să zic. Nu mai aduc jucători. Mă gândesc să dau afară doi trei. Nu mai am încredere că putem câștiga campionatul. ”, a concluzionat dezamăgit Gigi Becali.

(sursa: Mediafax)