Sabalenka a câştigat al treilea său titlu consecutiv la Wuhan

Sabalenka s-a impus după două ore şi 40 de minute, trecându-şi în palmares al treilea titlu consecutiv la Wuhan, după cele din 2018 şi 2019.



Pentru belarusă a fost a patra finală WTA 1.000 din acest sezon (a mai obţinut titlul la Cincinnati), în care are ca obiectiv să-l încheie pe primul loc.



Dublă campioană de Mare Şlem în acest an, la Australian Open şi US Open, Sabalenka s-a apropiat la mai puţin de 100 de puncte de liderul WTA, poloneza Iga Swiatek. Duelul pentru fotoliul de lider la final de sezon se va desfăşura la Turneul Campioanelor, programat în Arabia Saudită, între 2 şi 9 noiembrie.



Aceasta a fost a patra victorie a Arinei Sabalenka în tot atâtea meciuri cu Zheng, numărul şapte mondial, trei fiind înregistrate anul acesta, în finală la Australian Open, în sferturi la US Open şi la Wuhan. Duminică, Zheng a câştigat primul său set în confruntările cu Sabalenka.



AGERPRES