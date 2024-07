JO 2024. Calificare senzațională pentru Ovidiu Ionescu şi Bernadette Szocs în sferturile de finală ale probei de dublu mixt. Urmează Coreea de Sud. Presiunea e pe ei: „Dacă nu ia medalie, merge în armată!”

„Setul 3 a fost foarte important pentru noi, pentru că am fost conduşi. Ne-am uitat unul la altul, ne-am dat încredere şi am zis că e foarte important să câştigăm setul ăsta. Cred că setul trei (14-12) a făcut diferenţa, pentru că apoi ne-am prins de jocul lor şi a fost un pic mai uşor. A fost foarte important acest set şi suntem bucuroşi că am reuşit să îl câştigăm, pentru că altfel ar fi fost mult mai greu", a afirmat Bernadette Szocs.

COSR/Team România/Cristian Nistor



Ea s-a arătat încântată de atmosfera creată de spectatori, afirmând totodată că s-a obişnuit să joace împotriva sportivilor chinezi naturalizaţi de alte state, cum a fost şi cazul Australiei.



„Deja ne-am obişnuit să jucăm împotriva chinezilor, pentru că şi în Europa sunt foarte multe ţări cu chinezi, aşa că suntem obişnuiţi. Nu ne interesează cine e în faţa noastră, important este să vorbim înainte de meci, să reuşim să găsim tactici împotriva lor, să facem tot ceea ce depinde de noi ca să obţinem victoria. Ceea ce am văzut aici la Paris am văzut doar în Asia. Este foarte frumos, e un sentiment pe care nu pot să-l exprim în cuvinte. Este foarte important să fie mulţi oameni care ne susţin", a mai spus ea.



Ovidiu Ionescu a afirmat că se simte motivat de gălăgia făcută de spectatori în sala de la South Paris Arena.



„Atmosfera este de vis, poate că la Rio a fost gălăgie mai mare, dar şi aici este un spectacol la cel mai înalt nivel. Cu siguranţă că atunci când vom juca împotriva asiaticilor, spectatorii vor ţine cu noi. Dar este de preferat să nu joci împotriva Franţei, aici cred că este de evitat. Pe de altă parte, această energie te ajută şi pe tine", a afirmat Ionescu.



El este optimist în ceea ce priveşte partida cu Coreea de Sud, din sferturile de finală: "Cu cei din Coreea am jucat de multe ori în ultima perioadă, ştim la ce să ne aşteptăm. Dar şi ei ştiu foarte multe lucruri şi dacă vom prinde o formă foarte bună, meciul va fi deschis. Pentru el (Jonghoon Lim) este o presiune foarte mare, pentru că dacă nu ia medalie, trebuie să se înroleze în armata. Iar şansa lui este la dublu mixt. Deci, eu mizez pe acest lucru. Este obligatoriu, în Coreea de Sud, dacă nu ai medalie, mergi în armată, dar şi eu vreau medalie. Presiunea este pe el, deşi eu nu vreau să-l trimit în armată, Doamne fereşte!, să nu se înţeleagă asta".



Antrenorul Andrei Filimon consideră că în sferturile de finală presiunea mai mare va fi asupra coreenilor, care sunt cotaţi cu a treia şansă la titlul olimpic.



„În al doilea şi în al treilea set au fost emoţii, după cum aţi văzut, au jucat foarte bine. Nu sunt chiar nişte australieni australieni. Cred că setul trei a fost decisiv, dacă nu reuşeam să-l câştigăm, era încurcată treaba. Împotriva coreenilor va fi un meci foarte greu. Am reuşit să câştigăm o singură dată împotriva lor la Lima, anul trecut în vară. Dar aici sunt emoţiile, presiunea şi se poate orice. Pe ei cred că e presiunea mai mare decât pe noi. Normal, după clasamente pornesc favoriţi, dar asta nu înseamnă că sunt şi mai buni, eu cred că putem să-i batem", a declarat Filimon.



La meciul de dublu mixt a asistat şi preşedintele României, Klaus Iohannis, după ce a fost prezent şi la tenis, la partidele jucate de Irina Begu şi Ana Bogdan. Iohannis i-a felicitat pe Ionescu şi Szocs pentru victorie şi a dat mâna cu ei.



Perechea română Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu mixt la tenis de masă, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a învins cuplul australian Nicholas Lum/Minhyung Jee cu scorul de 4-1 (11-5, 6-11, 14-12, 11-4, 11-3).



Ionescu şi Szocs sunt capi de serie numărul şapte la Paris, iar în sferturi vor înfrunta favoriţii numărul trei, sud-coreenii Jonghoon Lim/Yubin Shin, care au trecut cu 4-0 (12-10, 11-9, 12-10, 11-6) de perechea germană Dang Qiu/Nina Mittelham, cap de serie numărul 10.



Sferturile de finală sunt programate duminică 28 iulie.



La JO 2020, Ionescu şi Szocs au pierdut în sferturile de finală şi s-au clasat pe locul 5.

AGERPRES