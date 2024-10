România - Cipru, testarea reparației capitale așteptate de la Lucescu

Suporterii naționalei au tot cerut în ultimii 10 ani, dezamăgiți de jocul echipei reprezentativei, un moment „zero”, în care echipa să fie reformată integral și să se alinieze la fotbalul modern. FRF a încercat câteva experimente, însă schimbarea în bine nu a venit, iar jocul echipei a fost tot mai plictisitor. Nici Christoph Daum, nici Cosmin Contra, nici Mirel Rădoi n-au îmbunătățit jocul naționalei, iar celebrul clișeu „nu mai există echipe mici” s-a schimbat în „au mai rămas doar câteva echipe mai mici ca noi”. Nici prima parte a mandatului lui Edi Iordănescu nu a schimbat nimic, România retrogradând „glorios” în Liga C, încheind campania cu golaveraj negativ, o premieră a ultimilor 50 de ani, după ce ne-au umilit Bosnia și Muntenegru, cu care, în alte vremuri, făceam instrucție. Ne-am chinuit și cu Finlanda, echipă cu care, pe vremuri am făcut cel mai mare scor din istoria naționalei, 9-0. Totuși, Iordănescu jr a calificat România la EURO, unde aerul tare de la un Campionat European a mobilizat altfel jucătorii, însă ne-a făcut prea optimiști după victoria cu Ucraina și egalul cu Slovacia. După aceea aerul a devenit tot mai tare când am dat de echipe ca Belgia sau Olanda și am revenit cu picioarele pe pământ: încă nu putem să ne batem de la egal la egal cu greii Europei. Iar Edi Iordănescu a simțit că mai mult nu poate duce mai sus echipa. Pentru asta trebuia un antrenor cu mai multă experiență, fie Boloni, fie Lucescu.

Mult-așteptatul „moment zero”

Numirea lui Mircea Lucescu ar trebui să fie un adevărat „moment zero” pentru națională și a venit exact în cel mai potrivit moment. Cele șase etape ale acestei toamne din Liga Națiunilor, cu echipe ceva mai puțin valoroase ca noi, îi oferă timp și „meciuri-școală” selecționerului să omogenizeze echipa și să schimbe și paradigma naționalei: să nu mai stăm „cu fundu-n poartă”, ci să ținem de minge. Cu Lituania și Kosovo i-a reușit în parte lui Il Luce. Însă selecționerul era numit doar de șase zile la cârma echipei. Acum jocul ar trebui să fie altfel, mai ofensiv, să dominăm categoric adversari ca Cipru sau Lituania. A trecut o lună de la precedentele meciuri, timp în care Mircea Lucescu a studiat atent jucătorii pentru marele obiectiv, care începe în primăvară: calificarea la Mondialul din 2026, unde în preliminarii nu vom juca doar cu Cipru, Kosovo și Lituania. Acolo vom da piept și cu cel puțin o echipă grea, ca Germania, Anglia, Olanda, Spania sau Italia.

Echipe diferite?

Cu siguranță că Mircea Lucescu a observat că nu poate folosi același „11” în două meciuri, la trei zile distanță între ele. A văzut că Man, Stanciu și Răzvan Marin, care au zburdat în Kosovo, au fost obosiți cu Lituania și au avut un randament slab. Cel mai probabil cei trei vor fi titulari doar într-un meci, cel mai probabil cu Cipru, sâmbătă, și vor intra pe parcurs marți, în Lituania. Așa că Ianis Hagi va fi testat mâine la Larnaca pe final de meci pentru a vedea dacă e în stare să fie titular în Lituania. La fel va proceda și cu Olaru, Mitriță sau Alibec. Părerea suporterilor este că meciul din Cipru va fi cel mai dificil, iar Lucescu va folosi mâine cel mai bun „11”.

Îmbucurător pentru selecționer este faptul că majoritatea jucătorilor chemați la lot sunt în formă la echipele de club. Man este jucător de bază la Parma, Mihăilă joacă și el constant, Răzvan Marin este tot mai bun la Cagliari, Rațiu face furori la Rayo Vallecano, Drăgușin a mai prins echipa la Tottenham. Doar Drăguș nu s-a adaptat încă la noua echipă. De asemenea, există variantele Hagi, care a revenit la prima echipă la Rangers, Mitriță pare tot mai serios la Craiova, iar Olaru a calificat FCSB în faza Europa League. Deci Il Luce are aproape toți jucătorii din lot în formă și cu jocuri în picioare la echipele de club. O alegere grea va fi însă pentru postul de portar. Toți cei trei chemați la lot sunt în formă. Probabil alesul va fi Moldovan ca premiu că și-a găsit echipă unde este titular și a apărat foarte bine în Serie B, în Italia, la Sassuolo.

Lotul pentru Cipru și Lituania

Portari: Niță, Moldovan, Târnovanu;

Fundași: Rațiu, Manea, Burcă, Drăgușin, Ghiță, Pașcanu, Bancu, Chipciu.

Mijlocași: Sorescu, Dennis Man, Nicolae Stanciu, R. Marin, M. Marin, Olaru, Ianis Hagi, Fl. Coman, Mihăilă, Mitriță.

Atacanți: Pușcaș, Alibec, Drăguș.

Program:

12 octombrie: Cipru - România, ora 21:45

15 octombrie: Lituania - România, ora 21:45

15 noiembrie: România - Kosovo, ora 21:45

18 noiembrie: România - Cipru, ora 21:45

