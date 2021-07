Unde va juca Kylian Mbappe în noul sezon?

Atacantul francez Kylian Mbappe a intrat în ultimul an de contract cu PSG și despre viitorul său se vorbește tot mai intens.

Conducerea lui PSG i-a oferit deja prelungirea contractului, însă Mbappe nu a oferit un răspuns clar. Tocmai acest lucru face ca zvonurile despre viitorul lui Mbappe să se intensifice.

Tânărul fotbalist este dorit insistent de echipe precum Real Madrid, Manchester City și Juventus Torino. Totuși, PSG rămâne însă fermă pe poziții și l-a declarat netransferabil pe Mbappe, chiar și cu riscul de a-l pierde gratis peste un an.

Între timp, conducerea lui PSG speră să-l convingă pe Mbappe să accepte prelungirea contractului.

Iar toate semnele indică faptul că Mbappe va rămâne la PSG cel puțin un sezon măcar. De altfel, inclusiv dacă ne uităm pe cote pariuri vedem că PSG este echipa favorită să-l aibă în lot pe Mbappe la data de 1 septembrie 2021.

Cota ca Mbappe să rămână la PSG este 1.10, în timp ce cea pentru un transfer este mult mai mare. 6.00 este cota ca Mbappe să joace din toamnă pentru Real Madrid, 8.00 să ajungă la Liverpool, 10.00 la Manchester City, 15.00 la Manchester United, 26.00 la Bayern Munchen și 26.00 la FC Barcelona.

L'Equipe anunță că Mbappe vrea să plece liber de contract

În timp ce este aproape sigur că Mbappe va continua și în noul sezon la PSG, lucrurile stau diferit când vine vorba despre următorul. Cotidianul francez L'Equipe a anunțat că Mbappe a luat decizia să o părăsească pe PSG în vara anului 2022, când îi expiră contractul.

Astfel, conform sursei citate, PSG îl va pierde gratis pe Mbappe. Acesta i-ar fi informat deja pe cei din conducerea clubului că nu își dorește să prelungească înțelegerea.

El vrea o nouă provocare profesională, iar destinația cea mai vehiculată este Real Madrid, club care l-a pus în fruntea listei de achiziții și care l-a dorit insistent în ultimii ani.

În schimb, pentru PSG ar fi nu doar o pierdere sportivă uriașă, ci și una financiară. Francezii au plătit 145 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Mbappe de la AS Monaco în vara anului 2018.

Mbappe a răsplătit din plin investiția, marcând 132 de goluri în 171 de partide, un procentaj excelent pentru un fotbalist atât de tânăr. Iar ultimul sezon în tricoul lui PSG a fost cel mai bun al carierei, cu 42 de reușite în 47 de partide.

Mbappe, dorit de Real Madrid încă din 2013

Kylian Mbappe este unul dintre cele mai mari talente din ultimele decenii, iar calitățile sale au fost remarcate rapid de scouteri. Așa se face că Real Madrid l-a pus pe lista de transferuri încă din 2013, pe când avea doar 15 ani.

La acel moment, Mbappe s-a întâlnit inclusiv cu Zinedine Zidane, care a încercat să-l convingă să semneze cu Real Madrid. Totuși, Mbappe a ales să meargă la AS Monaco.

"Am decis să nu merg la Real Madrid. Am vrut să rămân mai mult în țara mea, nu eram pregătit să plec de tot. Am ales AS Monaco și cred că am făcut cea mai bună alegere", a povestit Mbappe într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

În primă fază, Mbappe a jucat pentru echipa a doua a lui AS Monaco, unde s-a remarcat. Așa se face că în decembrie 2015 a debutat pentru echipa mare a lui AS Monaco, într-o partidă cu Caen. El a devenit cel mai tânăr jucător debutant din istoria lui AS Monaco, la 16 ani și 347 de zile, doborând recordul deținut de Thierry Henry.

Apoi, în februarie 2016, Mbappe a marcat primul său gol pentru Monaco. Și astfel a doborât un nou record deținut de Thierry Henry și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui AS Monaco.

Sezonul 2016/17 a adus explozia lui Mbappe. Puștiul a început să devină starul lui Monaco și a încheiat sezonul cu 26 de goluri marcate în 44 de partide.

Transferul lui PSG a venit oarecum firesc. Monaco era într-un moment în care nu îl mai putea ține, iar marile echipe au făcut oferte pentru el. A ales însă să continue în Franța, iar transferul la PSG i s-a potrivit ca o mănușă. A fost cumpărat cu 145 de milioane de euro și a devenit cel mai scump tânăr din istorie. Iar după unele surse suma de transfer ar fi ajuns, cu tot cu bonusuri, la 180 de milioane de euro.

Mbappe a devenit un adevărat star al fotbalului mondial, iar salariul său este de aproape 20 de milioane de euro pe an. Cu tot cu banii din sponsorizări, jucătorul în vârstă de 22 de ani se apropie de câștiguri de aproape 40 de milioane de euro pe an.